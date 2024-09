- Poutine poursuit sa poussée implacable, en initiant un autre conflit dans la région du Donbass.

Suivant leur progression vers Torez et Pokrovsk, le président russe Vladimir Poutine a intensifié la pression dans la région de l'est. Une nouvelle offensive a été lancée au sud de Donetsk autour de la ville de Vuhledar, un lieu où les Russes ont connu des revers lors de précédentes tentatives pour prendre la ville. Cette fois-ci, ils avancent de manière plus tactique, contournant la place forte heavily fortifiée. Il y a quelques jours, ils ont lancé des attaques sur la mine de charbon (Pivdennodonbaska) située légèrement à l'est de la ville. Il est incertain de l'avancement de leurs opérations, mais ils ont envahi le territoire de la mine. S'ils ne sont pas repoussés, ils pourraient également s'emparer de la pile de déchets adjacente à la mine, qui sert de point stratégique et contrôle les principales routes d'accès à Vuhledar.

Dans une attaque subséquente, les troupes russes ont pénétré dans la ville voisine de Pavlovka. Bombardée pendant des semaines, cette ville a été attaquée sur toutes les positions des défenseurs. Maintenant, les soldats de Poutine contrôlent apparemment la plupart de la ville.

Passons à d'autres fronts : Autour de la ville de Hirnyk, actuellement sous le contrôle ukrainien, les Russes sont Said avoir fait des progrès et avoir pénétré dans de nouveaux villages. Ce développement met les troupes ukrainiennes en danger d'être encore plus isolées si elles se retirent trop lentement. À quelques kilomètres de là, les Russes sont Said s'être installés à Selydove. À Chassiv Yar, ils ont occupé de nouvelles rangées de maisons à l'ouest du canal. Au nord, autour de Kupiansk, ils se dirigent vers le village de Hlushkivka. En somme, tout le front est, du sud de Donetsk jusqu'au nord, est en mouvement, même s'il y a parfois de longues pauses dans certaines sections.

Malheureusement, l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'a pas abouti. Poutine n'a pas retiré de forces substantielles de l'est et n'a pas cessé son agression. Au contraire, les Russes intensifient leurs efforts, rendant de plus en plus difficile pour l'Ukraine de les contrer. Les Russes transforment des sections paisibles en champs de bataille et étendent la ligne de front. Il est évident que toutes les sections ne peuvent pas être défendues. La situation à Vuhledar est claire. Les Russes hésitent à approcher la place forte elle-même, mais les Ukrainiens ont des difficultés à défendre les villes environnantes. Si les Russes parviennent à les capturer, ils encercleront la place forte sur ses flancs.

Les Russes peuvent infiltrer autant de brèches en raison du manque de troupes mécanisées ukrainiennes pour une contre-attaque. Ils infligent des pertes aux Russes à l'aide de drones, les obligeant parfois à quitter les blocs résidentiels. Cependant, ils ont du mal à récupérer les territoires perdus. Avec la nouvelle offensive dans le sud, Kiev est confronté à un autre dilemme dans la région de Torez et Pokrovsk. Si des troupes sont déployées à Vuhledar, la défense de la ville devient encore plus difficile. Si elles se concentrent sur la ville stratégiquement importante, les Russes pourraient décider de capturer les petites villes.

Dans l'est, l'Ukraine mène une guerre

