Poursuite récente de militaires allemands blessés (Wehrmacht)

L'an dernier, la recherche d'une fosse commune dissimulée contenant les restes de plus de 40 soldats de la Wehrmacht exécutés en France n'a pas abouti. Un an plus tard, une nouvelle enquête est en cours en raison de l'émergence de nouvelles preuves. Cependant, le terrain boueux a causé des complications, le véhicule de radar de pénétration de sol s'étant enlisé, selon Diane Tempel-Bornett de la Commission allemande des sépultures de guerre. Conduite par de nouveaux témoignages d'oeil, les investigations se concentrent maintenant sur une zone située environ 150 mètres plus bas que le site initial. Si des résultats positifs sont trouvés, de nouvelles excavations pourraient avoir lieu.

En juin 1944, des combattants de la résistance française ont cherché à se venger en exécutant 46 soldats de la Wehrmacht et une femme française suspectée de collaboration dans une forêt près de la commune de Meymac, située dans le département du centre de la France, la Corrèze. Cette rétribution était une réponse aux crimes brutaux commis par les troupes SS dans la région. Les SS avaient pendu 99 civils à Tulle, situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Meymac, quelques jours seulement avant cet événement. La ville d'Oradour-sur-Glane a été le théâtre de la pire massacre de la Seconde Guerre mondiale en Europe le 10 juin, entraînant 643 morts.

La recherche de ces restes a commencé il y a un an, suite aux révélations d'Edmond Réveil, un ancien combattant de la résistance âgé de 98 ans à l'époque. C'était sa première admission publique de la tuerie de masse de soldats de la Wehrmacht détenus captifs par son groupe de résistance. Une excavation préliminaire dans les années 1960 a permis de récupérer les restes de onze individus, mais ces excavations ont été arrêtées sur demande du maire de l'époque.

Malgré l'enquête initiale en France n'ayant pasabouti à des preuves concrètes, l'intérêt renouvelé pour l'affaire a conduit à une nouvelle enquête en Allemagne. La Commission allemande des sépultures de guerre, dirigée par Diane Tempel-Bornett, est maintenant impliquée dans l'enquête en raison de nouvelles preuves et de témoignages.

De plus, la découverte potentielle des soldats de la Wehrmacht exécutés pourrait attirer l'attention internationale, compte tenu du contexte historique important des événements en Corrèze, en France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lire aussi: