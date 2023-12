Pourquoi nous avons besoin de plus de donneurs de sang noirs pour traiter la drépanocytose

Diagnostiquée avec cette maladie sanguine héréditaire dans l'utérus avant ma naissance, je n'ai jamais connu une vie sans fatigue persistante, sans courbatures incessantes et sans crises de douleur impitoyables et soudaines.

La première fois que cette douleur m'a conduit à l'hôpital, j'avais deux ans. Elle a frappé au milieu de la nuit, me réveillant en sursaut. Toujours prête, ma mère, une avocate d'origine nigériane qui naviguait dans la vie en Grande-Bretagne, avait préparé un sac pour la nuit.

Dans les années 1990, la drépanocytose était encore considérée à tort comme une maladie noire et de nombreux professionnels de la santé n'en tenaient pas compte. Ma mère s'est faite mon avocate, insistant pour que l'on soulage la douleur de manière adéquate et exhortant les médecins à me prêter plus d'attention.

Enfant, je voulais participer à des cours de danse et nager, mais craignant une nouvelle visite à l'hôpital, ma mère m'a fait suivre des activités théâtrales et musicales plus sédentaires. Peu importe que je veuille me sentir mieux, être avec mes amis et retrouver mon âme d'enfant. Les fréquents épisodes de maladie ne me permettaient tout simplement pas d'être comme les autres.

Ce n'est que lorsque j'ai reçu des transfusions sanguines régulières, juste avant de devenir adolescente, que ma vie a changé pour le mieux. Bien que la race du donneur et du receveur de sang n'ait généralement pas d'importance tant que leur groupe sanguin est compatible, le sang ethniquement compatible offre le meilleur traitement pour les personnes atteintes de drépanocytose. Or, il n'y a pas assez de donneurs de sang noirs au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Plus de 100 millions de personnes sont atteintes de drépanocytose

La drépanocytose est un problème de santé mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 66 % des 120 millions de personnes touchées dans le monde vivent en Afrique. Elle touche environ 100 000 personnes aux États-Unis et environ 14 000 personnes au Royaume-Uni.

Elle est plus fréquente dans les régions du monde, telles que l'Afrique subsaharienne, où le paludisme est répandu, et les chercheurs pensent que la mutation génétique à l'origine de la drépanocytose a un effet protecteur contre le paludisme. La plupart des drépanocytaires aux États-Unis et au Royaume-Uni ont des ancêtres africains.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, ladrépanocytose modifie fondamentalement la forme des globules rouges, qui passent d'une forme ronde et concave typique à des formes rigides ressemblant à celles d'une faucille. Ces cellules malformées peuvent bloquer la circulation sanguine, provoquant une crise vaso-occlusive, où les tissus sont privés d'oxygène. Cette perturbation est la principale raison pour laquelle les patients se rendent à l'hôpital, la douleur étant le symptôme caractéristique. Les transfusions sanguines permettent d'augmenter la capacité de transport de l'oxygène et de réduire les complications.

J'avais supposé que j'avais besoin d'un donneur compatible pour mon sang O positif, qui est partagé par 35 % de la population britannique. Mais mon médecin m'a dit que ce n'était pas si simple.

Outre les groupes sanguins A, B, O et AB, il existe plus de 44 systèmes de groupes sanguins, contenant un total de 354 antigènes de globules rouges différents, dont certains sont exclusifs à des groupes raciaux et ethniques particuliers", m'a expliqué le Dr Arne de Kreuk, hématologue consultant spécialisé dans les troubles de l'hémoglobine au King's College Hospital de Londres. Il me traite depuis 2021.

Le modèle de mon groupe sanguin étendu est plus susceptible d'être trouvé parmi les donneurs de sang d'origine africaine. C'est un défi, car la Croix-Rouge américaine et le Service national de santé du Royaume-Uni signalent tous deux que les dons de sang provenant de personnes de race noire restent disproportionnellement faibles.

"Pour les personnes atteintes de drépanocytose, nous avons constaté qu'il faut être compatible avec plus que les groupes sanguins A, B, O et AB. Il y a donc d'autres éléments qui apparaissent à la surface des globules rouges et qui portent des noms comme Kell, Duffy et E, et il faut également les comparer", a déclaré le Dr Lewis Hsu, hématologue pédiatrique et médecin-chef de la Sickle Cell Disease Association of America (Association américaine de la drépanocytose).

"Pour les comparer, il faut pouvoir compter sur un plus grand nombre de donneurs", a-t-il ajouté.

La Croix-Rouge américaine encourage toutes les personnes éligibles, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique ou de leur état de santé (hypertension artérielle, diabète, etc.), à faire un don et à contribuer à la diversité des réserves de sang pour les patients qui en ont besoin. La pénurie de donneurs de sang noirs peut s'expliquer par une méfiance de longue date de certains Noirs à l'égard des systèmes de soins de santé et par des idées fausses sur l'admissibilité au don de sang.

Le service national de santé britannique a déclaré être confronté à un problème similaire.

"Nous n'avons pas de pénurie générale de donneurs de sang. Nous collectons actuellement suffisamment de sang pour répondre aux besoins des patients dans toute l'Angleterre. Toutefois, la pénurie spécifique de donneurs d'origine noire signifie que les patients atteints de drépanocytose ne reçoivent souvent pas le sang le mieux adapté", a déclaré Rachel Newton, représentante du NHS Blood and Transplant (NHSBT).

La Croix-Rouge américaine a lancé une initiative nationale visant à augmenter le nombre de donneurs de sang noirs, en collaborant avec des organisations noires nationales et locales afin d'élargir les possibilités de don de sang dans les communautés noires. L'initiative de la Croix-Rouge contre la drépanocytose, qui a débuté en 2021, a permis d'obtenir 26 500 nouveaux donneurs de sang afro-américains au cours de la première année, a indiqué l'organisation.

Au Royaume-Uni, le Community Grants Programme a créé des partenariats pour lancer des campagnes ciblant spécifiquement les donneurs issus du patrimoine noir. La collaboration avec le film des studios Marvel, "Black Panther : Wakanda Forever", dans le cadre de la campagne "Not Family, But Blood", visait à recruter davantage de donneurs de sang noirs.

Au cours des trois mois qu'a duré la campagne en 2022, 7 800 personnes d'origine noire se sont inscrites pour donner du sang, soit une augmentation de 110 % par rapport aux trois mois précédents, selon le NHS Blood and Transplant.

La drépanocytose est une maladie débilitante

En tant que femme noire atteinte d'une maladie débilitante, j'ai dû apprendre à mener ma vie à mon propre rythme et selon mes propres conditions. La pression des évaluations, des échéances et des cours m'a souvent amenée à négliger ma santé pendant mes études. J'avais du mal à suivre les autres, même si j'avais l'air d'aller parfaitement bien.

Je me souviens du moment où j'ai obtenu mon premier stage, axé sur l'urbanisme. J'étais la seule stagiaire et, dès les deux premiers jours, j'ai eu du mal à suivre les nombreuses activités. Malheureusement, cela s'est retourné contre moi et j'ai fini à l'hôpital le deuxième jour. Mon corps entier me faisait souffrir et j'ai dû recevoir des soins d'urgence. Après avoir reçu une transfusion sanguine, j'ai pu rentrer chez moi et j'ai ressenti un mélange de soulagement et de dépression.

J'ai expliqué à contrecœur mon état à mon superviseur et ce que je pensais être la nécessité d'interrompre le stage. À ma grande surprise, j'ai reçu un bref courriel disant "Désolé d'apprendre que vous n'étiez pas bien", accompagné d'une proposition de report. Une fois rétablie, j'ai prévu de reprendre le stage. Dans le train qui me ramenait au bureau, j'ai croisé une collègue qui m'a demandé où j'étais passée. Je lui ai tout raconté et elle m'a répondu : "Oui, les managers n'aimeront pas ça. Tu leur paraîtras trop imprévisible."

C'était la première fois que l'on me traitait d'imprévisible, et j'ai pensé qu'elle avait raison.

Découragée par mon expérience au cours du stage et désireuse de participer à une conversation plus large sur la diversité et l'inclusion, j'ai défendu la drépanocytose et acquis les compétences nécessaires pour devenir journaliste.

Le geste apparemment anodin du don de sang a un impact durable sur les personnes dans le besoin. Il m'a permis de devenir journaliste. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans les donneurs et les professionnels de la santé qui m'ont soutenue.

Si les États-Unis et le Royaume-Uni progressent dans l'augmentation du nombre de donneurs de sang d'origine noire, il est essentiel de continuer à sensibiliser et à encourager davantage de personnes à faire des dons, afin de garantir un approvisionnement en sang diversifié pour les patients qui en ont besoin.

Les donneurs de sang laissent un héritage durable dans l'histoire de la médecine. Leurs actions désintéressées, souvent négligées, ont un impact profond sur les vies qu'ils touchent. Leurs contributions sont précieuses, célébrées et honorées à jamais par des personnes comme moi.

Pour donner du sang au Royaume-Uni, https://my.blood.co.uk/your-account/pre-registration

Pour donner du sang aux États-Unis, https://www.redcross.org/give-blood.html

Source: edition.cnn.com