Pourquoi tout le monde pense que sa ville est la meilleure - un regard sur l'attachement à un lieu

"Hambourg est un endroit très isolé", dit-elle. "Si vous ne parlez pas couramment l'allemand, cela peut être très difficile, et ce n'est pas un environnement favorable pour ceux qui apprennent. Mme Ruthnum s'est efforcée de trouver sa place dans ce nouvel environnement, dans une culture qu'il lui semblait impossible de pénétrer.

C'était très différent de son éducation à Norfolk, en Angleterre, une région qu'elle dit adorer.

Malgré son affection pour Norfolk, Mme Ruthnum a quitté l'Angleterre pour rejoindre son partenaire, originaire de Hambourg, et lorsqu'elle lui a parlé des problèmes qu'elle rencontrait dans ce nouvel environnement, il les a reconnus lui aussi. Et Mme Ruthnum dit avoir rencontré beaucoup d'autres expatriés qui étaient du même avis.

De leur point de vue, les habitants de Hambourg ne voulaient rien savoir des étrangers.

Ruthnum a fait l'expérience d'un concept appelé "attachement au lieu", qui met en évidence les relations complexes que les gens entretiennent avec l'endroit où ils vivent.

Les lieux où les gens grandissent façonnent leur identité, ce qui rend difficile la recherche d'une nouvelle identité lorsqu'ils déménagent. Une grande partie de la façon dont les gens comprennent le monde et s'y intègrent provient également de ces lieux.

Identité personnelle et géographie

En termes simples, l'identité personnelle et la situation géographique sont inextricablement liées. "L'endroit où nous grandissons peut être le fruit d'un choix ou d'un hasard, mais l'endroit où nous vivons est étroitement lié à notre identité", explique le Dr Zamira Castro, psychologue en Floride.

Le lieu peut être aussi important pour l'identité d'une personne que n'importe quel autre élément - sa profession, sa religion, ses relations - et cela crée un attachement profond à la ville elle-même.

"L'attachement à un lieu est l'idée que les gens s'attachent à des lieux de la même manière qu'ils s'attachent à des personnes", explique Krista Paulsen, chercheuse et professeur associée à l'université d'État de Boise, qui étudie la sociologie urbaine. "Ces attachements deviennent des éléments importants de la façon dont nous organisons notre vie".

Le géographe Yi-Fu Tuan, pionnier de la recherche sur l'attachement à un lieu, a déclaré que le concept allait au-delà du comportement territorial primitif, écrivant que les gens "réagissent à l'espace et au lieu de manière compliquée, inconcevable dans le monde animal".

Tout comme l'attachement à une personne, l'attachement à un lieu peut entraîner de bons et de mauvais comportements. Il explique pourquoi les gens se sentent personnellement concernés lorsque leurs voisins déménagent en masse. Lorsqu'une personne vit dans une ville très fréquentée, l'attachement à un lieu peut la rendre fière de ce fait. À l'inverse, il peut aussi engendrer du ressentiment à l'égard des touristes et des étrangers.

C'est la raison pour laquelle certains se sont demandé si la ville de New York était morte pendant la pandémie, alors que d'autres se sont précipités à la défense de la ville, en dépit d'une baisse extrême du tourisme, de l'annulation d'événements et de fermetures.

L'attachement à un lieu explique également pourquoi les gens sont réticents à déménager en banlieue ou même dans un autre quartier de leur ville. Il explique également le mal du pays.

"Je ne savais pas à quel point New York faisait partie de moi jusqu'à ce que je parte", a déclaré Gina Rattan, une réalisatrice qui a déménagé dans le Maine après la fermeture de Broadway en mars. "Mon lien avec New York était profondément lié à ma propre indépendance", a-t-elle ajouté.

Mme Rattan, qui était enceinte de sept mois à l'époque, a quitté la ville pour des raisons de santé, mais elle a eu du mal à s'adapter ailleurs. L'attachement à un lieu et l'identité d'un lieu amènent les gens à faire le deuil des villes qu'ils ont quittées parce qu'ils ont l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes.

"Nous nous attendons en quelque sorte à ce que les endroits où nous avons vécu soient toujours là", a déclaré Mme Paulsen. "C'est comme s'ils continuaient à être là pour nous dans notre esprit, et nous nous attendons à ce qu'ils continuent à être là pour nous dans la réalité.

Protéger les communautés

Cet attachement est en partie lié à l'aspect social de la vie au sein d'une communauté, souligne M. Castro. "On veut protéger son groupe des menaces extérieures. On se met sur la défensive quand on a l'impression que son groupe est attaqué", explique-t-elle. "Une grande partie de ces comportements est héritée de l'évolution, mais une autre partie est influencée par des préoccupations modernes, telles que la politique et les valeurs.

Ces marques d'un lieu - politique, valeurs, alimentation, histoire, repères - deviennent des symboles significatifs de l'identité propre d'une personne lorsqu'elle vit dans ce lieu. "Les gens choisissent des quartiers particuliers parce qu'ils pensent que ces quartiers reflètent leur identité ou qu'ils aspirent à cette identité", a déclaré Mme Paulsen.

Des problèmes se posent lorsque l'attachement à un lieu se situe à l'extrême du spectre. Selon Mme Paulsen, l'attachement aux villes et aux quartiers peut amener les gens à considérer les nouveaux arrivants comme une menace - ils ne veulent pas que les lieux qu'ils connaissent et qu'ils aiment changent.

C'est ce que Ruthnum a vécu en tant qu'expatrié multiracial vivant en Allemagne. "Hambourg, en particulier, s'est montrée très hostile et peu accueillante à mon égard", a-t-elle déclaré.

Si la xénophobie diffère de l'attachement (ou de la fierté) à l'endroit où l'on vit, poussé à l'extrême, l'attachement à un lieu entraîne souvent des comportements xénophobes et racistes. "À plusieurs reprises, ils m'ont traitée de noms racistes ou m'ont menacée en allemand", a déclaré Mme Ruthnum.

Touristes disparus

L'attachement à un lieu explique également pourquoi visiter une destination ne sera jamais la même chose que d'y vivre.

Comme tout lien émotionnel complexe, il faut du temps pour s'attacher à un lieu, de sorte que visiter une ville s'accompagnera toujours d'un certain degré de limitation. "D'une certaine manière, c'est très bien ainsi", a déclaré Mme Paulsen. "Mais cela signifie que l'expérience du touriste sera très différente de celle de l'habitant, ou même de celle d'un visiteur qui séjourne dans une famille ou chez des amis qui sont plus attachés à ce lieu.

Les recherches de Mme Paulsen ont montré que les gens s'attachent tellement à leur ville et à leur quartier que le fait de voir ces lieux changer peut provoquer des sentiments peu familiers. C'est le cas, par exemple, lorsque les quartiers s'embourgeoisent ou que les rues ne sont plus envahies par les touristes.

L'environnement ou le paysage change, ce qui confère à la ville une énergie totalement différente.

"Mais c'est vraiment à chaque fois qu'un quartier change tellement qu'il n'est plus l'endroit que l'on comprend et que l'on apprécie", a déclaré Mme Paulsen. "J'imagine que c'est ce que les New-Yorkais ont vécu pendant la pandémie.

Avec le départ des habitants et la fermeture de nombreux lieux emblématiques de la ville, il était indéniablement difficile pour les New-Yorkais de vivre ce que Mme Paulsen appelle une "dislocation symbolique".

Ce phénomène se produit lorsque les gens ne peuvent plus utiliser ou accéder à des lieux de la même manière qu'ils ont l'habitude de le faire. Alexis Woody, professionnel des relations publiques vivant à New York pendant les premiers jours de la pandémie, raconte que les rues étaient étrangement calmes à cette époque, alors que les locataires déménageaient et que le tourisme diminuait. "Il était décourageant de voir la ville fermée", a-t-elle déclaré. "Cela m'a brisé le cœur de penser que certains de mes endroits préférés ne rouvriraient jamais leurs portes.

Il n'y a pas que New York : de Paris à Athènes en passant par Londres, de nombreuses destinations populaires ont connu une chute brutale du tourisme.

Lorsque les habitants sont habitués à voir les touristes prendre des photos sur leurs plages ou remplir les rues de Times Square, il peut être déconcertant de voir ces lieux vides.

L'obsession de l'identité

Si les gens ressentent un fort sentiment d'appartenance à leur ville, c'est peut-être parce que notre culture est obsédée par l'identité, estime M. Castro. "Il y a beaucoup de discussions théoriques sur la façon dont la société moderne se concentre sur l'identité", dit-elle. "Cette obsession peut être malsaine.

Les médias sociaux peuvent être utiles aux personnes qui traversent une crise d'identité après un déménagement.

"Trouver un moyen de se connecter à la ville que l'on a quittée est une bonne façon de s'en sortir", a déclaré Mme Castro. Suivre des comptes de votre ville natale, de votre quartier ou de votre ville peut vous rappeler cette partie de vous-même, par exemple. Il peut également y avoir des journaux, des blogs, de la nourriture ou des chansons qui vous transportent immédiatement dans certains endroits. Ils peuvent vous aider à vous sentir chez vous dans votre nouvelle maison.

Mais surtout, il faut du temps. Que vous fassiez face à un grand déménagement ou que vous vous habituiez aux changements de votre ville actuelle, il est tout à fait naturel de ressentir une certaine crise d'identité.

En fin de compte, il faut du temps pour s'habituer à perdre le sentiment d'attachement à son lieu de vie, quel qu'il soit et quelles que soient les modifications qu'il a subies.

Les gens se sentent souvent supérieurs aux villes ou aux quartiers dans lesquels ils vivent parce que ces lieux deviennent une extension intégrale d'eux-mêmes.

Comme toute forme d'attachement, l'attachement au lieu où l'on vit peut avoir des effets néfastes.

Mais à première vue, l'attachement à un lieu est simplement un lien émotionnel que nous créons avec la géographie qui nous entoure. "Nous nous identifierons toujours aux lieux qui nous ont fait naître", a déclaré M. Castro. "Nous emportons notre maison avec nous, où que nous allions. Cela fait partie de notre identité.

Kristin Wong est une rédactrice et journaliste indépendante basée à Los Angeles. Vous pouvez la retrouver sur Twitter.

