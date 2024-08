Pourquoi les gens marchent ensemble

Dans de nombreuses villes allemandes, des personnes organisent des promenades pour faire de nouvelles connaissances. L'idée est qu'il s'agit de discuter et de se connaître, pas de draguer. La réponse a été formidable, pas seulement parmi les femmes.

Marche, parle, rencontre des gens : le concept est simple et la réponse est formidable. Partout en Allemagne, des femmes se réunissent pour des promenades organisées afin de faire de nouvelles connaissances. À Hambourg, Cologne, Karlsruhe, Munich et dans de nombreuses autres villes.

Par exemple, le groupe "FFM Girls Walk" a été fondé à Francfort au printemps. Les initiatrices Vivien Eller et Gabriella Kinefss invitent régulièrement les gens à se promener ensemble, par exemple le long du Main ou dans le parc. Il y a aussi d'autres événements gratuits comme le yoga ou la boxe. La plupart des participantes ont entre 25 et 35 ans, mais des femmes plus âgées se joignent également à elles.

Les amitiés sont aussi importantes que les partenariats

Pourquoi est-ce seulement pour les femmes ? "C'est une atmosphère sympa quand l'idée de draguer n'est pas en premier plan", dit Gabriella Kinefss, 25 ans. "Et il y a déjà beaucoup d'options pour draguer, mais moins pour les amitiés. Et je crois que c'est tout aussi important qu'un partenariat", ajoute Vivien Eller, 28 ans.

À New York, le groupe "City Girls Who Walk" a été créé en 2022. Kinefss et Eller, qui se sont rencontrées au travail dans un cabinet d'avocats, ont appris via les réseaux sociaux l'existence d'un groupe à Munich qui organisait sa première promenade au début de cette année. "Munich Girls Talking Walking" compte déjà plus de 21 000 abonnés sur Instagram.

"Promenade de dames" à Hambourg

À Hambourg, des femmes se réunissent régulièrement pour des promenades et d'autres activités. Par exemple, 150 femmes se sont réunies pour une "Promenade de dames" au lac extérieur de l'Alster un dimanche de mai. Les femmes de tout âge sont les bienvenues. "Je pense que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont venus ici pour les études, ont du mal à trouver des liens, surtout après Corona", a déclaré l'organisatrice Ronja Schulz à l'époque.

Il existe également des événements similaires ouverts à tous. Par exemple, le créateur de la page Instagram "lebenwiegottinfrankfurt" avec plus de 100 000 abonnés a récemment invité les gens à une "Promenade et discussion" à travers le parc du port de Francfort. Il est important que tout le monde se sente en sécurité et le bienvenu. Par conséquent, le racisme, le sexisme, l'antisémitisme ou d'autres formes de discrimination ou de comportement inapproprié ne sont pas tolérés. "C

Lire aussi: