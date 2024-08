Pourquoi l'assurance automobile est-elle encore si chère alors que les prix des voitures baissent?

Les prix des voitures neuves, d'occasion et même de location continuent de baisser tandis que les tarifs de l'assurance automobile restent considérablement élevés. Cette tendance divergente semble contre-intuitive : si le prix d'une voiture a baissé, ne devrait-il pas en être de même pour le coût de son assurance ?

Si seulement c'était aussi simple.

"C'est un ensemble de facteurs qui influencent les coûts de l'assurance automobile", a déclaré Scott Shapiro, qui dirige la division américaine de l'assurance de KPMG. "Bien qu'il y ait une corrélation générale entre le prix du véhicule et l'assurance en ce qui concerne les dommages physiques, il existe d'autres facteurs beyond the price of the car that impact premium costs."

Par exemple, près de 41 000 personnes sont décédées dans des accidents de la route l'an dernier - 8 000 décès de plus par rapport à 2013, selon les estimations de l'Administration nationale de la sécurité des routes. Cela a entraîné une augmentation des sinistres qui sont bien au-dessus des moyennes historiques en termes de montant en dollars en raison de leur gravité, selon les données de LexisNexis Risk Solutions.

Un soulagement pourrait être en vue

Les taux d'assurance automobile ont augmenté de 18,6 % pour les 12 mois révolus en juillet, selon les données de l'Indice des prix à la consommation publiées mercredi. Il s'agit du troisième plus grand bond des prix de l'année dernière parmi tous les biens et catégories que suit l'IP.

Pourtant, cela représente une amélioration par rapport à mars, où les taux d'assurance automobile avaient augmenté de 22,2 % en glissement annuel. La dernière fois que les taux d'assurance automobile avaient augmenté à ce point en termes annuels, c'était en 1976.

Mais tout comme l'inflation générale de l'économie, où le rythme des augmentations de prix a ralenti, le montant en dollars que les consommateurs dépensent pour les biens et services est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années. Cependant, en ce qui concerne les voitures, les consommateurs paient des prix plus bas. Cela signifie que les augmentations de prix n'ont pas seulement ralenti, mais que les prix des voitures ont en réalité baissé.

Les prix des voitures d'occasion ont baissé de 10,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente la troisième plus forte baisse des prix parmi tous les biens et catégories que suit l'IP. Les voitures de location et neuves sont également moins chères, avec des prix en baisse de 6,2 % et 4,4 % respectivement.

La forte baisse des prix des voitures d'occasion est "un direct reflection" du marché des voitures neuves, a déclaré Ivan Drury, directeur des études chez Edmunds, dans une analyse publiée mercredi. Les concessionnaires mettent plus de temps à vendre des voitures neuves par rapport à l'année dernière, ce qui entraîne des remises plus élevées en moyenne. "L'accumulation de véhicules neufs sur les parkings au cours de l'année dernière a été le catalyseur des remises et des incitations sur l'inventaire vieillissant", a-t-il ajouté.

À terme, cela pourrait se traduire par des taux d'assurance plus bas, a déclaré Josh Damico, vice-président des opérations d'assurance chez Jerry, une application d'économies d'assurance automobile.

"Les primes d'assurance automobile sont en retard sur les facteurs contributifs tels que les prix des véhicules et des réparations,

