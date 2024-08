Pourquoi l'essence et le diesel sont-ils si bon marché en ce moment?

Le prix du carburant devrait augmenter brutalement : c'est la saison des vacances, il n'y a pas de fin en vue pour la guerre en Ukraine, et la situation au Moyen-Orient menace de s'envenimer. Pourtant, l'essence et le diesel sont aussi abordables qu'ils l'ont été depuis longtemps. Même les experts sont surpris.

Quiconque fait le plein ces jours-ci pourrait se demander : avec le diesel à environ 1,60 euro le litre, le plus bas depuis 13 mois, et l'essence à 1,70 euro, le plus bas depuis six mois, c'est une surprise, surtout avec la guerre en Ukraine et le conflit qui s'intensifie au Moyen-Orient. Dans le passé, ces facteurs auraient entraîné une augmentation des prix.

Alors, comment est-ce possible ? Hagen Reiners, expert des prix du pétrole chez Argus Media, explique : "La réponse à cette question qui semble simple est en réalité assez complexe. En général, on peut dire que les prix du produit brut, le pétrole, ont légèrement diminué." Un autre facteur est que les marges de profit pour les raffineries, surtout pour le diesel, ont considérablement diminué ces derniers mois.

"La demande de pétrole brut est actuellement estimée comme légèrement diminuant, par exemple en raison de mauvaises données économiques des États-Unis", dit Reiners. Cela conduit à des produits finis moins chers, le diesel et l'essence, à la pompe. Un facteur important est également l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP). "L'OPEP prévoit en réalité d'augmenter la production. Celle-ci avait été réduite en octobre dernier pour stabiliser le prix élevé."

Économie mondiale faible

Andreas Hölzel, expert sur le sujet à l'ADAC, dit : "Les bas prix des carburants sont dus à des conditions favorables, surtout le prix du pétrole. Le pétrole de la mer du Nord, qui est important pour nous, avait un prix très bas d'environ 76 à 77 dollars US par baril la semaine dernière." Cependant, le prix est actuellement en hausse. La baisse précédente des prix était principalement due à une économie mondiale faible, surtout aux États-Unis, en Chine et en Europe.

"La légère augmentation actuelle des prix pourrait être liée aux tensions croissantes au Moyen-Orient. La peur d'une escalade supplémentaire là-bas peut augmenter le prix du pétrole. En général, les prix des carburants sont bas lorsque le prix du pétrole est bas", confirme Hölzel, en accord avec Reiners. "La semaine dernière a marqué le point le plus bas pour l'essence depuis six mois et pour le diesel depuis 13 mois. C'était bon pour les conducteurs, surtout maintenant pendant la saison des voyages. Si les prix resteront aussi bas, cela reste à voir."

