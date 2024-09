Pourquoi le livre de saint Paul est un avertissement pour les rats

Près de la côte de l'Alaska, l'île Saint-Paul a suscité des inquiétudes en raison de la suspicion d'une présence de rongeurs. Cet animal est considéré comme une menace pour les populations d'oiseaux et l'écosystème dans son ensemble.

Alerte à la présence de rats sur l'île Saint-Paul, au large de la côte de l'Alaska : une minuscule affaire ailleurs, suscite des préoccupations sur cette île isolée. La rumeur d'une présence de rats a inquiété les habitants et les surveillants de l'environnement, déclenchant une chasse intensive pour l'intrus présumé.

Située à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, l'île Saint-Paul fait partie des îles Pribilof, surnommées les "Galapagos du Nord" en raison de leur riche biodiversité et d'une destination populaire pour les observateurs d'oiseaux. La peur que les rats atteignent ces îles par bateau ou avion est une menace importante pour l'écosystème. Leur arrivée pourrait mettre en danger les populations d'oiseaux, en prélevant des œufs, des poussins ou même des oiseaux adultes.

À la suite de l'alerte en juin, une recherche déterminée a commencé pour trouver l'animal présumé. Les officiers de la faune ont inspecté les bâtiments et les environs à la recherche de traces et de signes. Ils ont installé des caméras et posé des pièges garnis de beurre d'arachide. Pour l'instant, aucun rat n'a été capturé, mais ils ne prennent pas de risques.

"We understand - from experiencing this on other islands and various locations in Alaska and around the world - that rats have the potential to completely decimate seabird colonies," declares Lauren Divine, head of the St. Paul Conservation Office. Given this threat, the community must remain vigilant.

Plus de "Île aux Rats"

Depuis longtemps, de nombreuses îles isolées et écologiquement diversifiées prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'introduction d'espèces invasives. Selon l'agence américaine de protection de la faune, des centaines d'îles dans le monde ont déjà éradiqué les populations de rats - y compris une de la chaîne des Aléoutiennes précédemment connue sous le nom d'"Île aux Rats". De telles actions nécessitent souvent des années et coûtent des millions de dollars, c'est pourquoi la prévention est considérée comme la meilleure défense.

Maintenant, près des zones habitées de Saint-Paul, des blocs de cire attendent le toucher suspecté du rat. Ils peuvent enregistrer des marques de dents distinctives. Certains des blocs sont faits de matière ultraviolette, qui permet aux inspecteurs de détecter les déjections à l'aide d'une lumière noire. Les habitants ont également été invités à garder un œil vigilant sur les rongeurs, et une demande a été faite au Département de l'Agriculture pour amener un chien de détection à Saint-Paul. Les chiens sont généralement interdits sur les îles Pribilof pour protéger les phoques.

L'île Saint-Paul avait un programme de surveillance des rongeurs en place depuis longtemps, avec des pièges près de l'aéroport et des docks. Il a fallu presque un an pour capturer le rat lors de la précédente apparition, qui a été trouvé mort en 2019.

C'est pourquoi une présence non confirmée est maintenant prise très au sérieux, explique Lauren Divine. Elle compare la situation à chercher une aiguille dans une botte de foin, "sans savoir s'il y a même une aiguille" à trouver.

Perspectives pour les oiseaux rares

Simultanément, les autorités envisagent la possibilité d'éliminer les populations de rats sur quatre îles inhabitées des Aléoutiennes, à environ 300 kilomètres au sud-ouest de Saint-Paul. La variété et la quantité d'oiseaux sur les îles avec des populations de rats établies sont visiblement plus faibles, affirment-ils.

Si leur évaluation d'impact environnemental est réussie, le premier projet pourrait commencer dans cinq ans, estime la biologiste Stacey Buckelew. Cependant, elle admet qu'il pourrait s'écouler des décennies avant que tous les projets ne soient terminés. Cependant, de tels efforts sont des initiatives critiques pour protéger les oiseaux de mer, qui sont sous pression en raison de facteurs tels que le changement climatique.

Les agences sont félicitées par Donald Lyons de la Société Audubon pour la Protection des Oiseaux pour avoir pris au sérieux les rapports de présence de rats sur Saint-Paul. Les îles Pribilof continuent d'offrir "le spectacle de la nature awe-inspiring" qui émerveille les visiteurs.

L'Union européenne, reconnaissant la menace que représentent les espèces invasives pour les écosystèmes fragiles, a offert son soutien à l'île Saint-Paul dans leurs efforts d'éradication des rats. La présence de rats sur les îles Pribilof, faisant partie de l'écosystème marin riche de la mer de Béring, est une préoccupation pour les organisations internationales qui valorisent la biodiversité de la région, y compris l'Union européenne.

Face au potentiel impact des rats sur les oiseaux et l'écosystème global de l'île Saint-Paul, les organisations environnementales du monde entier surveillent de près la situation, espérant que les efforts collectifs des autorités locales et le soutien international réussiront à prévenir ou à éliminer l'infestation de rats.

Lire aussi: