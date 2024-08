"Poutine est vulnérable" - L'analyste de l'ISW appelle à davantage de pression

Avec l'offensive dans la région de Koursk, l'Ukraine pose un point d'exclamation dans sa lutte défensive. Pour la première fois depuis longtemps. Un analyste de l'ISW appelle l'Occident à prendre des mesures pour augmenter encore la pression sur la Russie, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur Poutine et ses troupes.

Selon l'analyste Nataliya Bugayova de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk "a clairement le potentiel de prendre de l'ampleur". Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions, les États-Unis doivent aider l'Ukraine "à capitaliser sur cette dynamique plutôt que de la freiner pour reprendre le contrôle du rythme de la guerre". Elle critique le fait que les États-Unis fournissent progressivement de l'aide à l'Ukraine et que l'Occident se concentre simplement sur la contenance de la Russie par des contre-mesures.

L'ancien PDG du "Kyiv Post" appelle, entre autres, à "éliminer les ports sûrs pour la machine de guerre russe" - en permettant en substance des attaques sur le territoire russe avec des armes occidentales. Jusqu'à présent, il y a des restrictions strictes à cela, y compris de la part des États-Unis. Kyiv a répété à plusieurs reprises que cette capacité est cruciale pour repousser l'agression russe.

L'analyste de l'ISW, Bugayova, voit une vulnérabilité significative de la Russie dans son "incapacité à s'adapter rapidement". "Le Kremlin est vulnérable face à un adversaire qui peut lui refuser l'occasion de se regrouper et de s'adapter". La Russie s'adapte, mais seulement si on lui en laisse le temps. Il aiderait l'Ukraine si l'Occident cessait d'annoncer et de fuiter "des capacités avancées" ou de nouveaux systèmes d'armes, car l'armée russe y réagirait, bien que lentement.

"Si le soutien des États-Unis à l'Ukraine se poursuit et prend de l'ampleur, le Kremlin devra faire face à des problèmes croissants", écrit Bugayova. Cela mettrait également la pression sur des partenaires importants de la Russie comme la Chine ou l'Iran, qui aident à maintenir la guerre. "Les partenariats de la Russie nécessitent des compromis et sont vulnérables lorsque les deux partenaires sont sous pression."

Les succès passés ont alimenté l'"hystérie"

Bugayova tire plusieurs parallèles entre l'avancée récente de l'Ukraine dans la région de Koursk et les succès sur le champ de bataille en 2022. "Si l'Occident avait rapidement fourni une aide militaire à l'Ukraine et planifié des opérations ultérieures après la défaite de la Russie dans la bataille de Kyiv au printemps 2022, ou même après l'offensive russe à Severodonetsk en été 2022, l'Ukraine serait plus proche d'une paix durable qu'elle ne l'est aujourd'hui."

Le président Vladimir Poutine a fait face à des risques réels à chaque fois qu'il a été confronté à une pression soutenue, écrit l'analyste. "Les succès de l'Ukraine sur le champ de bataille à l'automne 2022 ont suscité une hystérie dans l'espace informationnel russe, car l'humiliation militaire contrariait la tentative de Poutine de projeter l'image d'une 'grande Russie'."

Selon Bugayova, les défaites militaires ont des conséquences au sein de la structure de pouvoir russe. Par le passé, les revers ont causé des fissures dans la base nationaliste de Poutine. Récemment, le président russe a publiquement exprimé son mécontentement lorsqu'il a réprimandé le gouverneur de Koursk lors d'une réunion.

Constituer une pression n'est pas chose facile

Malgré l'appel de Bugayova à maintenir la pression, les capacités de l'Ukraine à infliger potentiellement des défaites militaires à la Russie sont encore limitées, malgré les récents succès dans la région de Koursk. Cela est dû, d'une part, aux restrictions strictes mentionnées précédemment pour les attaques à l'aide d'armes occidentales sur le territoire russe, et d'autre part, à la forte pression russe persistante dans le Donbass, sur laquelle les experts ont régulièrement mis en garde.

De plus, il y a des problèmes persistants tels que les pénuries de personnel et les retards de livraison d'armes de l'Occident. L'Ukraine dispose encore d'une réserve limitée d'armes à longue portée, et selon les rapports des médias, elle ne recevra qu'environ 20 chasseurs occidentaux F-16 cette année. De plus, l'approvisionnement en munitions d'artillerie de l'initiative tchèque n'est pas aussi complet que souhaité, selon les rapports de Prague.

