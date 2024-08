- Pourquoi les rivières sont particulièrement dangereuses pour les baigneurs

L'Association allemande de sauvetage (DLRG) a lancé un avertissement urgent contre la baignade dans les rivières. Selon les constatations des sauveteurs, la plupart des personnes décédées dans des accidents de noyade cette année l'ont fait dans des eaux en mouvement - le chiffre exact sera annoncé par la DLRG jeudi (11h00) dans un rapport intérimaire sur les accidents mortels de noyade. "La plupart des gens ne sont pas capables de nager en toute sécurité dans les rivières", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt, à l'agence de presse allemande avant le rapport. Ils ne sont pas suffisamment entraînés : "Je déconseille vivement d'utiliser les rivières comme eaux de baignade".

Au cours de l'ensemble de l'année précédente, au moins 378 personnes ont péri noyées dans tout le pays, beaucoup plus que l'année précédente - en 2022, il y avait encore 355 accidents mortels de noyade. D'ici au 25 juillet 2023, les sauveteurs avaient comptabilisé 192 victimes de noyade dans les eaux allemandes - soit 21 de moins qu'à la même époque l'année dernière.

De nombreux décès par noyade dans les rivières

L'année dernière, selon les chiffres précédents, les eaux intérieures généralement non surveillées se sont révélées particulièrement dangereuses : bien qu'il y ait eu 138 décès en moins dans les lacs qu'en 2022, plus de personnes sont mortes dans les rivières et les canaux : la DLRG a comptabilisé 135 victimes de noyade dans les rivières l'année dernière - comparé à 105 l'année précédente. Dans les canaux, 27 personnes ont péri noyées, comparé à 19 l'année précédente.

Et ces derniers jours, les accidents de noyade dans les rivières ont gardé les services de secours occupés : à Ulm, les secours ne s'attendaient plus à retrouver vivant un adolescent de 17 ans porté disparu dans le Danube depuis vendredi. "Il a probablement péri noyé dans le Danube", a déclaré un porte-parole de la police. Il n'y a pas d'indications que la personne portée disparue ait atteint la rive, le courant est fort. Le jeune de 17 ans avait tenté de traverser le Danube avec trois autres hommes. Seul lui n'a pas atteint la rive voisine. Des témoins sont censés avoir observé comment l'adolescent a été englouti.

Courant dangereux

Deux personnes ont été emportées par le courant dans le Rhin à Hohentengen en Bade-Wurtemberg dimanche. Les deux jeunes et la femme, tous non-nageurs selon la police, sont portés disparus depuis. Dimanche également, plusieurs personnes ont été prises dans le courant dans le Rhin à Düsseldorf - une femme a été grièvement blessée, et son mari est porté disparu. L'homme avait sauté dans la rivière pour aider sa femme mais s'est lui-même mis en difficulté.

Des recherches étaient également en cours dans la Ruhr près d'Essen pour un homme de 42 ans porté disparu. L'homme s'était probablement baigné ou rafraîchi près d'une piscine lundi, a déclaré un porte-parole de la police. Un accident est suspecté pour l'instant.

L'année 2023 a connu le plus grand nombre de décès par noyade en Bavière

Un homme de 24 ans est décédé à l'hôpital après un accident de noyade dans l'Eisbach dans le jardin anglais de Munich. L'homme était tombé dans un rapide à la fin de juillet après avoir perdu prise sur une chaîne dans un fort courant, comme l'a rapporté la brigade des pompiers à l'époque. Les passants ont sorti l'homme de l'eau sans vie environ dix minutes plus tard. Il a été transporté dans un hôpital dans un état critique. L'Eisbach est le théâtre d'accidents mortels de noyade à plusieurs reprises - un étudiant de 26 ans y a péri noyé il y a environ un mois.

Au total, c'est en Bavière que le plus grand nombre de personnes ont péri noyées l'année dernière, avec 62 décès liés à l'eau en 2023, en baisse par rapport aux 70 de l'année précédente. À Brême, le nombre de décès est passé de 5 à 2, tandis qu'en Basse-Saxe il est passé de 42 à 33. À Hambourg, en revanche, le nombre a presque doublé, passant de 10 à 21. En Bade-Wurtemberg, 43 personnes ont péri noyées, 14 de plus qu'en 2022.

