Pourquoi les rivaux de Trump au sein du GOP n'osent pas toucher à son plus grand handicap, alors que le temps presse pour le faire tomber ?

Mais à 13 jours des caucus de l'Iowa, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley n'osent pas attaquer le candidat républicain sur le point clé qui pourrait le faire trébucher lors d'une élection générale et qui le hantera dans l'histoire : son attaque contre la démocratie américaine.

Leur réticence pourrait suggérer une erreur de campagne et trahir un manque de courage politique, alors que M. Trump adopte un ton de plus en plus autocratique à l'approche d'une éventuelle présidence qu'il promet d'utiliser à des fins de rétribution personnelle.

En effet, comme l'a dit un électeur de l'Iowa à M. DeSantis dans une question écrite lors d'une réunion publique organisée par Gray TV mardi : "Pourquoi protégez-vous Trump ? De quoi avez-vous peur ?"

Mais la position de ses adversaires a un sens stratégique étant donné que l'ex-président semble avoir une emprise encore plus ferme sur le GOP que lorsqu'il a quitté Washington en disgrâce après avoir tenté de renverser l'élection de 2020. L'emprise de M. Trump repose en partie sur son caractère dérangeant, son refus de respecter les règles et son statut de héros populaire auprès des électeurs du GOP. Mais son pouvoir est également renforcé par le désintérêt généralisé de la base pour toute tentative de lui demander des comptes sur son comportement antidémocratique et pour l'idée qu'il devrait porter la responsabilité d'actes scandaleux tels que l'attaque de la foule de ses partisans contre le Capitole des États-Unis.

Tout comme lorsqu'il était président, lorsque sa domination faisait face à ses détracteurs du GOP au Congrès, la superpuissance de M. Trump le protège des conséquences de ses actes et rend politiquement impossible pour ses rivaux des primaires qui veulent gagner une partie de ses électeurs de lui demander des comptes.

À l'approche d'une période de deux semaines au cours de laquelle il devra faire face à un éventail stupéfiant d'obligations judiciaires et à d'éventuels revirements dans ses affaires, M. Trump a pris mardi une nouvelle initiative dans l'enchevêtrement juridique complexe causé par son défi constant contre les contraintes politiques. Il a fait appel de la décision du secrétaire d'État démocrate du Maine de l'exclure du scrutin en raison de l'interdiction des "insurgés" prévue par le 14e amendement. Cette décision fait suite à celle de la Cour suprême du Colorado, qui a fait de même, et contre laquelle il devrait également faire appel. Les deux affaires sont susceptibles d'être portées devant la Cour suprême des États-Unis.

Si l'on se fie à l'histoire, la question du bulletin de vote - qui est controversée sur le plan constitutionnel, même pour de nombreux juristes libéraux - liera davantage M. Trump à ses électeurs de base, comme l'ont fait ses quatre inculpations pénales et son procès civil pour fraude à New York.

De plus, DeSantis et Haley devront à nouveau chercher un moyen d'attaquer Trump sans s'aliéner les républicains qui lui sont encore favorables.

DeSantis cherche désespérément une ouverture

M. DeSantis, qui mise sur un résultat inattendu dans l'Iowa pour relancer une campagne qui promettait autrefois d'être un rouleau compresseur à l'échelle nationale, a attaqué l'ex-président mardi pour avoir refusé de s'engager à participer à un débat CNN la semaine prochaine dans l'État du Hawkeye. Il a laissé entendre qu'il serait un bien meilleur applicateur du trumpisme dans le bureau ovale que son auteur.

"Pourquoi ne devrait-il pas répondre aux questions ? Il se présente sur des thèmes comme l'expulsion des clandestins et la construction d'un mur, mais il l'a fait en 16 et n'a pas réussi à le faire. Je pense donc qu'il doit répondre à ces questions", a déclaré M. DeSantis.

Plus tard, lors de la réunion publique organisée par Gray TV, le gouverneur de Floride a également nié qu'il avait été facile avec M. Trump et a insisté sur le fait qu'il avait établi un fort contraste avec l'ancien président.

Mme Haley, qui fait campagne dans le New Hampshire, où elle espère s'imposer comme la dernière alternative à M. Trump, a déclaré aux électeurs que les nouvelles attaques virulentes de l'ancien président à son encontre montrent qu'il s'inquiète de son défi.

"Dans ses publicités et ses crises de colère, chaque chose qu'il a dite était un mensonge. Chaque chose. J'ai cherché un grain de vérité dans chacune d'entre elles", a-t-elle déclaré, rejetant les affirmations de M. Trump sur sa politique en matière de taxe sur l'essence lorsqu'elle était gouverneure.

"La chose la plus importante dont tout le monde parle, c'est que l'économie était bonne sous Trump. C'est vrai, n'est-ce pas ? Mais à quel prix ? Il nous a endettés de 8 000 milliards de dollars en seulement quatre ans", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "On ne prétend pas avoir une bonne économie en nous endettant."

Mais comme M. DeSantis, Mme Haley n'a pas abordé l'éléphant antidémocratique dans la pièce.

Alors qu'ils se concentrent sur Trump, Haley et DeSantis s'attaquent maintenant l'un à l'autre de manière virulente. Une publicité d'un super PAC pro-Haley diffusée dans l'Iowa qualifie DeSantis de "bidon" et de "trop nul pour diriger". La salle de guerre politique de M. DeSantis a qualifié Mme Haley de "Tricky Nikki". Le ton vicieux reflète le fait que Mme Haley et M. DeSantis ont tous deux besoin d'émerger en janvier comme l'alternative claire à M. Trump pour survivre dans la course à la présidence.

Leur antagonisme mutuel avant le début officiel de la course à l'investiture du GOP dans l'Iowa, le 15 janvier, a amené de nombreux observateurs à penser qu'ils sont enfermés dans une course pour la deuxième place dans un concours national. Si M. Trump obtenait l'investiture du GOP, il effectuerait un retour politique fulgurant, trois ans seulement après avoir soumis la démocratie américaine à la plus grande épreuve de l'histoire moderne.

Alors que de nombreux Américains et une grande partie du monde libre voient avec horreur la perspective de son retour au pouvoir, la domination continue de Trump parmi les Républicains reflète une déconnexion massive de la perception politique et factuelle qui touche le milieu de l'Amérique.

La plupart des républicains n'ont guère de patience à l'idée que la démocratie est menacée

Alors que les démocrates et les médias font une fixation sur les conséquences pour la démocratie d'un second mandat de Trump, les électeurs du GOP font preuve d'un remarquable manque d'appétit pour rendre compte de ce qui s'est passé à la fin de la dernière présidence. Cette longue antipathie à l'égard des événements de janvier 2021 a longtemps façonné le comportement des principaux dirigeants du GOP à Washington. Dans un nouveau signe du pouvoir de M. Trump, le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Steve Scalise (Louisiane), a officiellement soutenu l'ancien président.

Un nouveau sondage publié mardi par le Washington Post et l'université du Maryland montre que les électeurs républicains sont de moins en moins intéressés par l'idée de demander des comptes à M. Trump pour le 6 janvier 2021. Alors que 55 % des adultes américains considèrent la prise d'assaut du Capitole comme une attaque contre la démocratie qui ne devrait jamais être oubliée, 72 % des républicains pensent qu'il est temps de passer à autre chose. Il y a deux ans, 27 % des républicains estimaient que M. Trump portait "une grande partie" ou "une bonne partie" de la responsabilité de l'attaque. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 14 % à le penser, selon le sondage, qui fait suite à des mois pendant lesquels M. Trump a présenté les personnes emprisonnées à la suite de l'attentat comme des prisonniers politiques.

Si la démocratie est au centre des préoccupations de nombreux législateurs, experts et journalistes du monde politique, elle est moins tangible dans le reste du pays, où les prix élevés résultant de la pandémie de grippe aviaire, par exemple, ont plus d'écho auprès de la plupart des électeurs.

Les sondages réalisés auprès des électeurs républicains montrent pourquoi il a été si facile pour Donald Trump de tirer parti de ses multiples inculpations et d'épisodes tels que le Colorado et le Maine, qui l'ont exclu du scrutin. Cela explique également pourquoi DeSantis et Haley critiquent M. Trump de manière indirecte, mais ne le confrontent pas encore au fait qu'il a mis la démocratie américaine au bord du gouffre.

"La nation a été saisie de cette affaire par le biais de la destitution. Il a été acquitté. Je pense que le 6 janvier est inscrit dans le gâteau. Je pense que les affaires de Jack Smith ne changeront pas le résultat politique des sondages", a déclaré Lindsey Graham, sénateur démocrate de Caroline du Sud, lors de l'émission "Face the Nation" diffusée dimanche sur la chaîne CBS, en faisant référence à l'avocat spécial qui poursuit deux affaires pénales fédérales à l'encontre de l'ancien président. "En fin de compte, Donald Trump est en bonne position pour gagner les primaires républicaines, parce que les républicains pensent qu'il a eu une bonne présidence.

Les commentaires de M. Graham reflètent le sentiment qui prévaut parmi les électeurs républicains après des années de fausses allégations de fraude électorale de la part de M. Trump, qui accuse à présent le président Joe Biden d'ingérence électorale, tout en se présentant comme le sauveur de la démocratie américaine. Cela fait trois ans que les médias conservateurs soutiennent ces affirmations, dans un contexte de profonde méfiance à l'égard des médias grand public qui rapportent ce qui s'est passé le 6 janvier.

En juin, M. Trump a déclaré à ses partisans qu'il considérait ses deux inculpations comme un "insigne d'honneur" et que "je suis inculpé pour vous". Les événements qui ont suivi, à l'approche des caucus de l'Iowa, suggèrent que sa stratégie fonctionne.

L'ouverture de Biden

Trump ne bénéficiera peut-être pas d'un accommodement similaire lors d'une élection générale. M. Biden, qui est confronté à des sondages désastreux et à des inquiétudes concernant son âge, même au sein de sa propre base, organise sa candidature à la réélection autour de l'idée que M. Trump et les "extrémistes républicains MAGA" représenteraient une grave menace pour la démocratie.

Cette stratégie peut fonctionner dans certains endroits, car Trump s'est aliéné les électeurs des swing states lors des élections nationales successives par son comportement et sa rhétorique extrêmes. Toutefois, comme Trump devance Biden dans les récents sondages sur les champs de bataille, il n'est pas encore certain que cette stratégie suffise à assurer un second mandat à Biden.

Au sein du GOP, cependant, il n'y a tout simplement pas d'électorat pour attaquer Trump sur cette question. Le seul candidat encore visible qui critique ouvertement Trump comme une menace pour les valeurs américaines est Chris Christie. L'ancien gouverneur du New Jersey a également critiqué Mme Haley pour ses remarques euphémiques selon lesquelles il est temps de tourner la page du "chaos" et du drame de Trump.

"Quoi ? Qu'est-ce que cela signifie exactement, gouverneur ? Pourquoi ne pas le dire ? Il n'est pas Voldemort dans les livres d'Harry Potter", a déclaré Christie dans le New Hampshire le 30 novembre. Mais Christie n'a que peu d'influence sur le GOP en dehors de l'État du Granite, où les électeurs indépendants jouent un rôle particulièrement important dans le choix des candidats du parti.

Ce sont les électeurs - et non les sondages - qui décideront si Trump remporte sa troisième nomination républicaine consécutive. L'Iowa et le New Hampshire ont l'habitude de connaître des rebondissements tardifs susceptibles de provoquer des bouleversements.

Mais, alors que le temps presse, l'incapacité de Mme Haley et de M. DeSantis à s'attaquer à la tache qu'il a laissée sur l'histoire américaine soulève deux autres questions.

Pourquoi passer par le processus épuisant et souvent humiliant d'une candidature à la présidence si l'on ne peut pas utiliser le matériel politique le plus puissant contre lui ? Les prochaines semaines prouveront-elles que Trump a toujours été imbattable dans la course au GOP de 2024 ?

