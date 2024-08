Pourquoi la promotion sportive allemande est-elle si inefficace?

Depuis les performances mitigées des athlètes allemands aux Jeux olympiques, il y a eu un débat accru sur les ressources financières allouées aux sports. Par exemple, la championne olympique de cyclisme Kristina Vogel a appelé à des primes considérablement plus élevées. Cependant, la répartition des fonds est également un problème, comme le suggère une étude.

La mauvaise performance de l'équipe allemande aux Jeux olympiques de Paris est également attribuée par l'Institut de l'économie allemande de Cologne à un manque de promotion des sports. "La promotion des sports en Allemagne est inefficace et ne parvient pas à atteindre son objectif de renforcer durablement les sports de haut niveau", a déclaré l'économiste de l'IW Melinda Fremerey.

Selon l'étude de l'IW, bien que le financement de la promotion des sports de haut niveau ait augmenté de 36 % en termes réels au cours de la dernière décennie, de 44 millions d'euros à 60 millions d'euros, le succès a diminué. L'Allemagne a terminé 10ème au tableau des médailles à Paris avec 12 or, 13 argent et 8 bronze, sa pire performance depuis la réunification.

L'étude a montré que les subventions du gouvernement fédéral aux associations sportives par médaille ont presque doublé au cours des huit dernières années, passant d'environ 2,2 millions d'euros à Rio 2016 à 3,7 millions d'euros à Paris.

"La promotion des sports souffre du même mal qui entrave également l'économie : la bureaucratie nuit souvent à l'efficacité des mesures de l'État", a expliqué l'économiste de l'IW Simon Gerards Iglesias.

L'étude conclut que, en raison d'une centralisation insuffisante, les ressources ne sont pas orientées vers les disciplines prometteuses, mais sont réparties largement. Par exemple, l'Association allemande d'athlétisme a reçu le plus d'argent, plus de 30 millions d'euros, entre 2021 et 2023, mais n'a remporté que quatre médailles à Paris. La promotion des jeunes semble également échouer, avec moins de candidats aux écoles de sport allemandes.

"Il y a besoin d'action à plusieurs niveaux. Nous avons besoin de plus d'entraîneurs et de meilleurs salaires pour les entraîneurs. J'essaie de faire avancer cela depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas encore là", a déclaré Thomas Weikert, président du Comité olympique allemand, lors d'une interview avec ZDF dimanche. Il a également mentionné les sports à l'école et en garderie, et le manque de financement comme problèmes.

