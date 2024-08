Poutine commente l'offensive ukrainienne de Koursk

À la surprise générale, des soldats ukrainiens ont attaqué dans la région frontalière de Kursk sur le territoire russe. Le président Poutine considère cela comme une tentative de déstabilisation de son pays. Kiev menace d'une "réponse appropriée". Entre-temps, le gouverneur de la région touchée révèle des détails et des chiffres pour la première fois.

Le président russe Vladimir Poutine a décrit l'incursion de troupes ukrainiennes sur le territoire russe comme une tentative de déstabiliser la situation en Russie. Cependant, il a déclaré que la direction à Kiev avait échoué dans cette tentative, comme il l'a expliqué lors d'une réunion avec les plus hauts représentants de son appareil de défense et de sécurité. Le nombre de volontaires prêts à servir dans l'armée russe a augmenté.

L'Ukraine avait tenté d'améliorer sa position de négociation et d'arrêter l'offensive russe dans le Donbass, mais l'offensive se poursuit. Moscou atteindra ses objectifs de guerre, a déclaré Poutine. "La tâche principale du ministère de la Défense est d'expulser l'ennemi de notre territoire", a-t-il expliqué. "L'ennemi recevra certainement une réponse appropriée."

Intérieurement, la situation au Kremlin est reportedly beaucoup plus tendue. Selon les rapports du "Moscow Times", l'offensive ukrainienne a été "un choc pour l'armée russe et le Kremlin". Le journal critique du Kremlin cite un officiel qui parle d'une "claque lourde pour le président". Selon son estimation, l'armée n'est pas capable de "repousser l'adversaire". Poutine est dit être "de mauvaise humeur", car il n'a pas été vu depuis le retrait forcé de la région ukrainienne de Kherson à l'automne 2022.

121 000 personnes évacuées

Selon le gouverneur par intérim de Kursk, Alexei Smirnov, les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle de 28 localités. L'armée ukrainienne a avancé sur une largeur de 40 kilomètres et sur une profondeur d'environ 12 kilomètres sur le territoire russe. Jusqu'à présent, 121 000 personnes ont été évacuées en raison de l'offensive. another 60 000 people are still in the districts that need to be evacuated for security reasons, the governor said further. According to Russian reports, at least 12 civilians have been killed and 121 injured on the Russian side, and the whereabouts of 2,000 people are currently unknown.

Meanwhile, the German Federal Government stated that it had not been informed in advance about the Ukrainian incursion. "There are contradictory and sometimes deliberately falsified information about the operation that was apparently prepared very secretly and without feedback. Everything looks like a spatially limited operation so far," said Wolfgang Buechner, the deputy government spokesman.

The military situation on the ground is still very fluid, he said. "It would therefore be unwise to make public statements, comment or evaluate the current military development from a green table, or to comment on the use of specific weapons systems," Buechner said, after there were unconfirmed reports of the use of German weapons. Buechner also said that there is an intensive exchange with closest partners and the government in Kyiv.

Lire aussi: