Pourquoi Sido est renvoyé d'un restaurant de Berlin

Le rappeur Sido et deux amis sont expulsés d'un restaurant de Berlin. Ils n'auraient pas respecté les pratiques habituelles de l'établissement. La situation dégénère et l'histoire finit en ligne. Le propriétaire souhaite maintenant engager des poursuites judiciaires contre les allégations.

Ce week-end, le rappeur Sido, dont le vrai nom est Paul Würdig, était apparemment dans un restaurant du nord de Berlin - mais pas pour longtemps. Le quadragénaire et ses compagnons ont été priés de partir. Mais que s'est-il passé ?

Selon l'article, le port de la casquette de Sido serait la raison de leur expulsion. Son ami, l'influenceur Daniel Kallweit, connu sous le nom de "Blocki030", a rapporté dans une vidéo TikTok maintenant supprimée qu'il était avec Sido et un autre ami au restaurant "Dicke Paula" à Reinickendorf pour goûter à la cuisine traditionnelle berlinoise. Lorsque Sido a été invité à enlever sa casquette et a refusé, les trois ont été priés de partir. Kallweit a critiqué cette demande, faisant remarquer que le personnel du restaurant portait également des vêtements décontractés comme des survêtements et des tee-shirts troués.

La discussion a dégénéré

Gina Kahl-Reißner, la propriétaire du restaurant, a confirmé l'incident au "Tagesspiegel". "La 'Dicke Paula' est mon salon. Je cuisine selon les recettes de ma grand-mère de Thuringe, donc mes règles s'appliquent ici - des règles à l'ancienne, comme chez grand-mère", a-t-elle déclaré. Elle a affirmé ne pas avoir reconnu Sido en tant qu'invité. Si son statut de célébrité aurait changé sa décision reste incertain. La discussion a dégénéré lorsque l'un des hommes a menacé de publier l'incident sur les réseaux sociaux.

Kallweit a effectivement publié la vidéo il y a quatre jours, détaillant l'incident et alléguant des problèmes d'hygiène et de qualité au restaurant. Il a déclaré qu'il ne recommanderait plus la "Dicke Paula". Kahl-Reißner prévoit maintenant d'engager des poursuites judiciaires contre ces allégations.

Je ne suis pas sûr que la propriétaire du restaurant aurait géré la situation différemment si elle avait reconnu Sido, mais la situation a empiré lorsque l'un des hommes a menacé de publier l'incident sur les réseaux sociaux. Malgré cela, la propriétaire envisage maintenant de poursuivre en justice les allégations de Kallweit.

Lire aussi: