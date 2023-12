Pourquoi l'exode arménien du Haut-Karabakh pourrait ne pas mettre fin aux ambitions de l'Azerbaïdjan

Depuis des décennies, l'Azerbaïdjan est hanté par la perte du Haut-Karabakh, une minuscule enclave caucasienne qui est le théâtre de l'un des conflits les plus longs au monde. Les Arméniens la considèrent comme le berceau de leur civilisation, mais elle se trouve à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan, comme une île dans une mer hostile.

En tant que républiques soviétiques distinctes, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont fait bon ménage sous l'œil vigilant de Moscou. Mais lorsque cet empire s'est effondré, l'Arménie, qui était alors la puissance montante, s'est emparée du Haut-Karabakh de son voisin plus faible au cours d'une guerre sanglante qui s'est déroulée dans les années 1990.

La défaite est devenue une "plaie qui suppure" qu'Aliyev a promis de guérir. Mais il s'est senti frustré par les pourparlers diplomatiques qui, selon lui, ne visaient qu'à "geler le conflit". Après des décennies de sommets "vides de sens et infructueux", de Minsk à Key West, il a changé son fusil d'épaule.

La force brute est intervenue là où la diplomatie avait échoué. Pendant que le conflit restait gelé, l'Azerbaïdjan s'était transformé. Désormais riche en pétrole, soutenu par la Turquie et armé jusqu'aux dents, il a récupéré un tiers du Haut-Karabakh lors d'une guerre de 44 jours en 2020, qui n'a été arrêtée que par un cessez-le-feu négocié par la Russie.

Mais l'accord s'est avéré fragile et, en septembre, l'Azerbaïdjan a frappé à nouveau. Incapable de résister à sa puissance militaire, le gouvernement du Karabakh s'est rendu en seulement 24 heures. La population arménienne de la région s'est enfuie en l'espace d'une semaine, un exode qui, selon le Parlement européen, s'apparente à un nettoyage ethnique - une allégation que l'Azerbaïdjan nie. "Nous avons apporté la paix par la guerre", a déclaré M. Aliyev lors d'un forum organisé ce mois-ci.

Il n'est pas certain que cette paix soit durable. En Azerbaïdjan, nombreux sont ceux qui craignent que le nationalisme ethnique et le vœu de réunification territoriale sur lesquels Aliyev a bâti sa légitimité ne trouvent de nouvelles cibles plutôt que de se dissiper.

Quant à l'Arménie, exposée par la faiblesse de son armée et l'absence d'alliés, elle s'efforce d'absorber plus de 100 000 réfugiés du Karabakh, dont beaucoup disent ne pas pouvoir s'adapter à leur nouvelle vie.

Une vie dans les limbes

Nonna Poghosyan a fui sa maison de Stepanakert, la capitale du Karabakh, avec son mari, ses enfants jumeaux et ses parents âgés. Ils louent aujourd'hui un petit appartement à Erevan, la capitale de l'Arménie. Mais Mme Poghosyan, qui travaillait comme coordinatrice des programmes de l'université américaine d'Arménie à Stepanakert, a déclaré que son esprit était toujours au Karabakh.

"Je meurs d'envie de savoir ce qui se passe à Stepanakert. Que se passe-t-il avec ma maison ? J'envie tous ceux qui respirent l'air de cette ville", a-t-elle déclaré à CNN.

M. Aliyev a déclaré que les maisons abandonnées étaient restées "intactes", mais des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des troupes azerbaïdjanaises en train de vandaliser des maisons.

"Je ne veux pas imaginer qu'elle a été prise par quelqu'un d'autre. C'est la maison que nous avons construite pour nos enfants", a déclaré Mme Poghosyan.

Ses enfants rentraient de l'école lorsque des roquettes azerbaïdjanaises ont frappé Stepanakert le 19 septembre. Son mari les a trouvés sur le bord de la route et les a emmenés dans un abri antiatomique. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain, le gouvernement - l'autoproclamée République d'Artsakh - s'était rendu. Leur vie s'est effondrée du jour au lendemain.

Ils ont fui leur maison la semaine suivante, avec la quasi-totalité de la population. Ils étaient alors affamés et épuisés : Le Haut-Karabakh a été bloqué pendant dix mois après que l'Azerbaïdjan a coupé le corridor de Lachin - la seule route reliant l'enclave à l'Arménie proprement dite - empêchant l'importation de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures.

Aujourd'hui, la route par laquelle les produits de première nécessité étaient bloqués a été ouverte pour permettre à la population de sortir. Des dizaines de milliers de personnes ayant fui en même temps, il a fallu quatre jours à Mme Poghosyan pour se rendre de Stepanakert à Erevan, un trajet qui dure normalement quatre heures.

En tant que citoyens arméniens, les autorités d'Erevan ont accueilli les réfugiés. Mais le soutien qu'il peut leur apporter est maigre. Mme Poghosyan a reçu un versement unique de 100 000 drams arméniens (environ 250 dollars), mais elle doit payer un loyer de 300 000 drams (environ 750 dollars). Sa famille vit sur les économies qu'elle avait mises de côté pour l'éducation de ses enfants, argent qui ne durera que quelques mois.

La dissolution du gouvernement du Karabakh a privé Mme Poghosyan des allocations familiales, ses parents de leur pension et son mari - un ancien soldat - de son salaire. Mais elle s'estime chanceuse d'avoir un appartement. "Il y a des gens qui vivent dans des voitures. Il y a des gens qui vivent dans les sous-sols des écoles, dans les cours de récréation", dit-elle.

Nous y avons laissé notre âme

Gayane Lalabekyan dit qu'elle se réveille chaque matin dans son nouvel appartement d'Erevan et se demande si elle a bien fait. De nombreux Arméniens du Karabakh, qui s'efforcent d'accepter leur nouvelle vie, se demandent ce qu'ils auraient pu faire différemment, le cas échéant.

"Je me demande si j'ai fait le bon choix. Lalabekyan, professeur d'anglais, a déclaré à CNN. Elle se sent souvent coupable d'avoir abandonné sa patrie, mais se souvient alors de la "peur primitive" qu'elle a ressentie en fuyant.

"Quand je vois ma fille et son petit garçon, quand je vois ma mère, qui a 72 ans, quand je vois mon fils et sa femme, qui se sont mariés en juillet, je me dis que si nous étions restés là-bas, je ne les aurais peut-être pas eus", a-t-elle déclaré.

M. Aliyev a déclaré que les Arméniens souhaitant rester au Karabakh devraient accepter la citoyenneté azerbaïdjanaise. "Ils avaient deux possibilités : Soit ils s'intégraient au reste de l'Azerbaïdjan, soit ils retournaient à l'histoire", a-t-il déclaré.

Mais, après des générations de violence, peu d'Arméniens pensent pouvoir vivre en sécurité en Azerbaïdjan et presque aucun ne se soumettrait au gouvernement de Bakou, malgré l'insistance de l'Azerbaïdjan à dire qu'aucun civil n'a été blessé dans ce qu'il appelle ses "mesures antiterroristes" sur le territoire.

"Aliyev n'est pas un vrai homme, c'est un démon. Nous ne pouvons pas nous fier à leurs promesses", a déclaré M. Lalabekyan. "Nous ne pouvons pas vivre ensemble.

Les Arméniens du Karabakh étaient censés être protégés par les forces de maintien de la paix russes, déployées dans la région en vertu du cessez-le-feu conclu en 2020 sous l'égide de Moscou.

Mais l'attaque est survenue à la suite d'une rupture des relations de l'Arménie avec la Russie, après qu'Erevan a été frustré par le fait que son allié de longue date ne le défendait pas contre l'agression azerbaïdjanaise. Estimant qu'elle n'avait pas d'autre choix que de diversifier son appareil de sécurité, l'Arménie a commencé à forger des partenariats naissants avec des pays occidentaux.

Pour la Russie, il s'agit d'une trahison. Elle en a profité pour se laver les mains de son voisin dans le besoin. Incapable d'utiliser les ressources de sa campagne militaire en Ukraine et ne voulant pas fâcher l'Azerbaïdjan et la Turquie, la Russie a assisté à la rupture du cessez-le-feu qu'elle avait négocié - bien que le Kremlin ait par la suite rejeté les critiques à l'encontre de son contingent de maintien de la paix.

La protection de la Russie étant absente et le soutien occidental purement rhétorique, les Arméniens du Karabakh ont estimé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir. Mais l'acceptation de cette situation n'offre qu'une maigre consolation à Mme Lalabekyan, qui se sent comme une étrangère dans son propre pays.

"Que ferons-nous ensuite ? Nous ne savons pas qui nous sommes. Sommes-nous des citoyens de l'Artsakh ou des citoyens arméniens ? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Nous avons tout laissé là-bas. Nous y avons laissé nos âmes.

La perspective de la paix

Certains observateurs à l'œil froid affirment que le sort des réfugiés du Karabakh pourrait être le prix tragique de la paix régionale. Le Haut-Karabakh étant internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, l'abandon de l'enclave par l'Arménie était une condition préalable à la réconciliation.

Mais Aliyev a fait preuve de peu de magnanimité dans la victoire. Lors de sa première visite dans l'enclave, il a piétiné le drapeau du Karabakh et s'est moqué des hommes politiques du Karabakh qu'il avait emprisonnés alors qu'ils tentaient de fuir.

Parmi les détenus figure Ruben Vardanyan, ancien ministre d'État de l'Artsakh. Le fils de Ruben Vardanyan, David, a décrit à CNN le "système judiciaire opaque" dans lequel son père est maintenant pris, ayant été accusé de "financement du terrorisme" et de "franchissement illégal des frontières", entre autres choses. L'Azerbaïdjan et l'Arménie n'ayant pas de relations diplomatiques, M. Vardanyan s'est vu refuser l'accès aux services consulaires. Depuis son arrestation le 27 septembre, David n'a pu parler à son père qu'une seule fois, par l'intermédiaire d'un téléphone de la prison. "Il a simplement dit qu'il pourrait être là pour un certain temps", a déclaré David.

"Si nous voulons vraiment la paix dans la région entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il ne faut pas que des prisonniers politiques restent en prison alors qu'un accord de paix a été signé", a-t-il ajouté.

Dans les semaines qui ont suivi la reconquête du Karabakh, Bakou a annulé des pourparlers de paix à Bruxelles et à Washington, invoquant le parti pris de l'Occident à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, sa rhétorique sur ses ambitions territoriales s'est aiguisée. Des documents gouvernementaux ont qualifié l'Arménie d'"Azerbaïdjan occidental", un concept nationaliste selon lequel l'Arménie est construite sur des terres azerbaïdjanaises.

Un certain espoir est toutefois apparu le 7 décembre lorsque l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont convenu d'un échange de prisonniers - un accord négocié sans Bruxelles ni Washington, mais qui a été accueilli favorablement par les deux pays. Les États-Unis ont déclaré qu'ils espéraient que cet échange "jetterait les bases d'un avenir plus pacifique et plus prospère". L'Arménie a également levé son blocage sur la candidature de l'Azerbaïdjan à l'organisation de la conférence sur le climat COP29 l'année prochaine.

Toutefois, le principal point d'achoppement sera probablement le Nakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise séparée de la partie continentale par un morceau d'Arménie méridionale. M. Aliyev espère construire un "corridor terrestre" qui traverserait l'Arménie et relierait le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan proprement dit.

Aliyev a décrit le corridor dit de "Zangezur" comme une "nécessité historique" qui "se réalisera, que l'Arménie le veuille ou non".

L'Arménie n'est pas totalement opposée à cette idée, mais elle refuse de renoncer au contrôle de certaines parties de son territoire. Le mois dernier, elle a présenté un plan visant à relancer l'infrastructure de la région, en restaurant les lignes ferroviaires abandonnées afin de mieux relier l'Arménie à l'Azerbaïdjan, à la Turquie, à la Géorgie, à l'Iran et à d'autres pays. L'Arménie espère bénéficier des échanges commerciaux qui n'ont pas pu avoir lieu pendant les longues hostilités, et a baptisé le projet "Carrefour de la paix".

Mais les préférences de l'Arménie risquent de ne pas compter pour grand-chose. En décembre, Aliyev a déclaré "qu'il ne devrait pas y avoir de droits de douane, de contrôles, ni de sécurité aux frontières, lorsqu'il s'agit d'aller du continent (Azerbaïdjan) au Nakhchivan", ajoutant que les Arméniens devraient commencer la construction "immédiatement et à leurs propres frais".

Aliyev a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'occuper le territoire arménien, soulignant que "si nous l'avions voulu, nous l'aurions fait". Toutefois, lors du même événement, il a déclaré que le territoire avait été "pris" à l'Azerbaïdjan en 1920 sous le régime soviétique et a averti l'Arménie que "nous avons davantage de droits historiques, politiques et juridiques pour contester votre intégrité territoriale".

Anna Ohanyan, chercheuse principale du programme Russie et Eurasie de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a déclaré que la rhétorique d'Aliyev avait été tempérée depuis l'annonce de l'échange de prisonniers, mais que cela était dû en grande partie à la forte pression exercée par les États-Unis.

"Ses objectifs n'ont pas changé : il a toujours besoin d'une rivalité ou d'un conflit avec l'Arménie, même après avoir repris le contrôle total du Haut-Karabakh", a déclaré M. Ohanyan à CNN. "Le fait d'accueillir la COP29 peut permettre à Aliyev de se comporter au mieux pendant peut-être un an, mais cela ne garantit pas qu'il respectera les règles internationales. La Russie a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 2014 et a annexé la Crimée juste après".

La diplomatie pourrait à nouveau s'avérer infructueuse. Les analystes mettent en garde contre la présence militaire croissante de l'Azerbaïdjan autour du sud de l'Arménie. Olesya Vartanyan, analyste principal de Crisis Group pour le Caucase du Sud, a déclaré à CNN que "dans l'une des zones où les forces azerbaïdjanaises sont situées le long de la frontière, il leur faudrait très peu pour couper l'Arménie en morceaux."

Les Arméniens du Karabakh ont toujours su qu'ils étaient pris dans le collimateur d'un conflit entre grandes puissances. Mais après 30 ans de paix relative, ils ne s'attendaient pas à ce que les choses s'effondrent aussi rapidement. À l'aube d'une nouvelle année, ils envisagent un avenir incertain, privés de leurs maisons, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance.

"Je comprends qu'il s'agit d'un grand jeu auquel participent de grands pays : Les intérêts de la Russie, ceux de la Turquie, l'Azerbaïdjan étant un acteur entre tous, l'Arménie étant trop faible pour résister. Je comprends cela globalement", a déclaré M. Poghosyan. "Mais à l'échelle de 100 000 personnes, c'est une tragédie.

