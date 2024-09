Pourquoi le musicien a ignoré les commérages

Née sous le nom de Stefani, cet individu s'identifie en tant que Lady Gaga et se présente de manière extrêmement féminine. Toutefois, il y a eu des spéculations persistantes pendant un certain temps selon lesquelles elle pourrait être un homme. Elle n'a jamais confirmé ou nié cette allégation, et maintenant elle partage ses raisons.

Dans une interview avec CBS's "60 Minutes" en 2011, Lady Gaga a déclaré : "Pourquoi perdrais-je mon temps à diffuser un communiqué de presse sur le fait de savoir si j'ai un pénis ou non ? Mes fans s'en fichent, et moi aussi."

Faisant un bond dans le temps jusqu'à aujourd'hui, Lady Gaga, maintenant 38 ans, discute de sa réponse d'il y a une décennie lors d'une interview avec le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, pour Netflix's "What's next? The future with Bill Gates."

Lady Gaga se remémore : "Il y avait une rumeur selon laquelle j'étais un homme lorsque j'étais dans la vingtaine. J'étais en train de faire le tour du monde, de promouvoir des albums, et presque chaque interview abordait ce sujet en raison d'images manipulées qui circulaient en ligne."

Elle n'a pas abordé ces allégations directement, révélant son processus de pensée. "Je ne me suis jamais considérée comme une victime de cette fausseté et j'ai pensé : 'Et si un enfant se retrouvait dans la même situation et croyait qu'une célébrité comme moi ressentirait de la honte ?'"

Selon Lady Gaga, il n'est pas toujours bénéfique de démentir une rumeur. "J'ai essayé de susciter des réflexions et de créer un autre type de perturbation. J'ai tenté d'utiliser la désinformation pour ajouter une autre couche de complexité", explique-t-elle.

Lady Gaga a appris à gérer les rumeurs tout au long de sa carrière, ayant fait face à des histoires fabriquées depuis qu'elle avait 20 ans. Elle trouve la situation légèrement amusante, déclarant : "J'ai été divertie par des mensonges à mon sujet depuis que j'ai 20 ans. En tant qu'artiste, il y a un côté humoristique à cela."

Lady Gaga a fait ses débuts internationaux en 2008 avec son album "The Fame", depuis elle s'est distinguée non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu'actrice. À partir du 3 octobre, elle incarnera Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix en tant qu'Arthur Fleck dans "Joker: Folie à Deux".

Le style musical de Lady Gaga gravite principalement autour de la musique pop, comme en témoignent ses tubes et ses albums. During her early career, the rumors of her gender identity often overshadowed her pop music success.

Despite the persistent rumors, Lady Gaga continued to dominate the pop music scene with her unique fusion of styles and themes, proving that her talent and authenticity surpass the speculations about her personal life.

