- Poutine veut enfin la paix sur le nouveau front de Koursk.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces armées d'arrêter enfin l'avancée de la semaine de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk. "La tâche principale du ministère de la Défense maintenant est d'expulser l'ennemi de nos territoires et d'assurer une sécurité frontalière fiable", a déclaré Poutine lors d'une réunion de crise à Moscou.

Le gouverneur actuel de Kursk, Alexei Smirnov, a involontairement révélé l'ampleur du choc de la Russie face à l'incursion surprise lors de la réunion. Il a déclaré que 120 000 personnes avaient été évacuées des districts touchés ou menacés dans sa région, et que 60 000 autres étaient encore là où une évacuation était nécessaire. "La situation dans la région est difficile", a-t-il déclaré. Il y a eu 12 morts et 121 blessés, dont 10 enfants, et environ 2 000 personnes portées disparues.

Poutine a réprimandé Smirnov pour avoir commenté des questions militaires, lui ordonnant de se concentrer plutôt sur les questions sociales.

La situation réelle sur ce front est restée confuse sept jours après l'incursion ukrainienne. L'Ukraine se défend contre une invasion russe depuis presque deux ans et demi et a maintenant lancé une offensive sur le territoire russe pour la première fois. Depuis mardi dernier, des unités ukrainiennes ont apparemment établi des positions dans plusieurs endroits. Le but de l'opération reste incertain, mais les attaques ont donné à l'armée ukrainienne une plus grande liberté de mouvement et présenté des défis imprévus à la partie russe. Les habitants de la région russe touchée se sont plaints ces derniers jours de l'organisation chaotique des évacuations, des milliers de personnes fuyant leurs maisons.

Poutine refuse toute négociation

L'Ukraine vise à renforcer sa future position de négociation avec l'offensive, a déclaré Poutine, mais il a rejeté toute possibilité de pourparlers. "Comment pouvons-nous négocier avec des gens qui attaquent aléatoirement des civils et des infrastructures civiles, ou qui essaient de mettre en danger des centrales nucléaires ?" a-t-il demandé. L'offensive russe dans l'est et le sud de l'Ukraine se poursuivra sans entrave, a-t-il annoncé.

Poutine a ordonné au FSB et à la Garde nationale de traquer et de neutraliser les groupes de reconnaissance et de sabotage ukrainiens. La Russie a déclaré une opération antiterroriste dans les régions frontalières de Bryansk, Kursk et Belgorod, donnant au FSB le contrôle. Cependant, cela signifie également que le service secret, l'armée et la Garde nationale doivent coordonner leurs efforts. "Malgré le déploiement d'unités militaires supplémentaires, il n'a pas encore été possible de stabiliser la ligne de front", a écrit le blogueur militaire russe Rybar.

Des évacuations ont également commencé dans la région de Belgorod

During a crisis meeting, the governor of the Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, also spoke of a difficult situation for nearly 115,000 people near the Ukrainian border. Evacuation of residents in the Krasnaya Yaruga district has begun, with about 11,000 people leaving the area. According to Rybar, Ukrainian forces attempted to cross the border at the Kolotilovka crossing with soldiers and tanks, but this was repelled.

No radiation after fire at Zaporizhzhia NPP

After a fire at the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine, no increased radiation has been detected, according to the Ukrainian Ministry of Energy. "With the means at our disposal, the monitoring systems, no emissions or releases of radioactive substances have been detected," said Deputy Ukrainian Energy Minister Svitlana Hryntschuk on television. The fire on Sunday evening likely damaged a cooling tower and other facilities.

Hryntschuk blamed the Russian occupation for causing the fire. President Volodymyr Zelenskyy had previously made similar statements. The Russian-appointed power plant management and the administration for the occupied part of the Zaporizhzhia region spoke of a Ukrainian drone attack. However, the Russian side also clarified that the fire was only on the power plant grounds at a cooling tower.

Observers from the International Atomic Energy Agency (IAEA) are stationed at the power plant, and according to Russian reports, they were allowed to inspect the damage the next day. The damage to the cooling tower does not impair the safety of the six shut-down reactors, said the IAEA's Director General Rafael Grossi in Vienna. However, he warned: "Any kind of fire on the site or nearby means the risk that it could also spread to safety-related facilities."

