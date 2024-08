"Poutine ne tolérera pas les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk"

Les troupes ukrainiennes continuent de se battre profondément sur le territoire russe. Conserver les régions capturées dans la région de Kursk sera extrêmement difficile, prévient Markus Reisner sur ntv.de, qui prévient également d'une surétendue du front ukrainien. Entre-temps, la Russie poursuit son avancée dans le Donbass. Reisner considère que la ville clé de Chassiv Yar est sur le point de tomber aux mains des Russes.

ntv.de: Oberst Reisner, depuis plus de dix jours, des soldats ukrainiens se battent sur le territoire russe près de Kursk. Comment se développe l'offensive ?

Markus Reisner: Une partie des forces de trois brigades ukrainiennes a avancé jusqu'à près de 15 kilomètres sur le territoire russe et a pris possession de terres au sud-ouest de Kursk. L'Ukraine essaie, surtout avec des éléments légers et des forces spéciales, de pousser aussi loin que possible ces dernières 48 heures. Les routes principales sont évitées car elles sont déjà sous observation des drones russes et sont ciblées.

Comme toujours dans cette guerre, les informations des deux côtés doivent être évaluées avec une grande prudence. Comment interprétez-vous les images du côté ukrainien ?

Les images et vidéos de soldats ukrainiens des villages qu'ils ont pris servent principalement à une guerre de l'information ciblée. Cela s'applique également aux images de colonnes russes détruites et de soldats russes capturés. L'objectif est de créer une dynamique similaire à celle vue dans la région de Kharkiv à l'automne 2022, lorsque les soldats russes ont cru être submergés et ont fui dans la panique. Cependant, une telle tactique ne fonctionne que pendant les 72 premières heures d'une attaque surprise, et cette fenêtre d'opportunité est maintenant passée.

L'attaque a également surpris de nombreux analystes occidentaux. Le but stratégique de Kyiv derrière l'offensive est-il devenu plus clair ?

Le but stratégique de l'Ukraine est de sortir des gros titres négatifs à court terme et de booster le moral de sa propre population. À moyen terme, elle essaie de fixer les forces russes déployées depuis le Donbass et ainsi briser l'élan des Russes là-bas. À long terme, l'objectif de l'Ukraine est d'améliorer sa position sur le champ de bataille pour obtenir une position de négociation plus favorable. La situation en Ukraine doit également être vue dans le contexte d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Si une frappe de rétorsion iranienne contre Israël a lieu, cela déterminera les gros titres. L'Ukraine a besoin d'attention et de présence médiatique pour continuer à recevoir un soutien, en particulier des États-Unis.

Quels sont les défis que les Ukrainiens doivent maintenant relever dans la région de Kursk ?

L'Ukraine doit maintenir le territoire militairement capturé, ce qui signifie qu'elle doit établir des défenses durables. Le principal risque pour l'Ukraine est que les réserves précieuses nécessaires dans le Donbass soient maintenant tirées dans la région de Kursk. Pour maintenir le territoire gagné au sud-ouest de Kursk, l'Ukraine doit envoyer en continu plus de troupes et les approvisionner en soldats, en équipement, en armes et en munitions. Les soldats doivent également construire des positions défensives, tous sous une menace russe constante, en particulier depuis l'air.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine ?

Si les calculs de l'Ukraine ne réussissent pas dans les prochains jours et semaines, elle devra approvisionner un front encore plus long. D'ici la fin de l'année, la Russie dispose de jusqu'à 700 000 hommes disponibles, selon les déclarations du haut état-major ukrainien. Cela signifie que la Russie peut continuer la guerre d'usure Despite the setback in Kursk. L'Ukraine risque de se surétendre avec son offensive dans la région de Kursk.

Quelles sont les contre-mesures de l'armée russe dans la région de Kursk ?

Il est reconnu que les troupes russes se consolident et que des renforts arrivent en continu. La Russie a essayé pendant 48 heures de stabiliser le front au sud-ouest de Kursk. Les forces russes poussent lentement des troupes vers les points d'attaque ukrainiens, en utilisant des drones Lancet et en première personne, des artillerie, des lance-roquettes et des bombes à glissade, ciblant principalement l'équipement lourd ukrainien. Les Ukrainiens essaient d'éviter la reconnaissance russe en se déplaçant dans des zones boisées, en évitant les axes principaux et en avançant où que ce soit. Dans les zones boisées, les Russes utilisent des hélicoptères de combat Ka-52 et Mi-28 avec des dispositifs de vision nocturne et de l'équipement de vision thermique pour localiser les Ukrainiens, ce qui entraîne des tirs répétés de tels hélicoptères de combat.

Le calcul de Kyiv est-il correct que la Russie doit retirer des forces des territoires ukrainiens pour reprendre Kursk ?

Cela dépend de l'origine des renforts. Il n'est pas encore clair s'ils viennent du Donbass. Selon les marquages tactiques des véhicules russes, ils peuvent être attribués au groupe opérationnel "SEVER" (Nord). Par conséquent, les Russes ont retiré des forces de la région au nord de Kharkiv. De plus, jusqu'à deux escadrons d'avions de combat Su-34 sont probablement impliqués, comme l'indique l'utilisation accrue de bombes à glissade au sud-ouest de Kursk. Pour prévenir ces chutes, l'Ukraine devrait déployer des systèmes de défense aérienne de moyenne portée ou ses nouveaux avions de chasse occidentaux, tels que le F-16. Poutine ne tolérera pas la présence de troupes ukrainiennes dans la région de Kursk.

Vous n'observez donc aucun assouplissement des offensives russes dans le Donbass et les territoires occupés du sud ?

Le momentum de l'attaque russe dans le Donbass reste fort, comme en témoigne l'intensité persistante des attaques, qui semble même avoir augmenté à certains points chauds. Au cours des derniers jours, les Russes ont pris plus de villages à l'ouest d'Ocheretyne et de Torez despite de lourdes pertes. En outre, les Russes ont progressé le long du canal du Donbass et ont établi une tête de pont à Chassiv Yar. Si la Russie parvient à étendre cette tête de pont, Chassiv Yar pourrait tomber. Il semble que les Ukrainiens n'ont pas réussi à maintenir leur position solide sur la rive occidentale du canal. Des avancées russes supplémentaires sont signalées au nord près de Kupiansk et au sud près d'Ugledar. L'utilisation de bombes glissantes semble avoir diminué, avec moins de vidéos de ce type d'attaques partagées sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des vidéos montrant des attaques de bombes glissantes dans la région de Kursk, sur le territoire russe.

Quelles réactions observez-vous de la part de la Russie à l'offensive ukrainienne?

Le déploiement de véhicules de combat d'infanterie allemands "Marder" dans la région de Kursk, l'un des champs de bataille les plus importants de la Grande Guerre Patriotique, telle que la Seconde Guerre mondiale est connue en Russie, est déjà en train de faire des vagues sur les réseaux sociaux russes. La colère est principalement dirigée contre les Ukrainiens, pas contre Poutine. L'embarras de l'attaque non remarquée et le déploiement et la capture de conscrits russes ne sont discutés que sur la marge. Il est également probable que la Russie mène bientôt une autre frappe aérienne stratégique massive à l'aide de drones, de missiles de croisière et de roquettes.**

Quelle est la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, où il semble qu'un système de refroidissement ait pris feu?

Des images actuelles montrent un incendie à l'intérieur des tours de refroidissement. Les médias ukrainiens rapportent que la Russie a allumé des pneus en feu à l'intérieur des tours comme provocation. Cela pourrait également être vu comme une tentative de la Russie de détourner l'attention des médias internationaux de la région de Kursk. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré qu'elle n'avait été informée d'aucun impact sur la sécurité nucléaire. Le récit russe peut être lu à partir de cet incident, suggérant que l'Ukraine essaie de déclencher une catastrophe nucléaire avec une attaque de drone. Dans tous les cas, l'évaluation de l'équipe de l'AIEA d'une possible escalade est importante, et il ne semble pas que ce soit le cas pour le moment.

Le leader biélorusse Alexandre Loukachenko a déployé des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Qu'est-ce que l'entrée de la Biélorussie dans la guerre signifierait pour l'Ukraine?

Cela signifierait Certainly une escalade supplémentaire du conflit. Du point de vue du droit, un autre État serait impliqué en tant qu'agresseur. Militairement, l'Ukraine devrait gérer un autre front. Compte tenu de la situation actuelle des ressources, cela représenterait un sérieux aggravation de la situation. L'Ukraine devrait également mener une opération défensive contre les forces biélorusses. Le déploiement de forces biélorusses sur la frontière avec l'Ukraine est une claire démonstration de force. Cela porte la signature de Poutine, bien que le président biélorusse Loukachenko semble essayer d'éviter l'implication de son pays. La question est de savoir s'il réussira à long terme.**

