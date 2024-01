Pourquoi les familles qui demandent une aide financière peuvent-elles rencontrer des difficultés avec le nouveau FAFSA ?

Au cours de ce que le ministère de l'éducation appelle un "lancement en douceur", l'agence surveille les performances du site, effectue des pauses planifiées pour la maintenance et procède à des mises à jour.

Selon le ministère de l'éducation, le formulaire FAFSA a été disponible pendant 30 minutes le 30 décembre, 30 minutes le 31 décembre et deux heures le 1er janvier. Plus de 30 000 formulaires ont été soumis avec succès pendant ces périodes, et le formulaire a été rouvert l'après-midi du 2 janvier.

Lorsque le FAFSA est en pause, les familles peuvent ne pas être en mesure de commencer ou de reprendre le travail sur le formulaire, qui sera utilisé pour déterminer l'éligibilité à l'aide financière pour l'année académique 2024-25.

Le formulaire devrait être disponible pendant de courtes périodes au cours des prochains jours.

Le ministère de l'éducation travaille sur une révision majeure du FAFSA depuis environ trois ans, après que le Congrès a approuvé des modifications du formulaire pour le rendre plus court et plus facile à remplir. Un plus grand nombre d'étudiants devraient pouvoir bénéficier d'une aide financière.

Habituellement, le formulaire est disponible le 1er octobre de chaque année, mais les modifications ont retardé la date de publication de cette année. La loi exigeait que le formulaire mis à jour soit disponible au plus tard le 1er janvier 2024.

Toutefois, le ministère de l'éducation a déclaré que les familles ne devaient pas se précipiter pour soumettre immédiatement le FAFSA cette année.

Même si un étudiant soumet le FAFSA maintenant, il ne recevra pas le FAFSA Submission Summary (anciennement connu sous le nom de Student Aid Report) avant la fin du mois de janvier. Ce rapport indique aux étudiants le montant de l'aide fédérale à laquelle ils ont droit. Le candidat devra probablement attendre plus longtemps avant de connaître le montant de l'aide que l'établissement peut lui accorder.

Le FAFSA est disponible en ligne sur le site StudentAid.gov.

Pendant la période de lancement progressif, les candidats pourront bénéficier d'une salle d'attente, ce qui permettra de contrôler le volume du site web.

Les utilisateurs qui se connectent pendant une pause temporaire doivent revenir plus tard pour remplir le formulaire, a indiqué le ministère de l'éducation.

C'est à l'étudiant qu'il incombe de remplir le formulaire FFASA, mais si l'étudiant est à charge, ses parents doivent également signer le formulaire. Le parent et l'étudiant devront créer leur propre compte auprès de Federal Student Aid, connu sous le nom de FSA ID, avant de commencer à remplir le formulaire.

Le nouveau FAFSA est plus facile à remplir

Avec le nouveau formulaire, certains demandeurs n'auront à répondre qu'à 18 questions, ce qui leur prendra moins de 10 minutes, selon le ministère de l'éducation.

Le nombre de questions du FAFSA varie selon les candidats, en fonction de leur situation financière. Le ministère de l'éducation a indiqué que pour la plupart des utilisateurs, il faudra environ une heure pour remplir le formulaire.

Il y a deux raisons pour lesquelles le FAFSA mis à jour est plus facile à remplir.

Tout d'abord, certaines informations sont désormais directement tirées de la déclaration d'impôts du demandeur. Cela signifie qu'un candidat n'aura pas à rechercher les bonnes informations sur sa déclaration de revenus pour les saisir dans le FAFSA.

En outre, une poignée de questions ont été entièrement supprimées. Par exemple, les condamnations pour usage de stupéfiants n'excluent plus l'octroi d'une aide financière. Et à partir de l'année d'attribution 2021-22, les étudiants de sexe masculin ne sont plus tenus de s'inscrire au Selective Service pour pouvoir bénéficier d'une aide financière, de sorte que cette question a également été supprimée du nouveau FASFA.

Certains étudiants pourront bénéficier d'une aide financière plus importante

Le calcul du FAFSA a également été modifié, ce qui devrait permettre à un plus grand nombre d'étudiants de bénéficier d'une aide financière fédérale.

En fait, le ministère de l'éducation estime que 610 000 étudiants supplémentaires pourront prétendre à une bourse Pell sur une base annuelle. Le programme de bourses Pell est un moyen essentiel pour le gouvernement fédéral d'aider les étudiants issus de familles à faibles revenus à faire des études supérieures en leur fournissant de l'argent qu'ils n'ont pas à rembourser.

On estime que 1,5 million d'étudiants supplémentaires seront éligibles au montant maximal de la bourse Pell, qui change généralement chaque année. La bourse Pell peut atteindre 7 395 dollars pour l'année scolaire en cours.

Les étudiants issus des familles les plus modestes bénéficient déjà du montant maximal de la bourse Pell. Mais ceux dont le revenu familial se situe entre 40 000 et 70 000 dollars et qui n'ont pas de frère ou de sœur à l'université devraient voir le montant de leur bourse Pell augmenter, selon un rapport de la Brookings Institution.

Certains étudiants, en particulier ceux qui ont des frères et sœurs à l'université en même temps qu'eux, pourraient constater qu'ils ont droit à moins d'aide financière avec le nouveau formulaire.

Auparavant, les étudiants ayant des frères et sœurs à l'université pouvaient souvent bénéficier d'une aide financière plus importante que ceux qui n'avaient pas de frère ou de sœur inscrit en même temps, grâce à ce que l'on appelle le "rabais pour frères et sœurs".

Par exemple, si une famille avait deux enfants à l'université, l'éligibilité de chaque étudiant à l'aide financière était environ le double de ce qu'elle aurait été si la famille n'avait pas eu d'autres enfants à l'université en même temps.

Mais avec le nouveau calcul du FAFSA, cet avantage disparaît. Sans tenir compte des autres modifications apportées à la formule, le montant de l'aide financière à laquelle un étudiant peut prétendre n'augmentera plus s'il a un frère ou une sœur à l'université en même temps que lui.

Source: edition.cnn.com