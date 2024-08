Pourquoi les femmes noires poussent à diversifier l'industrie de la santé

"We wanted someone who understood our culture," Jackman told CNN. "We didn't want to explain our family or immigrant experience."

In the end, Jackman said their therapist turned out to be a White, Jewish woman because they struggled to find a therapist of color.

Nationally, only about 4% of psychologists identify as Black or African American.

"We're like a needle in a haystack," Jackman said.

But she continued her search and after nine months, she finally found a Black therapist. Jackman said the long search inspired her to start a new company.

In 2020 she launched Innopsych, an online directory of therapists of color. The company aims to change how people of color view therapy by making it easier for them to find a therapist who understands them.

Jackman said the company's efforts highlight a broader issue within the healthcare system: a lack of diversity among medical professionals can impact patients and their outcomes.

"People often come to therapy later, when things are more severe, which means needing more intensive and invasive treatment options," Jackman told CNN. "But I also know it could be deadly if people don't get the care they need."

'Je veux juste m'assurer qu'on m'écoute'

Aux États-Unis, les nouveau-nés noirs meurent trois fois plus souvent que les bébés blancs, mais une étude publiée en 2020 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences a montré que les bébés noirs ont plus de chances de survivre s'ils sont traités par un médecin noir, selon un précédent rapport de CNN.

Les hommes et les femmes noirs sont beaucoup plus susceptibles de mourir du SIDA que leurs homologues blancs, en partie en raison d'un accès limité aux thérapies antirétrovirales efficaces, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux. Une étude dans le Journal of General Internal Medicine a montré que les patients noirs reçoivent des thérapies contre le SIDA beaucoup plus tard lorsqu'ils sont traités par des prestataires blancs, par rapport à ceux traités par des prestataires noirs, ou lorsque des patients blancs sont traités par des prestataires blancs.

Et 60% des adultes noirs dans un récent sondage ont déclaré qu'ils se préparent aux visites médicales en s'attendant à être insultés par les travailleurs de la santé.

Pour le Dr. Uché Blackstock, médecin et spécialiste de la lutte contre le racisme dans l'industrie de la santé, ces écarts soulignent la nécessité d'aborder le racisme systémique et d'augmenter la représentation des médecins de couleur.

Mais seulement environ 5,7% des médecins identifient comme Noirs ou Afro-Américains, selon l'Association des collèges médicaux américains.

Pour augmenter la représentation, Blackstock a déclaré qu'il faut également s'attaquer aux obstacles qui empêchent les personnes de couleur de devenir médecins, tels que le racisme, les micro-agressions et l'accès à l'éducation.

Après 10 ans en médecine académique, Blackstock a quitté son poste en 2019 car elle "se sentait si peu valorisée et appréciée en tant que femme médecin noire". Cette même année, elle a fondé Advancing Health Equity avec pour objectif de collaborer avec des organisations de santé pour démanteler le racisme dans les soins de santé et pour réduire l'écart dans les inégalités raciales en matière de santé.

AHE effectue des évaluations et des évaluations de l'équité raciale pour les programmes et les organisations de soins de santé. L'organisation propose également un coaching pour les leaders de la santé pour s'assurer qu'ils intègrent une lentille d'équité dans leur travail.

Blackstock a ensuite écrit un livre à succès qui explore l'héritage du racisme dans le système de soins de santé américain. Elle a déclaré que l'un des problèmes exacerbant les inégalités raciales dans les soins de santé est l'impact durable du racisme enraciné dans l'éducation médicale.

Elle estime qu'entre "25 000 et 30 000" médecins noirs auraient pu être formés dans des collèges noirs historiques, mais un rapport de 1910 qui évaluait leurs programmes selon des normes européennes a forcé la plupart des écoles à fermer.

Blackstock a déclaré que de nombreuses écoles n'ont pas rencontré les critères énoncés dans le rapport, qui a été commandé par l'Association médicale américaine, en raison du racisme et de années d'inégalités qui ont entraîné un manque de ressources.

Bien qu'elle ait fondé AHE en 2019, Blackstock a noté que l'intérêt pour son entreprise et son travail sur la DEI a augmenté considérablement en 2020.

"En 2020, lorsque le mouvement Black Lives Matter a commencé et que la pandémie a débuté, de nombreuses organisations de santé ont pris conscience qu'elles devaient augmenter leur capacité à aborder les inégalités raciales en matière de santé", a déclaré le Dr. Blackstock.

La pandémie a également mis en évidence les inégalités plus larges dans notre système de soins de santé, ce qui a rendu plus probable que les communautés de couleur soient touchées par Covid-19. Selon une étude publiée dans les Annals of Internal Medicine, les décès en surplus par population étaient trois à quatre fois plus élevés chez les hommes et les femmes noirs et amérindiens/alaskiens par rapport aux hommes et aux femmes blancs au début de la pandémie.

Blackstock se souvient d'une fois où elle est entrée dans la chambre d'un patient couverte de la tête aux pieds de PPE pendant le pic de la pandémie.

Son patient était une jeune femme noire qui avait été diagnostiquée avec Covid-19 quelques semaines plus tôt et qui avait des difficultés à respirer.

"À ce moment-là, il y avait tellement de choses que nous ne savions pas", a déclaré Blackstock à CNN. "Presque chaque partie de moi-même était couverte."

Après s'être présentée, Blackstock a déclaré que la patiente avait posé une question d'une importance capitale : "Es-tu noire ?"

"Oui, bien sûr que oui", a-t-elle répondu.

"Elle a simplement laissé échapper un profond soupir et a dit : 'Merci. Je veux juste m'assurer que l'on m'écoute.'"

Aider les médecins à réussir

Lorsque Jaines Andrades a commencé à travailler à Baystate Medical à Springfield, dans le Massachusetts, elle était femme de ménage. Mais elle a suivi des études d'infirmière et dix ans plus tard, elle est revenue à l'hôpital en tant que praticienne en soins infirmiers.

Maintenant, elle plaide en faveur d'une augmentation de la diversité dans les soins de santé. En mai, Andrades a témoigné lors d'une audition de la commission sénatoriale sur la pénurie de professionnels de santé minoritaires et la crise de la mortalité maternelle chez les femmes minoritaires.

Andrades a parlé de ses propres expériences et a déclaré au comité qu'elle estime qu'une "planification robuste de l'enseignement supérieur et de la carrière" est très importante pour améliorer la diversité dans les soins de santé.

"Informer les étudiants que c'est à leur portée et qu'il existe des ressources pour les aider à entamer leur parcours dans l'enseignement supérieur est essentiel", a déclaré Andrades lors de l'audience.

Le mardi, Bloomberg Philanthropies a annoncé un don historique de 600 millions de dollars aux dotations de quatre écoles médicales historiquement noires.

La donation, l'une des plus importantes jamais consenties à des collèges et universités historiquement noirs, comprend 175 millions de dollars chacun pour l'Université Howard College of Medicine, le Meharry Medical College et l'Université Morehouse School of Medicine.

L'Université Charles Drew de Médecine et de Science recevra 75 millions de dollars, tandis que l'Université Xavier de Louisiane, qui ouvre une nouvelle école de médecine, recevra une subvention de 5 millions de dollars, selon les rapports précédents de CNN.

Sans investissement financier continu, Andrades a déclaré à CNN que ces programmes sont peu susceptibles de réussir.

"Nous pouvons avoir les meilleures intentions et développer différents programmes, mais si они ne sont pas financés, ils n'allaient nulle part", a-t-elle déclaré. "L'une des principales façons de combler l'écart est de rendre l'école financièrement accessible aux gens".

Cela comprend également l'assurance que tous les étudiants - mais surtout ceux des milieux défavorisés - ont leurs besoins de base satisfaits, a déclaré Andrades.

"Si vous n'avez pas de logement, de nourriture, d'eau, l'éducation n'est pas votre priorité", a-t-elle ajouté.

Andrades recommande d'investir des fonds fédéraux dans le mentorat et des programmes tels que Baystate Springfield Educational Partnership (BSEP), qui offre aux élèves du secondaire des opportunités d'explorer différents métiers et de se préparer à des stages ou des opportunités d'emploi potentielles. De nombreux anciens élèves de BSEP travaillent maintenant comme professionnels de la santé à Baystate Health à Springfield, MA, a déclaré Andrades.

"I believe federal support for programs like this could lead to many more minority students embarking on prosperous careers in health care", a déclaré Andrades au comité en mai.

Elle a par la suite déclaré à CNN que la création d'environnements de soutien est également cruciale pour la rétention.

"On voit un sentiment de soulagement sur le visage d'un patient lorsqu'il voit quelqu'un qui lui ressemble ou lorsqu'on parle sa langue", a-t-elle ajouté. "C'est juste un sentiment pur de soulagement".

Bien que certains législateurs et critiques aient pris pour cible ces dernières années les programmes visant à augmenter la diversité dans l'enseignement supérieur et les affaires, Blackstock a déclaré qu'il y a toujours un intérêt pour le travail de son organisation.

"Heureusement, malgré les critiques... nous avons encore beaucoup d'intérêt de la part des organisations de santé qui souhaitent faire un travail d'équité", a-t-elle déclaré.

Blackstock a déclaré que les "programmes de parcours" ne sont qu'une pièce du puzzle plus large.

"Comment faire en sorte que dans les écoles de médecine, les stages et les postes de professeur, les dirigeants de ces organisations priorisent les environnements où les médecins et les professionnels de la santé noirs peuvent prospérer, et pas seulement survivre?" a-t-elle déclaré.

Le manque de diversité parmi les professionnels médicaux, y compris les psychologues, peut avoir un impact significatif sur les patients et leurs résultats. Selon Jackman, les bébés noirs meurent trois fois plus que les bébés blancs, mais les bébés noirs sont plus susceptibles de survivre s'ils sont traités par un médecin noir. Cette disparité met en évidence la nécessité d'aborder le racisme systémique et d'augmenter la représentation des médecins de couleur.

Dans le but de réduire les disparités de santé chez les personnes de couleur, Jackman a lancé Innopsych, un annuaire en ligne de thérapeutes de couleur, pour faciliter la recherche d'un thérapeute qui comprend les expériences uniques et le contexte culturel d'une personne.

Lire aussi: