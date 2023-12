Pourquoi le premier festival de photographie arabe de Paris est-il si important ?

"Les attentats de Paris ont changé notre façon de parler", explique Ella Graf, qui fait partie d'un groupe d'étudiants allemands en échange à l'Institut du monde arabe (IMA), l'un des deux principaux lieux d'exposition de la Biennale. "L'art était déjà un élément important de notre séjour à Paris, mais cette exposition est encore plus intéressante pour nous, et la photographie est un excellent moyen d'accéder à ce monde.

La Biennale de la photographie contemporaine du monde arabe, qui se tient principalement à l'IMA et à la Maison européenne de la photographie (MEP), présente les œuvres de plus de 50 artistes qui ont travaillé dans le monde arabe depuis le début du millénaire. Après les attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts, des mosquées en Europe et aux États-Unis ont été vandalisées et de nombreux musulmans ont craint des représailles. Mais pour d'autres, ce désastre a été l'occasion d'en apprendre davantage sur le contexte moyen-oriental.

"Sur Facebook, les gens parlaient beaucoup du fait qu'après les attentats de Paris, tout le monde avait changé sa photo pour le drapeau français, mais que les médias avaient ignoré la bombe qui avait explosé à Beyrouth quelques jours auparavant", ajoute une autre étudiante, Tatjana Wahjudi, en examinant un paysage urbain géant de Beyrouth réalisé par Joe Kesrouani.

"C'est peut-être parce que nous connaissons tous Paris mais que nous n'avons qu'une impression abstraite du monde arabe. Ici, nous pouvons peut-être nous faire une idée plus précise".

Au-delà des clichés

L'artiste libanaise Caroline Tabet, qui s'est installée en France pendant la guerre civile dans son pays et est retournée à Beyrouth en 1994, expose sa série Perdre la Vue (Losing Sight) de 2010. Travaillant avec des pellicules qui ont été involontairement exposées aux rayons X, ses photographies éthérées se concentrent également sur la lente mutation et la disparition de la ville en raison du manque de planification urbaine.

"Cette biennale montre le monde arabe dans ses différentes identités, qu'elles soient linguistiques ou culturelles, au-delà des clichés. Il y a l'impact de la politique sur le travail, mais pas seulement", a déclaré M. Tabet.

L'artiste palestinien Steve Sabella, basé à Berlin, qui a déclaré que l'art était son "voyage vers la liberté", expose à l'IMA. Sa série "38 days of Re-collection" comprend des photographies imprimées sur des fragments de peinture collectés dans la vieille ville de Jérusalem, examinant le thème des anciennes maisons palestiniennes aujourd'hui occupées par des Israéliens.

"L'art donne de petites doses de conscience, et plus on en reçoit, plus on est informé sur notre monde et les systèmes qui le dirigent", déclare Mme Sabella. "Ai Weiwei est un bon exemple de la prise de conscience qu'il a suscitée au niveau mondial sur les injustices qu'il voit à travers ses yeux.

Plus important que jamais

La série "Marocains" de la photographe franco-marocaine Leila Alaoui présente la diversité culturelle à l'intérieur des frontières marocaines. Elle estime qu'aujourd'hui, la Biennale joue un rôle plus important que jamais. "C'est une vision de multiples perspectives sur le monde arabe", dit-elle.

Mohamed Abusal, artiste résidant à Gaza, se rend à Paris pour exposer "Shambar", une série de photos qu'il a prises la nuit dans la bande de Gaza. Il partage l'avis d'Alaoui et affirme que l'exposition a été aussi importante pour ses collègues artistes que pour le public.

"Nous sommes coupés du monde. En tant qu'artistes, nous avons besoin de bouger, nous avons besoin des réactions et des critiques des gens", explique Abusal. "Nous avons besoin de visiter des galeries, des musées et d'être dans la rue, il ne suffit pas de voir de l'art sur Internet.

