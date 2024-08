- Pourquoi la reprise économique de l'Allemagne s'arrête-t-elle au milieu de la crise?

Une grande réunion booste les vibrations positives. Cela se produit parfois, parfois non. Personne ne connaît la raison exacte. De manière similaire, l'atmosphère dans le domaine économique allemand est actuellement aussi morose qu'elle ne l'a été depuis longtemps. D'habitude, l'esprit économique est mesuré par l'indice ifo du climat des affaires. Environ 9 000 entreprises sont interrogées chaque mois sur leur situation actuelle et leurs prévisions pour les six prochains mois. Le dernier chiffre est : 86,6. En termes simples, cela signifie : il ne se passe rien. Cela n'a pas été aussi sombre depuis février. Et il n'y a aucun signe d'amélioration.

Manque d'envie d'acquisition, manque d'audace pour les entreprises

Les entreprises qui traitent des biens d'investissement expriment leur détresse de manière plus prononcée, ce qui est un signe inquiétant. Lorsque de telles entreprises sont optimistes, leur positivité irrigue souvent l'ensemble de l'économie - des produits sont achetés, la capacité de production future augmente, favorisant la croissance. Dieter Helm, de l'institut ifo à Munich, commente : "L'économie allemande sombre plus profondément dans cette crise léthargique." Même les consommateurs, dont les revenus augmentent considérablement, ne fournissent pas beaucoup d'aide - ils thésaurisent plutôt leur argent plutôt que de le dépenser en raison des craintes d'ennuis à venir. Le seul facteur qui pourrait potentiellement relancer l'économie pour le moment est la demande mondiale pour les produits allemands. En dépit des nombreuses tensions et crises, l'économie mondiale est en réalité florissante, avec un taux de croissance prévu d'environ trois pour cent cette année. Malheureusement, presque tout cela échappe à l'Allemagne. Alors que l'Allemagne fabrique des voitures haut de gamme à moteur essence et diesel, elle n'est pas nécessairement un leader mondial en matière d'automobilité électrique, qui prend de l'importance. En somme, il n'y a pas de récession, mais il n'y a pas non plus de progression.

Que réserve l'avenir pour l'économie allemande ?

Les chiffres pour le deuxième trimestre de 2024, publiés par l'Office fédéral de la statistique ce mardi, l'indiquent. L'économie a légèrement rétréci de 0,1 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. On pourrait raisonner : Et alors, nous n'étions pas non plus dans une mauvaise passe l'année dernière. Cependant, la question est de savoir si cette baisse, ou au moins la stagnation, se poursuivra si nous rétrécissons ou au mieux restons stationnaires, tandis que presque tout le monde else s'améliore. Le Fonds monétaire international a classé l'Allemagne dernière parmi toutes les grandes nations industrielles dans son prévision économique du mois dernier. Cela est principalement dû au fait que l'Allemagne est sévèrement touchée par les prix de l'énergie élevés, et en partie au fait que l'Allemagne souffre en tant que nation orientée vers l'exportation lorsqu'il y a des perturbations dans le commerce mondial en raison de droits de douane ou de chaînes d'approvisionnement perturbées. Mais il s'agit également de l'Allemagne elle-même. Plus d'optimisme n'est pas tout, mais ce serait bénéfique si l'humeur s'améliorait suffisamment pour que les entreprises retrouvent leur courage d'investir et que les consommateurs dépensent.

