Poutine envoie son sauveur à Koursk

La Russie est surprise par l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk et perd le contrôle de plusieurs localités. L'ancien chef de la sécurité Dyumin est apparemment chargé de prendre la tête de l'opération, ce qui pourrait annoncer la fin du chef d'état-major Gerasimov.

Alexei Dyumin est chargé de mener l'opération "antiterroriste" de la Russie dans la région de Kursk, selon le "Moscow Times", citant des blogueurs militaires russes. Le président Vladimir Poutine a confié à Dyumin la résolution des problèmes de coordination entre le Kremlin et la région.

La semaine dernière, il y avait des rapports contradictoires sur la situation dans la région de Kursk. Le chef d'état-major Valery Gerasimov avait présenté un tableau plus optimiste lors d'une réunion que la réalité, selon le rapport, ce qui a incité Poutine à agir. Le besoin d'amener Dyumin souligne "l'ampleur de la catastrophe" dans la coopération inter-agences.

Les troupes ukrainiennes progressent dans la région depuis une semaine. L'Ukraine justifie ses actions en affirmant que les tirs provenant de cette région ciblent souvent le territoire ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky a récemment déclaré que l'armée ukrainienne avait pris 74 localités dans la région de Kursk - deux fois plus que ce que la Russie revendique.

Dyumin, ancien chef de la sécurité, fait partie du cercle rapproché de Poutine et est connu pour sa capacité à résoudre les problèmes de coordination, de combat et d'administration civile. Dyumin affirme même avoir sauvé Poutine d'un ours à une époque. Il a fait partie de l'équipe de sécurité présidentielle pendant les dernières années de la présidence de Eltsine et les premiers et deuxième mandats de Poutine, avant de devenir l'aide personnel de Poutine en 2008.

Alexander Sladkov, correspondant militaire de la télévision d'État russe, a accueilli la décision de confier la tâche à Dyumin. Dyumin est une figure militaire très respectée, a-t-il déclaré, qui peut rapidement se mettre au courant et prendre les bonnes décisions. Il a ajouté que Dyumin, en tant que représentant de Poutine, dispose de pouvoirs extraordinaires et ne laissera pas le leader russe être trompé.

Entre-temps, de nombreux blogueurs militaires considèrent l'implication de Dyumin comme un signe du prochain limogeage de Gerasimov en tant que chef d'état-major. Il est accusé d'avoir ignoré les rapports d'intelligence sur le renforcement des troupes ukrainiennes près de la frontière de Kursk. De nombreux médias russes ont décrit le rapport excessivement optimiste de Gerasimov sur la situation à Kursk le 7 août comme "des mensonges".

L'Union européenne, s'exprimant sur l'escalade du conflit en Ukraine, a publié une déclaration appelant à un désescalade immédiate et au respect du droit international. Compte tenu du nouveau rôle de Dyumin dans la gestion de l'opération russe dans la région de Kursk, les diplomates de l'Union européenne préparent des discussions avec des officiels russes de haut niveau sur la paix et la stabilité dans la région.

