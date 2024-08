- Pourquoi l'essence n'est-elle plus aussi bon marché qu'elle ne l'a été depuis longtemps?

Ces jours-ci, ceux qui se tiennent à la pompe pourraient se demander : avec environ 1,60 euros le litre, les prix du diesel sont aussi bas qu'il y a 13 mois. Et l'essence est aussi abordable que 1,70 euros, un niveau inégalé depuis six mois.

C'est une aubaine pour les vacanciers – et une rareté, surtout compte tenu du conflit en Ukraine en cours et des tensions croissantes au Moyen-Orient. Dans le passé, ces facteurs ont entraîné des augmentations de prix.

Alors, comment est-ce possible ?

Pourquoi les prix du carburant sont-ils si bas ?

Hagen Reiners, expert en prix du pétrole chez Argus Media, explique : "La réponse à cette question qui semble simple est en réalité assez complexe. En général, les prix du produit brut, le pétrole brut, ont un peu diminué." Un autre facteur est que les marges bénéficiaires des raffineries, en particulier pour le diesel, ont considérablement diminué ces derniers mois.

"La demande de pétrole est actuellement estimée comme étant quelque peu faible, par exemple en raison de données économiques faibles aux États-Unis", déclare Reiners. Cela conduit à des produits finis moins chers, le diesel et l'essence, à la pompe. Un facteur important est également l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP). "L'OPEP prévoit en réalité d'augmenter la production. Elles ont été réduites en octobre dernier pour stabiliser le prix élevé."

ADAC : "Il reste à voir si les prix resteront aussi bas"

Andreas Höhl, expert sur le sujet chez ADAC, déclare : "Les bas prix du carburant sont dus à des conditions de marché favorables, en particulier le prix du pétrole. Le pétrole de la mer du Nord, qui est important pour nous, avait un prix très bas d'environ 76 à 77 dollars US par baril la semaine dernière." Cependant, le prix augmente actuellement à nouveau. La baisse précédente des prix était principalement due à une économie mondiale faible, en particulier aux États-Unis, en Chine et en Europe.

"La légère augmentation actuelle des prix pourrait être liée aux tensions croissantes au Moyen-Orient. Les craintes d'escalades supplémentaires là-bas peuvent faire augmenter le prix du pétrole. En général, les prix du carburant sont bas lorsque le prix du pétrole est bas", confirme Höhl, en écho aux vues de Reiners. "La semaine dernière a marqué le point le plus bas pour l'essence depuis six mois et le plus bas pour le diesel depuis 13 mois. Cela a été bénéfique pour les automobilistes, surtout pendant la saison des voyages. Il reste à voir si les prix resteront aussi bas."

