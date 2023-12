Pourquoi Stanford vs UConn est le vrai match du Final Four que vous devriez regarder

L'un de ces entraîneurs, Mike Krzyzewski de Duke, s'est taillé la part du lion, mais c'est en fait du côté des femmes que se déroule le match des titans de l'entraînement.

Tara VanDerveer, du cardinal de Stanford, affronte Geno Auriemma, des Huskies du Connecticut. Ces deux entraîneurs dirigent leurs équipes dans un sport dont je ne suis pas sûr que beaucoup de gens comprennent qu'il est très populaire et qu'il est devenu statistiquement plus excitant au cours de la dernière décennie.

Au cas où ce ne serait pas encore clair, VanDerveer et Auriemma sont historiquement bons. VanDerveer a entraîné au niveau universitaire pendant plus de 40 ans et a remporté 1 157 victoires. Elle n'a perdu que 258 matches, ce qui signifie que ses équipes ont gagné près de 82 % des matches qu'elle a dirigés.

Âgée de 68 ans, Mme VanDerveer a fait preuve d'une grande efficacité à toutes les époques. Ses deux premiers titres avec Stanford remontent au début des années 1990 et son troisième à l'année dernière.

Auriemma, qui a fêté ses 68 ans le mois dernier, compte un peu moins de victoires (1 148), mais il a sans doute été encore meilleur que VanDerveer. Il n'a perdu que 149 matches en 37 saisons, ce qui signifie qu'il a gagné près de 89 % du temps ! Les équipes d'Auriemma ont également remporté un nombre record de 11 tournois féminins de la NCAA.

Comme VanDerveer, Auriemma a fait preuve d'une grande régularité. Sa première équipe Husky à remporter un titre l'a fait en 1995, tandis que son dernier titre remonte à 2016.

Certains ne reconnaissent peut-être pas la grandeur de VanDerveer ou d'Auriemma parce que le sport féminin n'est traditionnellement pas aussi reconnu que le sport masculin dans certains cercles.

La NCAA, pour sa part, a déjà été mise en cause pour des disparités dans la manière dont elle récompense les joueurs et les joueuses lors des tournois de la NCAA. Ce n'est que cette année que la NCAA a même donné au tournoi féminin le nom de "March Madness", une initiative à laquelle l'organisation s'était opposée auparavant.

Pourtant, il est important de noter qu'un grand nombre de fans ont vu à quel point VanDerveer et Auriemma sont bonnes. L'année dernière, plus de quatre millions de personnes ont regardé VanDerveer remporter son troisième titre en tant qu'entraîneur principal. Il s'agissait du match de championnat féminin de la NCAA le plus regardé depuis 2014.

En effet, à une époque où de nombreuses émissions - à l'exception de la NFL - ont vu leur audience diminuer, le basket-ball universitaire féminin a maintenu son taux d'audience. Les audiences de l'année dernière ont été plus élevées que celles du championnat des 20 années précédentes.

N'oubliez pas non plus que ce match était diffusé sur le câble, ce qui signifie que le bassin d'audience potentielle était plus restreint. Le championnat féminin de 2021 a été de loin le programme câblé le plus regardé ce soir-là, et il a facilement doublé le match de la semaine de la MLB qui se déroulait le même soir.

Le championnat féminin de basket-ball de la NCAA a attiré plus de téléspectateurs que n'importe quel match de la Coupe Stanley de la NHL en 2021, qui a été diffusé en partie sur le câble et en partie sur la télévision de réseau. L'audience n'a été que légèrement inférieure à celle des demi-finales du baseball professionnel : les séries du championnat de la ligue.

Si le football universitaire féminin est resté solide alors que de moins en moins de gens ont le câble, c'est peut-être en partie parce que le produit est devenu plus imprévisible. Les gens sont statistiquement plus enclins à regarder un match dont le vainqueur n'est pas facilement prévisible.

J'ai parlé de ce phénomène à Neil Paine, de FiveThirtyEight. FiveThirtyEight dispose d'une statistique connue sous le nom d'Elo qui évalue essentiellement la qualité d'une équipe et, sur la base de l'Elo, le degré de favorisation d'une équipe par rapport à une autre lors d'un match.

Les données Elo révèlent que le favori moyen des matchs du tournoi féminin de la NCAA est moins favorisé aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été au cours de la dernière décennie. Une autre façon de voir les choses est que les équipes elles-mêmes sont devenues plus équilibrées.

C'est un fait notable, car l'une des critiques formulées de longue date à l'encontre du tournoi féminin est que les meilleures équipes sont tellement meilleures que les autres que cela enlève toute sa dimension à la "folie" du tournoi, désormais connu sous le nom de "March Madness".

Comparez la situation du côté des femmes à celle du côté des hommes. Les favoris du tournoi masculin sont en fait plus favorisés qu'ils ne l'ont été traditionnellement dans une moyenne de données remontant à 2010. En d'autres termes, les matchs sont plus prévisibles.

En parlant de matchs moins prévisibles, il suffit de regarder Stanford et Connecticut. Selon FiveThirtyEight, Stanford a 56 % de chances de gagner le match. Le Connecticut est juste à côté, à 44 %.

Ce devrait être un bon match, et il est certainement difficile à prédire. Quoi qu'il en soit, les téléspectateurs gagnent.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com