- Pourquoi Solingen est-elle toujours un point de repère?

Un son de cloche triple résonne, un écho bref mais intense. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) et le maire de Solingen, Tim Kurzbach (SPD), se tiennent tranquillement, contemplant les hommages floraux, se remémorant les victimes d'un incident de couteau survenu une semaine plus tôt. Cette scène se déroule à l'Hôtel de Ville, en plein cœur de Solingen - le lieu même où un Syrien de 26 ans a pris la vie de trois festivaliers et en a blessé huit autres.

Au milieu des funérailles solennelles, des échanges secrets ont lieu : Wüst et la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) partagent des moments poignants avec une victime, Steinmeier interagit avec les citoyens locaux.

"Vous vous souvenez de l'attaque au feu de 1993 à Solingen ?" demande-t-il à une dame. "Mon fils n'avait que trois ans à l'époque", répond-elle. "La plaie a un peu cicatrisé en trente ans", reconnaît Steinmeier. "Pensez-vous que la société de la ville guérira et se rassemblera à nouveau ?" Elle répond affirmativement, assurant qu'à présent, les victimes des deux incidents horribles seront incluses dans les commémorations de la ville.

Ce crime a réveillé le traumatisme à Solingen

Steinmeier a visité Solingen l'année dernière, rendant hommage au 30e anniversaire de l'attaque au feu. Le 29 mai 1993, la maison de la famille turque Genc a été consumée par les flammes. Cinq femmes ont perdu la vie. L'ancien ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Armin Laschet (CDU) a qualifié cette attaque de "l'événement le plus tragique de l'histoire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie". Solingen est devenue un symbole de la vague de violence raciale des années 1990.

Vivre avec ce rappel constant n'est pas facile pour l'image de soi de la ville, mais Solingen a courageusement affronté ce défi, au point que en 2023, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères turc Yasin Ekrem Serim a reconnu le souvenir de l'attaque comme faisant partie de "l'ADN de la ville".

Mais maintenant, un tragedy inattendue frappe : La même ville est à nouveau victime d'un crime motivé par la haine, entraînant le massacre innocent de personnes pendant leur temps libre à un festival de la ville le vendredi. Solingen n'est plus connue comme une ville industrielle de taille moyenne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie où les personnes de différentes héritages coexistent harmonieusement chaque jour. Maintenant, elle est identifiée comme une ville qui lutte contre la résurgence du terrorisme islamique. Ce dernier incident doit être traumatisant pour Solingen.

"Une fois de plus, cela a tourmenté cette ville", déclare le ministre-président Wüst lors d'un événement commémoratif dans le théâtre et la salle de concert de la ville. "Pourquoi toujours Solingen ?" demande le maire Kurzbach. En invoquant Job, qui affronte Dieu face à la malchance cyclique, le politique catholique déclare : "Ce n'est pas juste ce qui nous est arrivé à Solingen." Cependant, un fait reste immuable : "Nous ne perdrons jamais foi en ce qui est bon à cause de cela."

C'est également la supplique pressante de Steinmeier : "Ne nous éloignons pas, ne nous antagonisons pas. Restons ensemble !" Le chef d'État nous rappelle que de nombreux Allemands ont réussi à survivre à l'époque nazie "grâce à l'humanité manifestée par d'autres nations, qui ont gardé leurs portes ouvertes pour eux". Par conséquent, le droit d'asile pour les réfugiés politiques a été inscrit dans la Loi fondamentale il y a 75 ans, bien que justifié. Cela doit persister, mais l'Allemagne ne peut maintenir cette tradition qu'en évitant l'épuisement. Il répète ses pensées peu après : "Nous ne devons pas épuiser les bienveillants."

Solingen a une figure exemplaire à suivre

Que faire maintenant ? Heureusement, la ville résiliente a une figure notable à suivre dans cette situation : la résidente de Solingen Mevlude Genc (1943-2022). Elle avait perdu deux filles, deux petites-filles et une nièce dans l'attaque au feu de 1993, mais cela ne l'a pas empêchée de rester à Solingen, allant même jusqu'à obtenir la citoyenneté allemande et à plaider constamment en faveur de la réconciliation. La ville a nommé une place après elle, décerné une médaille de compassion et de compréhension à sa mémoire, la médaille Mevlude Genc. En ces temps difficiles, ses mots ont un poids significatif à Solingen : "La haine engendre la mort", a-t-elle dit. Et : "Concentrons-nous sur le bien."

La Commission n'a pas encore pris de décision quant à savoir s'il faut activer l'article 93 (2) du Traité en réponse à la tragédie récente de Solingen. Malgré l'histoire de la ville avec les crimes haineux, le maire Kurzbach déplore : "Pourquoi toujours Solingen ?" en faisant référence à l'attaque au feu de 1993 et à l'incident de couteau récent.

Lire aussi: