- Pourquoi une ligne de pêche s'étend à travers Manhattan

Avant que le soleil ne se lève au-dessus de la rivière de l'Est, Moshe Tauber navigue avec son minivan noir légèrement abîmé sur le pont George Washington pour entrer à Manhattan. À l'intersection de Riverside Drive et de la 145e Rue, il attrape une ligne en nylon à exactement 16h30 - une routine qu'il suit tous les jeudis depuis environ 25 ans. Il n'a jamais manqué un jeudi. "Regardez cette ligne de pêche là-haut ? Elle va de la 145e Rue à Madison Avenue. Nous devons vérifier ça, c'est donc là que nous commençons."

Tauber est père de douze enfants, dirige une garderie avec sa femme et enseigne dans une école juive. Cependant, tous les jeudis, le quinquagénaire fait un trajet d'une heure depuis sa ville natale de Monsey jusqu'au cœur de New York pour inspecter l'Eruv de Manhattan - une corde qui couvre de vastes parties de Manhattan, suspendue à des poteaux de rue, entre autres choses. Le vendredi matin, Tauber retourne rencontrer les artisans, coordonner les réparations et s'assurer que tout est en ordre pour le vendredi soir.

Une révolution de la vie du sabbat

"Le samedi, de la tombée de la nuit le vendredi au début de l'obscurité le samedi, certaines activités sont interdites", explique le rabbin Adam Mintz, basé à Manhattan. "L'une de ces activités est le transport d'objets au-delà de votre propre maison - cela inclut la poussée de poussettes ou le jeu de baseball", explique-t-il.

"Pour contourner cette restriction, les rabbins ont pensé à marquer les limites il y a presque 2000 ans. La zone à l'intérieur de ces limites devient alors exclusive, et toutes les restrictions sont levées", explique Mintz. Au début, des murs réels étaient utilisés pour accomplir cela, mais en raison de problèmes de praticité, des cordes et des poteaux les ont remplacés.

Dans diverses villes du monde entier avec une population juive importante, il existe leurs propres Eruvs - des endroits comme Anvers, Londres, Toronto et Vienne. Selon le Conseil central des Juifs, l'Allemagne n'a pas d'Eruv permanent. À New York, qui abrite des millions de personnes juives, il existe de nombreux Eruvs.

Cependant, l'Eruv de Manhattan que Tauber inspecte tous les jeudis est le plus grand du monde, selon le rabbin Mintz. Il couvre la 145e Rue jusqu'à la pointe sud de Manhattan, englobant presque toute l'île. Ce n'est pas seulement une ligne de pêche partout, mais cela inclut également des clôtures et des murs précédemment construits à d'autres fins.

Depuis l'établissement de l'Eruv de Manhattan en 1999, en collaboration avec l'administration de la ville de New York, le rabbin Adam Mintz en est le président officiel au nom d'une douzaine d'institutions et d'organisations juives, avec le rabbin Tauber comme gardien.

"Tout se passe bien", dit Mintz. "Je me concentre principalement sur la collecte de fonds." Environ 150 000 dollars par an, principalement grâce à des dons d'institutions juives et de particuliers. "Le rabbin Tauber s'occupe de la majeure partie du travail."

Les principales menaces pour l'Eruv : les travaux de construction et les tempêtes de neige

Le vandalisme n'a jamais été un problème, la plupart des dommages à l'Eruv sont causés par des travaux de construction ou des conditions météorologiques, en particulier les tempêtes de neige. Après l'ouragan "Sandy" en 2012, les artisans sous la supervision de Tauber ont réparé l'Eruv pendant plusieurs jours pour le rétablir avant le début du sabbat.

En descendant le long de la rivière de l'Est depuis la 145e Rue, Tauber ne prend plus le temps d'admirer le lever du soleil. "Pas le temps d'observer le lever du soleil", dit Tauber, en surveillant attentivement la circulation et la ligne de pêche.

Il apprécie rarement les attractions de Manhattan. "Je ne passe pas beaucoup de temps ici, je visite occasionnellement la synagogue." Sinon, il profite de la solitude pendant les inspections. "Je suis souvent des conférences sur des sujets juifs, j'enregistre et rejoue même parfois mes propres leçons."

Tout le monde n'approuve pas l'Eruv, dit le rabbin Mintz. "Les gens ont toujours débattu de savoir s'il est essentiel de respecter les règles sans exceptions."

Grandi à Monsey sans Eruv, Tauber partage : "On peut se débrouiller sans." Avec un Eruv en place maintenant - "On s'y habitue, et c'est difficile d'imaginer vivre sans, surtout pour les familles avec de jeunes enfants en poussettes."

"L'Eruv est intact."

Avec son minivan noir, Tauber a maintenant parcouru la pointe sud de Manhattan et conduit vers le nord le long de la rivière Hudson. Son environnement commence lentement à s'animer à l'aube. Les premiers joggeurs et cyclistes apparaissent, les fêtards de la nuit sortent des bars et des clubs. La plupart restent inconscients de la ligne de pêche qui se trouve au-dessus de leur tête à de nombreux endroits. La coexistence de ces mondes intrigue le rabbin Mintz. "Et c'est juste si beau de savoir que quelque chose comme l'Eruv persiste encore aujourd'hui."

Ce jeudi matin, les inspections de Tauber n'ont révélé aucune faille dans l'Eruv. Au début du voyage, il arrête le minibus, sort un téléphone noir de sa poche. "Celui-ci est mon seul téléphone, mon pote. Il est verrouillé, il n'y a pas non plus d'accès à Internet. Je peux seulement envoyer des textos avec ça." Selon la tradition, tous les jeudis matin, il entre maintenant les résultats de l'inspection à Mintz et aux autorités des différents groupes juifs. "L'Eruv est bon."

Tauber doit s'assurer que l'Eruv s'étend aux autres véhicules sur les routes, car les usagers de bus ou de taxis bénéficient également de l'Eruv.

During his inspections, Tauber checks the condition of the Eruv on parking meters and bike racks, as these structures are often used by those within the Jewish community.

Lire aussi: