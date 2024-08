Poutine se plaint soudainement de " bombardements indiscriminés de cibles civiles "

Beaucoup de choses restent obscures : quelle est l'intensité des attaques ukrainiennes contre les Russes ? Dans la région frontalière de Kursk, il semble y avoir de la panique, avec des milliers de Russes qui fuient et le gouverneur qui appelle à des dons de sang. Le chef du Kremlin, Poutine, est outré par une lourde provocation du "régime de Kiev".

Après de lourdes attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Kursk, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a accusé le "régime de Kiev" d'une nouvelle lourde provocation et de "tir indiscriminé sur des cibles civiles". Il a déclaré que des roquettes avaient également été tirées sur des objets civils et des bâtiments résidentiels, selon une réunion du gouvernement partiellement diffusée par le Kremlin sur Telegram. Le président a déclaré qu'il écouterait bientôt d'autres rapports lors d'une réunion avec le ministère de la Défense, l'état-major général des forces armées russes et le FSB, qui est responsable de la sécurité des frontières.

Selon les rapports officiels, des milliers de personnes ont déjà fui les districts frontaliers de la région de Kursk. Le gouverneur, Alexei Smirnov, a déclaré dans un message vidéo que les citoyens avaient quitté leurs maisons en véhicules privés. Il a également déclaré que 200 personnes avaient été évacuées des villages bombardés en véhicules de transport et en bus. Smirnov a appelé les résidents à faire des dons de sang. Il a écrit sur Telegram que la région se défendait héroïquement, que les services d'urgence étaient en alerte et que les banques de sang se réapprovisionnaient. Les autorités russes ont parlé de dozens of injured, with at least three deaths officially reported.

Smirnov a déclaré avoir parlé au téléphone avec le chef du Kremlin, Poutine, la nuit précédente. Le président a pris la situation en main personnelle et a organisé des abris temporaires avec environ 2500 places, où des psychologues étaient également déployés.

Le ministère de la Défense à Moscou a confirmé les rapports de combats en cours dans la région de Kursk. "L'opération pour détruire les groupes des Forces armées d'Ukraine se poursuit", a déclaré le ministère dans un communiqué. Selon le ministère, il y a eu des combats dans les zones frontalières contre des infiltrés ukrainiens. La veille, le ministère avait affirmé qu'une tentative de franchir la frontière avait échoué.

Il a maintenant été rapporté qu'une incursion profonde sur le territoire russe avait été empêchée. Selon le ministère, environ 300 soldats ukrainiens soutenus par 11 chars et plus de 20 véhicules blindés ont traversé la frontière. Cependant, ils n'ont pas avancé très loin et ont subi de lourdes pertes. L'armée et les gardes-frontières étaient toujours en train de détruire les infiltrés. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées pour le moment. Les représentants du gouvernement ukrainien ont refusé de commenter.

Selon Moscou, des soldats et des forces du FSB sont impliqués dans les combats dans la région frontalière. Le Comité d'enquête de Moscou a engagé une procédure pénale pour ce qu'il a officiellement appelé une attaque terroriste contre le territoire russe.

Des blogueurs militaires russes qui se sont révélés bien informés sur la situation ont également rapporté que des soldats ukrainiens étaient dans la région de Kursk. Le canal Telegram Rybar du ancien officier de presse Mikhail Swintchuk a écrit que des troupes ukrainiennes avaient pris trois localités dans la région et continuaient d'avancer. Le blog militaire pro-Kremlin Two Majors a écrit que des soldats ukrainiens avaient avancé jusqu'à 15 kilomètres dans la région. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées non plus.

L'Institut pour l'étude de la guerre, basé à Washington, D.C., a mis en doute l'authenticité des images que les blogueurs militaires russes affirment montrer des attaques. La plupart des dommages représentés "semble être le résultat d'un feu routinier ukrainien et n'indique pas d'activité au sol dans la région", a écrit l'ISW. Il n'a pas pu confirmer que les véhicules endommagés et abandonnés montrés sur les images étaient d'origine ukrainienne.

Si les rapports d'une poussée en Russie sont exacts, l'Ukraine pourrait chercher à attirer des unités de réserve russes dans la région pour affaiblir les attaques russes dans la région ukrainienne orientale de Donetsk. Cependant, une telle action pourrait encore plus strainer les troupes ukrainiennes déjà surclassées le long du front de plus de 1 000 kilomètres.

L'an dernier, des unités d'origine inconnue ont poussé en Russie. Selon les rapports ukrainiens, il s'agissait des groupes exclusivement russes "Corps volontaire russe" et "Légion de la liberté de la Russie". Bien qu'ils aient finalement été repoussés, ils ont causé des dommages et embarrassé les autorités russes.

Tout au long de sa campagne défensive contre l'invasion russe, l'Ukraine a attaqué régulièrement des cibles dans le pays voisin. Selon les rapports de Kyiv, ces attaques visent généralement à perturber les approvisionnements militaires en provenance de Russie.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Ukraine et la Russie, appelant à la dé-escalade et au respect du droit international. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné la lourde provocation contre les civils et a appelé à une résolution pacifique du conflit.

Lire aussi: