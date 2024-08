Pourquoi Sonja Zietlow est seule dans la jungle

"Je suis une Star - Le face-à-face des légendes de la jungle" commence en fanfare. Pour la première fois dans l'histoire du camp de jungle de RTL, Sonja Zietlow anime seule. Cela est dû à des raisons de santé.

Pour célébrer le 20ème anniversaire de "Je suis une Star - Sortez-moi d'ici !" (IBES), RTL offre aux fans du format culte une saison spéciale. 13 véritables légendes de la jungle des saisons précédentes reviennent au camp pour concourir pour la couronne de la jungle et un prix de 100 000 euros.

Alors que les visages des anciens candidats sont familiers, les téléspectateurs pourraient cligner des yeux de confusion lors de l'épisode d'ouverture, car le duo d'animation de toujours, Sonja Zietlow et Jan Köppen, a été réduit à une seule personne. Seule Zietlow accueille les campers de la jungle.

"Pour la première fois de l'histoire, je suis ici seule !" explique la présentatrice de la jungle, qui est avec IBES depuis le premier épisode. Sa surprise explication de l'absence de Köppen ? "Jan n'en a simplement pas envie !" Bien sûr, il s'agit d'une blague. En réalité, Jan Köppen est malade avec de la fièvre, explique Zietlow aux campers. Il espère être en forme à nouveau le lendemain.

"Mais maintenant, l'homme sympathique, friendly, drôle n'est pas là, juste...", commence-t-elle à dire, avant d'être interrompue par "...la Belle" des rangs des campers. Zietlow est également ravie, bien qu'elle aurait aimé être décrite comme "la Sympathique" ou "la Drôle", car elle l'est vraiment.

Une Première pour les Spectateurs de la Jungle

Comment Zietlow et Köppen seront-ils sympathiques pendant les épreuves de la jungle ? On verra cela dans les jours à venir. À partir du 16 août, RTL diffusera "Je suis une Star - Le face-à-face des légendes de la jungle" tous les jours à 20h15. Outre l'absence de Köppen et la nouvelle destination de l'Afrique du Sud, il y a une autre nouveauté importante pour tous les fans de la jungle : pour la première fois, le nouveau épisode sera disponible exclusivement sur RTL+ chaque jour. Donc, le flux commencera dès le 15 août.

L'absence de Jan Köppen de l'équipe d'animation se fait sentir lors de la première divertissante de "Je suis une Star - Le face-à-face des légendes de la jungle". Sonja Zietlow, accompagnée des légendes de la jungle, parvient à maintenir l'ambiance animée grâce à son charisme, assurant que l'entertainment reste à son apogée.

