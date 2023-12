Peshmerga Général de division Sirwan Barzani

Pourquoi les États-Unis doivent-ils rester en Irak ?

ISIS reste une menace majeure pour la sécurité mondiale, présente sur plusieurs continents, avec des terroristes endurcis prêts à frapper. Comme nous l'avons vu en Afghanistan, la lutte contre l'extrémisme islamiste n'est pas linéaire. Il n'y aura pas d'armistice ni de pourparlers de paix. Il s'agit d'une guerre de longue haleine. Ces dernières années, la lutte contre ISIS est passée de la lutte contre un groupe terroriste doté d'un soi-disant califat, contrôlant des villes et de vastes régions d'Irak et de Syrie, à la lutte contre une insurrection dans des repaires isolés.

Le mois dernier, le président Joe Biden a indiqué que les États-Unis achèveraient leur mission de combat en Irak d'ici la fin de l'année. Mais sans forces américaines sur le terrain, en mesure d'aider au combat si nécessaire, la menace d'ISIS se développera de manière exponentielle, non seulement dans ce pays, mais aussi potentiellement dans le monde entier.

L'extrémisme islamiste est un mouvement mondial lié à une idéologie politico-religieuse transnationale. La menace que représentent encore des groupes extrémistes comme ISIS n'a pas commencé avec le 11 septembre et elle ne prendra pas fin si les États-Unis et leurs alliés occidentaux quittent soudainement l'Irak comme ils l'ont fait en Afghanistan. En réponse aux pertes territoriales subies au Moyen-Orient, ISIS, aux côtés d'Al-Qaïda, a commencé à investir du temps et de l'énergie en Afrique, en particulier au Sahel. Mais malgré les efforts d'ISIS pour élargir sa portée, nous pouvons nous attendre à ce que le Moyen-Orient reste une priorité pour le groupe, compte tenu de son importance historique et de son importance dans leur propagande.

ISIS revient déjà en force dans la région. Nos forces pensent que plus de 7 000 combattants de l'État islamique en Irak ont réussi à échapper à la capture. Chacun de ces vétérans haineux a le potentiel de radicaliser beaucoup d'autres personnes à distance, étant donné la portée du recrutement en ligne, et ils peuvent le faire via leur téléphone ou l'internet, de sorte que la distance ne vous met pas à l'abri d'eux.

Pendant la pandémie, ISIS s'est réorganisé et a depuis orchestré des attaques terroristes de plus en plus fréquentes en Irak contre des civils, des militaires et des services de sécurité. Les attentats perpétrés à Vienne et à Dresde l'année dernière ont montré que le groupe a toujours la capacité d'inspirer et d'initier des actes de terreur impitoyable à l'étranger. Des groupes affiliés ont lancé des attaques l'année dernière au Nigeria, au Niger, aux Philippines et dans d'autres pays ; des djihadistes solitaires adhérant à une idéologie similaire ont tué des citoyens innocents à Nice et ailleurs.

Le président Biden sait que les États-Unis ont des alliés dans la région qui souhaitent voir les forces américaines rester. Nous nous battrons pour sécuriser notre patrie et ferons tout ce qu'il faut. Mais laisser la lutte contre ISIS aux forces locales reste un énorme pari. En 2014, les Peshmerga ont dû reprendre l'opération à Kirkouk pour protéger les champs de pétrole après que l'armée irakienne ait été incapable de contenir ISIS dans la région.

Il est vital que l'administration Biden poursuive la politique américaine de soutien aux opérations des Peshmergas pour vaincre ISIS. Le président Biden connaît l'importance de la stabilité régionale - en tant que vice-président de l'administration Obama, il s'est rendu en Irak et l'a fait à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. M. Biden s'est fortement impliqué dans les premières opérations militaires des États-Unis contre ISIS.

Lorsque le président de l'époque, Donald Trump, a annoncé son intention de retirer brusquement les forces américaines de Syrie en 2019, Biden a fait valoir que cela laisserait les alliés kurdes syriens vulnérables et que les États-Unis seraient confrontés à une plus grande menace d'attaques de la part d'ISIS. Le conflit a peut-être changé depuis, mais la récente déclaration du président Biden selon laquelle "l'Amérique est de retour" sonne faux pour certains de ceux qui, sur le terrain, combattent ISIS dans le Kurdistan irakien, qui voient plutôt l'Amérique tourner le dos à ses alliés à Erbil.

Nous avons besoin de plus de soutien pour supprimer ISIS, pas moins. En tant qu'allié occidental clé, les Peshmerga étaient au cœur des efforts de la coalition dirigée par les États-Unis pour vaincre le groupe terroriste lorsqu'ils étaient au sommet de leur puissance, repoussant les attaques près de la capitale kurde irakienne d'Erbil et vainquant ISIS dans la bataille de Mossoul, aux côtés des forces gouvernementales irakiennes.

Alors que les États-Unis s'apprêtent à mettre fin à leur mission de combat en Irak, la menace dans notre région ne cesse de croître. La montagne de Qarachogh, au Kurdistan irakien, est devenue un refuge pour les combattants d'ISIS, tandis que la région de Makhmour est également témoin d'une résurgence de la force d'ISIS.

Nous ne pouvons pas laisser aux djihadistes la possibilité de se regrouper dans des États en déliquescence ou des régions de non-droit. Le monde observe attentivement le retour des talibans en Afghanistan et craint de manière crédible qu'ils ne permettent à Al-Qaïda d'utiliser à nouveau leur territoire comme base d'opérations. En Irak, les États-Unis et leurs alliés doivent veiller à ce que l'Irak reste un environnement hostile à l'ISIS.

Il y a deux choses que le président devrait faire pour aider.

Le président Biden doit s'engager à maintenir une présence américaine en Syrie et en Irak. Les troupes américaines peuvent fournir la main-d'œuvre, l'expertise technique et les capacités nécessaires pour aider les Peshmergas et les autres forces de la coalition à s'assurer que la région est libérée de la menace d'ISIS. Offrir ce soutien signalerait également l'engagement du président à éradiquer les groupes terroristes islamistes et contribuerait dans une certaine mesure à rectifier le retrait du président Trump de l'Amérique en tant que force du bien sur la scène mondiale.

Pour les États-Unis, il y aurait des risques. Les milices chiites soutenues par l'Iran ont attaqué les forces américaines en Irak, par exemple. Mais comme ISIS représente une menace sérieuse pour la région et le monde, je pense que cette mission vaut la peine d'être poursuivie.

Les États-Unis devraient également accroître l'assistance militaire, les véhicules et les équipements fournis aux Peshmerga. Cette assistance a été cruciale pour permettre aux Peshmerga de poursuivre efficacement leur travail d'éradication d'ISIS du Kurdistan irakien, et ce n'est qu'en poursuivant le partenariat avec les États-Unis et en continuant à les soutenir que les forces kurdes seront dans la position la plus forte pour vaincre ISIS.

Les États-Unis et les Kurdes sont depuis longtemps des partenaires dans la lutte contre la terreur et le despotisme. ISIS reste une menace sérieuse pour la stabilité du Moyen-Orient et la sécurité de l'Occident. Leur projection idéologique mondiale par le biais de la propagande sera renforcée par une présence au Moyen-Orient sur des terres qui ont une signification religieuse.

Non seulement pour la sécurité du Kurdistan irakien, mais aussi pour celle de l'Amérique et du monde, le président Biden doit se tenir aux côtés des Kurdes pour s'assurer que les militants d'ISIS n'ont pas la possibilité de développer leurs ambitions et de tuer davantage de civils innocents.

