- Poursuite sur l'autoroute: un jeune de 16 ans échappe à la police

Un adolescent a participé à une course-poursuite dangerous avec la police dans le district de Rosenheim. Il est accusé de conduire sans permis, de course de rue illégale et d'interférer dangereusement avec la circulation routière et ferroviaire, selon la police. Selon le rapport, un officier a essayé d'arrêter le jeune de 16 ans sur l'autoroute A8 près de Frasdorf vendredi soir.

Malgré les signaux pour s'arrêter, il a conduit à des vitesses considérablement excessives, même à travers une aire de repos, et a changé de voie à plusieurs reprises pour éviter d'être arrêté. Après environ 15 kilomètres, il a prétendument quitté l'autoroute à Rosenheim, a traversé une clôture pour entrer sur un chantier de construction et s'est arrêté avec sa voiture sur les rails de chemin de fer. L'adolescent s'est ensuite enfui à pied sur les rails et a été arrêté temporairement quelques centaines de mètres plus loin.

La circulation des trains a prétendument été interrompue pendant environ une heure et demie.

La fuite irresponsable de l'adolescent l'a conduit à conduire sa voiture sur les rails de chemin de fer au chantier de construction de Rosenheim. Par la suite, les autorités locales ont dû dévier les trains pour contourner la zone.

