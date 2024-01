Pourquoi les gens soutiennent l'outsider - qu'il gagne ou qu'il perde

Les Bills n'ont jamais gagné de Super Bowl et devront attendre au moins une année de plus avant de le faire. Chaque fois que les Bills manquent à l'appel, je suis envahi par un sentiment que l'on ne peut décrire autrement que comme un désespoir attendu. Comme le dit le proverbe, c'est l'espoir qui tue.

On me demande souvent pourquoi je soutiens cet outsider, comme s'il s'agissait d'une erreur inexplicable. Il s'avère cependant que beaucoup de gens sont comme moi, et qu'il y a de bonnes raisons pour que les gens continuent d'encourager des équipes qui leur brisent le cœur encore et encore.

De nombreuses études ont été menées sur les personnes qui, comme moi, soutiennent les outsiders, et quelques théories ont été élaborées sur les raisons de notre comportement.

Un bon article du Baylor College of Medicine sur le sujet résume ces explications, et je dois admettre que certaines d'entre elles me correspondent assez bien.

Par exemple, nous soutenons l'opprimé parce que nous nous identifions à lui. Je n'ai parlé que tardivement et j'ai eu du mal à apprendre jusqu'au lycée. Par rapport à mes camarades de classe, je me considérais un peu comme un outsider - une équipe comme les Bills me correspond bien.

De manière plus générale, une équipe comme les Bills convient parfaitement à la ville de Buffalo. Buffalo possède le plus petit marché télévisuel du pays pour une équipe de la NFL. La population de la ville a longtemps été en baisse. Le fait d'être considéré comme le paria renforce le fait que les Bills sont propres à Buffalo.

C'est pourquoi la ville protège son équipe dans des situations que peu d'autres villes feraient, j'en suis sûr. Lorsque les Bills ont perdu le Super Bowl XXV sur un but manqué, la ville de Buffalo a tout de même organisé une fête après le match. Une foule de 30 000 personnes a ovationné l'homme qui avait raté le coup de pied gagnant : Scott Norwood.

Les supporters des Bills sont loyaux, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent.

La science de l'outsider

La science nous apprend également que les gens éprouvent beaucoup de bonheur à voir l'outsider s'en sortir - les gens éprouvent plus de joie à gagner de manière inattendue. Demandez à n'importe quel fan de Leicester City après sa victoire en Premier League en 2016. Il y avait 5 000 chances contre une.

La même chose est certainement vraie pour quelqu'un comme moi. J'ai même pleuré lorsque les Bills se sont qualifiés pour les séries éliminatoires en 2017, après près de 20 ans de disette. Je repasse en boucle sur YouTube le moment où les Bills ont accédé aux playoffs.

Gardez à l'esprit que les Bills n'ont pu se qualifier que parce que les Baltimore Ravens ont perdu contre les Cincinnati Bengals ; les Bills ont remporté un match décisif et ont pu se faufiler par une porte dérobée.

L'entrée des Bills dans les séries éliminatoires ne leur a toutefois pas permis de se rapprocher du Super Bowl, puisqu'ils se sont inclinés lors du premier tour des séries éliminatoires.

Si les Américains ne sont pas nombreux à encourager les Bills, ils sont nombreux à vouloir soutenir un outsider.

Les Américains préfèrent en fait l'outsider au favori. Des études universitaires montrent qu'environ deux tiers des gens soutiendront un outsider hypothétique plutôt qu'un favori hypothétique. De plus, les expériences montrent que les gens changent d'allégeance s'ils découvrent que l'outsider gagne.

C'est ce que montrent les sondages actuels. Regardez par exemple ce qui est arrivé aux Broncos de Denver lors du Super Bowl XXXII par rapport au Super Bowl XXXIII.

Lors de ce premier Super Bowl, les Broncos étaient les grands perdants face aux Green Bay Packers, une franchise bien-aimée de la NFL que la plupart des gens apprécient et que peu d'entre eux détestent. Les supporters étaient deux points plus enclins à soutenir les Broncos que les Packers.

L'année suivante, les Broncos étaient largement favoris face aux Falcons d'Atlanta, une équipe qui, en dehors de la Géorgie, n'a pas beaucoup de supporters. Malgré cela, les personnes qui avaient une préférence étaient 11 points plus enclines à souhaiter la victoire des Falcons.

Schadenfreude

Mais la raison la moins romantique d'aimer l'outsider n'est peut-être pas liée à l'outsider lui-même, mais au favori.

En d'autres termes, il y a beaucoup de schadenfreude (plaisir tiré du malheur d'autrui) : nous voulons que les perdants gagnent parce que nous apprécions la douleur de la défaite du gagnant.

Il suffit de penser à la façon dont les gens se réjouissent sur Twitter de la défaite de l'équipe de basket-ball de Duke, une grande école de basket-ball universitaire qui a toujours gagné.

Que dire du chant "Les Yankees de New York sont nuls" ? Ou mieux encore, regardez n'importe quel clip de Stephen A. Smith d'ESPN riant de la malchance des Dallas Cowboys. Celle où il prend un malin plaisir à voir les fans des Cowboys pleurer est l'une des meilleures.

Ma schadenfreude ne s'applique pas aux Bills, mais elle s'applique sans aucun doute à ma haine des Yankees. Je m'assure d'appeler un de mes amis yankees à la fin de chaque saison où ils perdent et je le fais souffrir.

L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de confondre l'importance des bases de supporters des candidats de tête avec le fait que la plupart des gens soutiennent les candidats de tête.

Une étude de FiveThirtyEight datant de 2017 a révélé que plus d'Américains ont cité les Cowboys parmi leurs trois équipes préférées que toutes les autres équipes, à l'exception des Packers.

Pourtant, seuls 20 % des Américains considéraient les Cowboys comme l'une de leurs équipes préférées, tandis que plus de 30 % des fans considéraient l'équipe de Dallas comme l'une de leurs équipes les moins préférées.

Un sondage Gallup de 2010 a montré la même chose en ce qui concerne le baseball. Un an après leur victoire aux World Series, 16 % des fans de baseball ont déclaré que les Yankees étaient l'équipe qu'ils aimaient le plus. Presque deux fois plus (31 %) ont cependant déclaré que les Yankees étaient une équipe qu'ils aimaient détester.

Les Yankees sont presque à l'opposé des Bills. Ils viennent de la ville la plus peuplée des États-Unis et ont remporté plus de championnats que n'importe quelle autre franchise professionnelle américaine.

Les Yankees sont toutefois un excellent exemple de la rapidité avec laquelle le vent peut tourner. L'équipe a remporté 26 World Series au cours du XXe siècle, mais n'en a gagné qu'une seule au XXIe siècle.

Peut-être que les Bills, qui n'ont pas réussi à remporter les 56 premiers Super Bowls, feront mieux au cours des 56 prochains ?

Il n'en manque qu'un, et la joie sera grande, très grande.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com