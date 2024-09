- Pourquoi une augmentation inattendue des ananas dans les paniers espagnols?

Où les gens cherchent-ils l'affection de nos jours ? C'est sur les applications de rencontre, et ce n'est pas qu'une rumeur, c'est un fait en Allemagne. Selon une étude, un sur cinq a trouvé son partenaire là-bas. Les rencontres fortuites perdent de leur charme dans le processus de création de relations. Cependant, en Espagne, une tendance de rencontres inhabituelle fait que tout le monde se rue sur les étagères des supermarchés pour acheter des ananas.

Chaque soir, pendant une heure, entre 7 et 8 PM, les célibataires peuvent être repérés dans les supermarchés de la chaîne Mercadona participant à "Merca-Dating". Avec un ananas renversé dans leur chariot, ils parcourent les allées en espérant repérer un autre chariot avec un ananas renversé. L'ananas sert de signe d'intérêt pour se connecter.

La tendance de drague à l'ananas sur TikTok

Cette tendance a d'abord connu une grande popularité sur TikTok avant de submerger les supermarchés. À Madrid et Bilbao, la foule de célibataires pouvait parfois être si importante que les autorités devaient intervenir pour éviter un désordre. La comédienne Vivy Lin est censée avoir allumé l'enthousiasme avec une vidéo montrant sa soi-disant chasse à un partenaire lors de Merca-Dating.

Depuis, l'ananas a été accompagné d'autres articles dans le chariot, avec des codes plus sophistiqués qui émergent. La bonne combinaison de produits peut indiquer le type de relation souhaité, ainsi que les préférences sexuelles. Un ananas renversé seul dans le chariot symbolise maintenant les rencontres occasionnelles. S'il est accompagné d'un sac de lentilles, cela montre un désir de relation engagée. À l'inverse, une tête de laitue et une pizza surgelée signifient un intermède bref. La liste des codes est vaste et diverse.

Division par groupes d'âge

Les gens sont également classés par groupes d'âge. Ceux qui cherchent un rendez-vous tombent dans la tranche d'âge de 19 à 25 ans et doivent se rencontrer dans la section surgelés, selon les règles de TikTok. Les personnes âgées de 25 à 40 ans doivent se rencontrer dans la section fruits de mer, et celles de plus de 40 ans dans la section vin.

Les signaux de flirt subtils ne sont pas une nouvelle chose. Par exemple, le "schleifencode" a été utilisé pendant des années aux événements d'Oktoberfest. Si le nœud d'un dirndl est noué au milieu, cela signifie une relation engagée. Ceux qui souhaitent exprimer leur célibat nouent le nœud sur la gauche avant, et la gauche avant est réservée aux vierges. Si c'est noué à l'arrière, cela signifie que la femme est veuve.

Source : Étude sur les présentations, Presse

Lire aussi: