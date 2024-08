- Pourquoi le bébé bavarois est appelé "Rupprecht"

Cette ancienne famille royale reste une exception : aucune dynastie allemande n'est plus étroitement liée à son territoire que les Wittelsbach, qui ont régné en Bavière sans interruption depuis 1180 - d'abord comme ducs, puis comme électeurs, plus tard comme rois. Après la Révolution de novembre, ils ont été les premiers à devoir abandonner leur trône.

Le Résistant Royal en tant que Protecteur de la Maison de Wittelsbach

La profondeur de l'ancrage de cette famille dans une tradition positive est évidente maintenant avec la naissance de l'héritier : le prince Ludwig et la princesse Sophie veulent baptiser leur premier-né, né le 6 août 2024, à la lumière du 21e siècle, après un représentant spécial de la dynastie : Rupprecht, cet homme courageux qui, en tant que successeur de son oncle enfant King Ludwig III, s'est arrangé pour être le dernier Crown Prince de Bavière avec la république et a bravement résisté aux avancées des national-socialistes.

Le petit-fils de Rupprecht, Franz von Bayern, 91 ans, le duc actuel, a récemment rapporté dans stern les conséquences dramatiques de cette décision, qui l'a forcé, à l'âge de 11 ans, à craindre pour sa vie dans des camps de concentration. "Mon grand-père pensait de manière analytique, et il a vu à travers les plans de Hitler dès le début", a déclaré le duc Franz. "Bien qu'il ait essayé à plusieurs reprises de gagner la famille, le Crown Prince a réalisé qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de lutter contre cette idéologie malveillante. Après la guerre, cela a aidé à avoir été du côté droit."

Le choix du nom peut être vu comme un engagement spécial à cette décision importante, qui a malheureusement trouvé peu de partisans dans le reste de la haute noblesse allemande. Ludwig et Sophie von Bayern, les nouveaux parents, sont considérés comme des représentants ouverts d'esprit et non conventionnels de la haute noblesse et sont donc populaires parmi les Bavarois. Ludwig, le fils aîné du prince Luitpold, le brasseur et l'hôte du jeu des chevaliers sur le château de Kaltenberg, s'est fait un nom dès son jeune âge.

Jeunes Parents avec des Carrières Impressionnantes

Le prince de 41 ans est actif en tant que travailleur humanitaire en Afrique depuis des années, mais avec des approches entièrement nouvelles. Sous le slogan "Afrique en Ascension", il a organisé une soirée thématique au château de Nymphenburg, où il a présenté ses projets. Cela comprend le projet "Learning Lions", qu'il a commencé en 2015 et utilise un campus informatique dans le semi-désert du lac Turkana au Kenya pour donner accès aux jeunes Africains au marché de l'emploi numérique. Le prince considère le travail numérique comme "une ressource de l'Afrique". La jeune mère, née Evekink, a des racines néerlando-canadiennes et s'est principalement engagée jusqu'à présent en faveur des droits de l'homme. L ancienne employée du Secrétaire général de l'ONU effectue des recherches et promeut à la Faculté de droit de l'Université d'Oxford le concept de justice pour les victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit.

Succession en Temps Républicains

Même si la "succession au trône" au 21e siècle est extrêmement théorique, elle joue encore un rôle important au sein de la Maison de Wittelsbach. Le jeune prince Rupprecht Theodor Maria serait ainsi en quatrième position. La succession dans la Maison de Wittelsbach a toujours été compliquée. Il y a plusieurs lignes, outre le duc de Bavière lui-même, son frère Max est un duc en Bavière - grâce à l'adoption par le duc Ludwig Wilhelm en Bavière en 1965, assurant ainsi la continuation de cette ligne. Les princes Luitpold, Wolfgang et Leopold von Bayern sont également chefs d'une branche familiale respective de la dynastie des Wittelsbach. Cependant, seuls deux d'entre eux portent le titre de duc.

Ce qui appartient également à une tradition de la Maison est un sens cultivé d'appartenance à la terre. C'est pourquoi la jeune famille profite de son bonheur en Bavière et est peut-être même heureuse qu'aucune responsabilité royale n'attende le jeune Rupprecht.

