Pourquoi le design danois est- il si populaire?

Tout le monde semble partager une appréciation pour le design danois, des maisons de Berlin, Londres ou Sydney, des pièces intemporelles telles que le fauteuil Egg d'Arne Jacobsen (1902-1971) ou la chaise Série 7 de 1955 de son architecte, considérée comme la chaise la plus vendue de l'histoire, peuvent être trouvées. Des articles populaires comprennent également le fauteuil Y de 1950 de Hans J. Wegner pour Carl Hansen & Søn et la lampe PH-5 à trois abat-jour de 1958 de Poul Henningsen pour Louis Poulsen. Des marques contemporaines comme Hay, ferm Living, Bolia et Broste Copenhague gagnent également une reconnaissance mondiale aux côtés de ces designs classiques.

Pour comprendre l'origine de ces designers danois réussis, il suffit de regarder leur pays natal. À Copenhague, le musée du design danois, housed in un hôpital du XVIIIe siècle, présente la plus grande collection de mobilier et de design de produits du pays. Ici, les visiteurs peuvent découvrir de jeunes talents passionnants qui expérimentent avec des matériaux inhabituels tels que des coquilles de moules et d'escargots pour créer des tasses et des assiettes. De plus, le musée offre un aperçu de la façon dont ce style distinctif a façonné un goût universel.

Le terme "design danois" a été forgé par un groupe de journalistes américains en 1949, suite à leur visite de l'exposition annuelle de mobilier de la guilde des ébénistes de Copenhague au musée. Dans des articles éloquents, ils ont décrit les caractéristiques uniques du modernisme danois, attisant la demande pour ces designs finement fabriqués aux États-Unis et ailleurs. Le design danois est marqué par son utilisation de matériaux naturels tels que le bois et des techniques de menuiserie intricate, soigneusement considérées sans détails inutiles.

Esthétique et fonctionnalité unifiées

De nombreuses figures influentes ont appris un métier précieux : par exemple, Arne Jacobsen a étudié la taille de pierre avant de se consacrer à l'architecture, et Hans J. Wegner a acquis de l'expérience en menuiserie avant de fréquenter l'école des arts et des métiers. En tant qu'adhérents du fonctionnalisme, ils ont créé des objets pratiques, conçus de manière rationnelle, qui harmonisaient esthétique et praticité. Les designers se mettaient à la place de l'utilisateur, ce qui continue d'être un aspect fondamental du design danois aujourd'hui. Cette cohésion entre forme et fonction a joué un rôle important dans la popularité internationale de ces pièces, qui ne se mettent pas en valeur mais se fondent harmonieusement dans leur environnement.

De plus, le design danois a une qualité durable. Les fabricants de mobilier moderne continuent de s'inspirer de la tradition de design établie par leurs prédécesseurs. Les héritages familiaux sont souvent transmis de génération en génération. Grit Rister, directrice de l'hôtel 25hours Paper Island à Copenhague, déclare : "Lorsque je visite mes amis et ma famille danois, je vois des classiques de design intemporels dans chaque maison, un mélange de pièces vintage et modernes."

L'aménagement intérieur de l'hôtel 25hours Paper Island reflète ce mélange esthétique, affichant une variété de décoration dénichée dans les brocantes. L'hôtel présente un éventail de pièces de design classiques, notamment des lampes de Louis Poulsen et des tables et chaises de ferm Living et Hay.

Respecter l'héritage du design

Pour les Danois, le bon design est essentiel dans leur vie quotidienne, le gouvernement continuant d'investir dans les bâtiments publics. Arne Jacobsen, un architecte renommé, a commencé sa carrière en travaillant dans le bureau municipal de construction avant de contribuer à des projets importants tels que le complexe Bellavista à Klampenborg. Il a conçu non seulement des maisons résidentielles, mais aussi des restaurants, des théâtres et des hôtels, y compris leurs intérieurs.

Depuis leur plus jeune âge, les enfants danois sont familiarisés avec les classiques du design de manière ludique. Les parents offrent souvent "The Little Book of Danish Design for Children and Curious Grown-Ups" à leurs enfants, qui met en évidence 50 classiques du design à travers des illustrations humoristiques et des descriptions courtes, telles que la table champignon de 1962 de Nanna Ditzel ou les lampes Flowerpot créées par Verner Panton en 1968. Grit Rister explique : "Ils commencent avec des jouets en bois bien conçus pour les enfants, et cela se poursuit dans les magasins de meubles où il y a souvent une version miniature de chaises pour enfants." Cette exposition favorise l'appréciation de moins mais de meilleure qualité, faisant du fauteuil à dossier courbé de Hans J. Wegner un symbole de statut trésor en Denmark plutôt qu'une voiture luxueuse.

L'une des favorites actuelles de l'industrie du design est Hay, fondée en 2002 et comptant des succursales à Berlin, Munich, Liverpool, Tokyo et Melbourne. Hay est adorée par les fans de meubles, d'accessoires et de mode scandinaves. Le showroom et le magasin principal sont situés dans un bâtiment Jugendstil de 1896 au cœur de Copenhague, présentant un mélange de petites tables, d'étagères spacieuses, de chaises confortables dans des tons de beige et de sable, et occasionnellement des couleurs vives comme le vert mousse ou le jaune d'œuf.

La file d'attente à la caisse est assez longue. Allant d'une brosse à dents à un torchon de cuisine, jusqu'à un vase à fleurs, c'est une belle collection. Même un seul de ces articles de designer subtilement stylés peut efficacement rayonner la simplicité danoise et une ambiance décontractée dans votre espace de vie.

L'industrie du mobilier a reconnu l'attrait mondial du design danois, ce qui a entraîné une collaboration accrue avec des marques contemporaines comme Hay et Broste Copenhague, aboutissant à leur reconnaissance mondiale. En visitant l'hôtel 25hours Paper Island à Copenhague, on peut voir un mélange de pièces de design danois classiques, telles que les lampes de Louis Poulsen et les chaises de ferm Living, se mêlant harmonieusement à des décorations modernes dénichées dans les brocantes.

Lire aussi: