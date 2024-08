- Pourquoi les États-Unis évitent la crainte de la récession

Lorsque les marchés boursiers mondiaux ont connu un "lundi noir" le 5 août, avec des chutes sans précédent, un facteur est apparu dans de nombreuses explications comme une possible cause : une récession aux États-Unis à l'horizon. Goldman Sachs a relevé la probabilité d'une telle situation de 15 à 25 pour cent, tandis que les analystes de Wells Fargo parlaient d'une "ralentissement économique".

Bien sûr, Donald Trump n'était pas absent : Le candidat républicain à la présidentielle a mis en garde sur son réseau social, Truth Social, que si son adversaire Kamala Harris était élue, une "crash Kamala" et une grande dépression en 2024 menaceraient.

Au premier abord, ces réactions semblaient étranges : L'économie américaine a croissance de manière inattendue de 2,8 pour cent au deuxième trimestre 2024, malgré la position ferme de la banque centrale contre l'inflation. Le nombre d'emplois industriels a augmenté fortement et s'est stabilisé à un niveau élevé. Et les Américains ont dépensé considérablement plus en biens et services au deuxième trimestre qu'au début de l'année.

Cependant, même si les marchés ont récupéré et que la principale raison de la chute était probablement le changement du différentiel de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis, les risques pour l'économie américaine ne doivent pas être ignorés. Le pays a laissé derrière lui une phase historique de bas taux de chômage, inférieur à quatre pour cent, mais cela s'est terminé en mai. En fait, la valeur a augmenté lentement mais régulièrement depuis. Si le faible nombre d'emplois créés en juillet était simplement un écart statistique, reste à voir - mais la valeur a suffi à inquiéter un certain nombre de participants du marché.

D'autres signaux négatifs ont suivi : L'indice d'activité industrielle de l'Institut de gestion des approvisionnements est tombé à son plus bas niveau depuis novembre 2023. Et l'humeur des consommateurs américains, mesurée par une équipe de l'Université du Michigan, a été en déclin depuis plusieurs mois.

Mais tout cela annonce-t-il vraiment une récession à venir ? Pour l'instant, la plupart des observateurs professionnels sont sceptiques. Holger Schmieding, économiste en chef de la Berenberg Bank, parle de "bonnes données macroéconomiques" et prévoit une croissance économique américaine de 2,5 pour cent en 2024. Et même chez Goldman Sachs, l'institution qui prévoit maintenant une probabilité de récession plus élevée, ils soulignent que le risque est "limité". "Dans l'ensemble", l'économie américaine "a l'air bonne", écrit une équipe dirigée par l'économiste Jan Hatzius.

Quand les taux d'intérêt baisseront-ils ?

Si cela doit continuer à être le cas, cela pourrait dépendre d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Depuis des mois, l'attention se concentre sur le moment où la Fed va baisser son taux de politique actuel de 5,25 à 5,5 pour cent et ainsi soutenir l'économie américaine. Les banquiers centraux avaient évité cela jusqu'à présent, en tenant également compte du taux d'inflation persistant de plus de trois pour cent. Cependant, le problème semble maintenant être maîtrisé, et une valeur inférieure à la barre des trois pour cent pourrait être atteinte bientôt.

**Paul Krugman, un économiste star proche des démocrates au pouvoir, a écrit dans sa colonne du "New York Times" : "Il est déjà clair que la Fed a commis une erreur en ne baissant pas les taux la semaine dernière. En fait, ils

Lire aussi: