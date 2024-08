- Pourquoi rêvons-nous encore de l'école?

Un carillon résonne, une porte s'ouvre, lumière tamisée. Que se passe-t-il, on se demande. Jusqu'à ce qu'un sentiment monte lentement du ventre. Oh non, un contrôle de maths ? Je n'ai pas révisé !

La peur d'un examen - c'est un sentiment que des millions d'élèves en Allemagne connaissent et dont ils se remettent tout juste. De nombreux États fédéraux sont encore en vacances d'été, dans certains l'école a déjà commencé, mais sans la pression des examens pendant les premières semaines. Mais c'est aussi un sentiment qui affecte de nombreux adultes qui ont quitté l'école depuis longtemps. La nuit.

Rêves d'école, le classique du théâtre nocturne

Si l'on tend l'oreille, on sait : de nombreuses personnes rêvent de situations scolaires et d'examens. Une salle de classe anonyme, un tableau noir à l'avant, une feuille de papier avec des tâches sur la table - ce sont des classiques du théâtre que notre cerveau met en scène pendant le sommeil.

La grande pause scolaire de l'été est une bonne occasion de se demander : pourquoi cela ?

Celles et ceux qui veulent savoir doivent parler à Michael Schredl, l'un des plus célèbres chercheurs en rêves du pays. Un homme qui a des réponses très reposantes aux questions pressantes. Il dit : dans un rêve d'école, il s'agit moins des expériences concrètes dans les établissements scolaires de nombreuses années auparavant - mais des choses actuelles, émotionnellement pertinentes, ici et maintenant.

"Un rêve mélange toujours les expériences actuelles avec des choses qui se sont produites auparavant - si ces expériences antérieures déclenchent des émotions ou des sentiments similaires", explique le directeur scientifique du laboratoire du sommeil au Centre de santé mentale central de Mannheim. L'école n'est qu'un genre de décor sur lequel l'état émotionnel actuel devient visible.

Un sentiment pas seulement trouvé dans les salles de classe

"Le schéma de base du rêve d'examen est que quelqu'un d'autre veut savoir si vous pouvez faire quelque chose, si vous pouvez vous réaliser", explique Schredl. "Le sentiment est : ma performance est observée."

C'est un sentiment qui peut être désagréable. Et un sentiment pas seulement trouvé dans les salles de classe. "Ce schéma de base est quelque chose qui ne se produit pas seulement à l'école, mais dans la vie en général", dit le chercheur. "Dans le monde professionnel, ce n'est pas le professeur qui teste, mais le patron ou les collègues."

C'est pourquoi il est également possible que d'anciens élèves modèles qui étaient toujours bien préparés rêvent à l'âge adulte d'un contrôle de mathématiques ou d'anglais sans préparation. "Parce que c'est à propos des sentiments et des émotions actuels", dit Schredl. Une étude de Schredl a montré que les rêves d'examens sont parmi les dix thèmes les plus courants des cauchemars.

L'auteur scientifique Stefan Klein, qui a écrit un livre largement acclamé sur les rêves ("Rêves. Un voyage dans notre réalité intérieure"), appartient à ces personnes qui rêvent souvent de situations d'examen - bien qu'il-même n'ait jamais été particulièrement craintif des contrôles en classe et autres.

Mais il dit aussi : "Je rêve de ça dans une situation de vie très spécifique. À savoir, lorsque je crains une évaluation." Pour lui, c'est typiquement le cas lorsque la date de publication d'un livre approche.

"Les rêves me disent comment je me sens vraiment."

"Pour me révéler quelque chose sur moi-même, mon rêve me dit cela", dit Klein. Pendant la journée, nous nous convainquons souvent que nous pouvons gérer une situation, mais le rêve montre que cela nous dérange encore et cause du stress. "Un ami sage m'a dit un jour : les rêves me disent comment je me sens vraiment. Il y a beaucoup de vérité là-dedans", dit Klein. "L'émotion est le moteur du rêve."

Mais la question reste : pourquoi ce sentiment choisit-il l'école comme scène pour sa performance ?

C'est très formateur pour de nombreuses personnes. Les premières évaluations, les premières autorités. "L'école est si présente parce que de nombreuses choses se produisent pour la première fois pendant cette période - y compris là où certains problèmes commencent. C'est une période d'émotions fortes", dit le chercheur en rêves Schredl.

Aux élèves qui retournent maintenant dans leurs classes, nous pouvons seulement souhaiter : de beaux rêves.

