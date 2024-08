- Pourquoi les chats ramènent des souris vivantes <unk> ce ne sont pas des "cadeaux"

Quand un chat attrape une souris, il arrive souvent que ses propriétaires assistent à la chasse. Le chasseur expérimenté saute et danse autour de sa proie avec grandiloquence, s'amusant avec la souris un moment avant de la manger.

De nombreuses personnes sont fascinées par le fait que leur animal de compagnie ait des instincts de chasse aussi prononcés – et ce n'est pas quelques-uns qui prennent également en pitié les pauvres souris, oiseaux ou grenouilles et trouvent le comportement de leur chat cruel. Cependant, attraper une proie fait partie de la nature d'un chat, l'instinct variant en intensité selon le caractère de l'animal. Certains chats ou matous chassent beaucoup, tandis que d'autres n'ont pas vraiment d'intérêt et rarement rapportent de la proie.

Pourquoi faut-il que ce soit une souris vivante ?

Il arrive souvent que les chats rapportent des souris vivantes ou d'autres animaux comme des oiseaux à la maison. Mais pourquoi les chats font-ils cela ?

Si vous demandez à des propriétaires de chats, la réponse pourrait être quelque chose comme ceci : Le chat veut offrir un cadeau à son humain aussi. Peut-être par inquiétude. Si les humains nourrissent les chats, les chats peuvent faire de même en retour. Mais pour cette raison, un animal mort suffirait. Alors pourquoi un qui est encore en vie ?

Aucun chat n'a encore répondu à la question de savoir pourquoi ils tirent des souris vivantes ou d'autres petits animaux à travers les chatières ou les portes ouvertes, puis les laissent courir à nouveau sur le tapis du salon. Mais les biologistes comportementaux sont sur le coup.

Le chat veut apprendre à "son" humain à chasser

C'est une explication des experts : Les chats ne font pas un cadeau d'un animal prédateur vivant à leur humain, ils veulent apprendre quelque chose – à savoir comment chasser. Une compétence que les chats considèrent probablement vitale pour la survie et l'approvisionnement de leur progéniture.

Des chercheurs en comportement allemand et britannique expliquent cela ainsi : Les chats chassent le plus lorsqu'ils ont des chatons. Plus les petits chatons grandissent, plus il arrive souvent que les animaux adultes présentent leurs petits avec des proies vivantes. Parce que les petits doivent apprendre un jour à chasser et à attraper leur proie.

Ce comportement semble être transféré par les chats à la maison où ils vivent, y compris les humains qui y sont.

Apparemment, les chats estiment que les humains sont complètement incapables d'attraper des souris. Alors, instinctivement, le chat veut apprendre à "son" humain à chasser. Ce comportement indique également que le chat se considère comme la tête et la partie responsable dans une maison, selon les experts de "Tiergesund.de".

Certains peuvent vraiment attraper des souris

Le fait que les chats déterminent comment les choses se passent dans une maison est quelque chose que de nombreux propriétaires d'animaux peuvent confirmer. Alors, si votre chat ou matou rapporte un animal vivant la prochaine fois, vous savez : C'est pour des raisons éducatives.

Certaines personnes arrivent même à attraper la souris vivante – et la relâchent à nouveau dans la nature indemne. La souris est probablement très reconnaissante pour cela. Ce que le chat pense de ce comportement est un mystère.

Sources : "Tiergesund.de", "Pet-Happy.com"

