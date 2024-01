Pourquoi les méchants de cinéma aiment l'architecture moderne

L'antagoniste de Bond, l'assassin Francisco Scaramanga, a fortifié sa cachette dans un imposant karst calcaire. Lorsque 007 pénètre dans la maison isolée, Nick Nack, l'homme de main de Scaramanga, actionne un interrupteur depuis le poste de contrôle de la maison, plongeant le héros dans un funhouse d'horreurs à la lumière rouge étourdissante.

Chad Oppenheim, architecte basé à Miami, a vu pour la première fois le film et la cachette de Scaramanga à l'âge de sept ans. Ce fut le début d'une obsession pour le repaire ultime. "Soit je devenais un super-vilain et je construisais l'un de ces repaires, soit je devenais architecte", explique-t-il.

Oppenheim explore le chemin le plus sombre qu'il n'a pas emprunté dans "Lair", un livre récemment publié par Tra Publishing, qui présente 15 habitations très secrètes sous forme de dessins architecturaux en noir et blanc. Il s'agit notamment du refuge alpin nordique dans "Ex Machina", de la maison sous-marine arachnéenne dans "L'espion qui m'aimait", de la demeure élégante du Mont Rushmore dans "North By Northwest" et de l'étrange QG brutaliste de la Wallace Corporation dans "Blade Runner 2049".

Les repaires ont généralement des points communs : Ils sont immaculés, impressionnants, high-tech, d'un autre monde, souvent peu pratiques, et s'inspirent fortement des principes du modernisme. Le livre pose la question suivante : Pourquoi les méchants vivent-ils dans de bonnes maisons ?

"Les repaires des méchants ont toujours l'architecture la plus sexy, vous invitant à être le méchant", a déclaré Leah Greenblatt, critique d'Entertainment Weekly, lors d'une table ronde organisée à New York à l'occasion de la parution de l'ouvrage. Outre la maison d'enfance titrée dans "Skyfall", a-t-elle demandé, "James Bond a-t-il au moins une maison ?". Oppenhenheim a joué avec l'idée de la cachette du héros - la Bat Cave, la Forteresse de la Solitude - mais il trouve généralement que les super-vilains ont "un peu plus de profondeur".

Oppenheim et son équipe ont mis au point une grille d'évaluation des cachettes qui ont été retenues, et de ce qui constitue une véritable méchanceté. "Tout d'abord, les repaires devaient être attrayants. Ils devaient également être incroyablement beaux d'un point de vue architectural", a-t-il expliqué. Ils ont omis le somptueux manoir conçu par John Lautner pour le réalisateur de films pornographiques Jackie Treehorn dans "The Big Lebowski", car ils ne le considéraient pas comme un véritable antagoniste. La forteresse de l'enfer de Dark Vador dans "Star Wars" a également été écartée au profit de l'Étoile de la mort, Oppenheim ayant décidé que personne ne voudrait vivre sur une planète volcanique intenable.

Ils ont également opté pour des méchants qui avaient une vision grandiose de l'humanité, et non pour la nature brutale de tueurs en série comme Hannibal Lecter. "Ils sont très utopiques, d'une certaine manière, car ils croient qu'ils font ce qu'il faut, comme la plupart des mégalomanes", a déclaré M. Oppenheim. L'architecture qu'ils ont choisie représente leurs personnalités hautes en couleur. "Beaucoup de ces méchants veulent soit être des gentlemen de l'ancien monde, soit être hyper-modernes, et il n'y a pas vraiment d'intermédiaire", a fait remarquer Mme Greenblatt - à l'exception de l'extérieur high-tech et de l'intérieur semblable à "Downton Abbey" de l'arachnide de mer de Karl Stromberg, a-t-elle concédé.

L'exposition "Lair" examine comment l'architecture moderniste, futuriste et utopique a longtemps été associée à l'amoralité. Au cours des XXe et XXIe siècles, les maisons épurées, à la fois minimales et extravagantes, faites de verre, d'acier et de béton, sont devenues l'archétype de la maison du reclus idéaliste à l'ambition diabolique.

"L'architecture domestique moderne s'est identifiée presque exclusivement à des personnages maléfiques, instables, égoïstes, obsessionnels et motivés par le plaisir de la chair", écrit Joseph Rosa dans un essai du livre. "S'ils étaient encore en vie, cela pourrait choquer profondément les pionniers du modernisme, qui envisageaient leur mouvement comme un moyen de faciliter un mode de vie sain, honnête et moral.

Alors qu'à la télévision, la vie de famille est le plus souvent représentée dans un cadre confortable et traditionnel, les logements modernistes sont réservés aux célibataires volages, comme Don Draper de "Mad Men", qui quitte sa maison coloniale de banlieue avec Betty pour des lignes plus épurées et un nouvel intérêt amoureux à Manhattan.

L'architecture moderne n'a pas été aussi facilement adoptée par les Américains. En outre, souligne Rosa, la méfiance à l'égard de la technologie après la Seconde Guerre mondiale a renforcé l'idée que le progrès et l'innovation pouvaient être dangereux.

Les concepteurs de production font souvent référence aux formes monumentales en béton coulé du Brutalisme ou aux idées sociales collectives du Constructivisme pour construire des décors dystopiques. Le bunker conçu par Ken Adams dans "Dr. Strangelove" et les tours lugubres dans "Orange mécanique" s'inscrivent dans cette lignée. Lors de la table ronde, le critique de cinéma Chris Nashawaty a commenté le constructivisme : "Il s'agit d'une architecture de propagande, et comme tous ces méchants, dictateurs ou dirigeants communistes, il s'agit de convaincre les gens qu'il y a du pouvoir, de la pensée et de la puissance.

Mais de nombreux super-vilains sont également attirés par le monde naturel. Frank Lloyd Wright, dont le mouvement d'architecture organique prônait la symbiose avec l'environnement, a exercé une influence improbable sur ce genre de penchants. Hollywood trouve souvent ses repaires préférés dans les créations de John Lautner, architecte et protégé de Wright : les maisons d'observation des collines d'Hollywood dans "Body Double" et "L'arme fatale 2", et la cachette dans le désert dans "Les diamants sont éternels". La présence de Wright apparaît à nouveau dans "North By Northwest". Hitchcock a demandé à l'architecte de construire la maison perchée au sommet du Mont Rushmore, mais n'a pas pu se l'offrir et a construit à la place un décor inspiré de l'œuvre de l'architecte.

Exploiter la puissance de la nature elle-même est le summum de l'ambition. Dans "Les Indestructibles", la maison de Buddy Pine, située sur une île volcanique, est dotée d'un mur fait de lave. L'Étoile de la mort de "Star Wars" ressemble à une lune. L'Étoile de la mort de la "Guerre des étoiles" ressemble à une lune, mais elle a le pouvoir de détruire des mondes entiers - une idée tirée de l'histoire : Les États-Unis, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie ont tous envisagé le potentiel d'un satellite mortel en orbite.

Oppenheim voit un lien entre nos propres comportements destructeurs et la volonté du méchant de dominer la nature. "Nous avons vraiment essayé de conquérir la planète. (Notre) civilisation a manipulé la nature à son avantage, et nous construisons de plus en plus", a-t-il déclaré.

Les méchants représentent nos pires penchants avec des visions grandioses et destructrices. Ils utilisent leurs cachettes pour se retirer de l'humanité, se réfugiant dans des espaces immaculés, leurs systèmes de défense compliqués et l'intimité de chambres secrètes ou d'un lac de cratère volcanique éloigné.

Mais leurs désirs sont en fin de compte très humains. "Ces repaires se moquent en quelque sorte de l'idée de domesticité, car d'une certaine manière, c'est ce qu'ils veulent", explique M. Nashawaty. "Ils veulent ces grandes maisons. Ils veulent ce que tout le monde veut.

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains" est disponible dès à présent auprès de Tra Publishing.

Cet article a été mis à jour pour refléter l'emplacement de la cachette de Scaramanga dans le film "L'homme au pistolet d'or", au lieu de l'emplacement du roman.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com