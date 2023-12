Pourquoi Kylian Mbappé a choisi de rester au PSG

Vainqueur de la Coupe du monde à 19 ans, deuxième adolescent après Pelé à marquer en finale de la Coupe du monde et meilleur buteur de la Ligue 1 pendant quatre saisons consécutives, Mbappé est un footballeur qui n'arrive qu'une fois dans sa génération.

L'attaquant vedette de 23 ans a longtemps été lié au Real Madrid. Il avait été invité à l'académie du club espagnol à l'âge de 11 ans, avait des posters de Cristiano Ronaldo sur les murs de sa chambre d'enfant et avait déclaré l'année dernière qu'il voulait rejoindre le club 14 fois vainqueur de la Coupe d'Europe.

Les géants espagnols ont soumis une offre de 188 millions de dollars pour Mbappé en août. L'accord était sur le point d'être conclu et l'attaquant a même admis à l'époque qu'il voulait quitter le PSG.

"J'ai été honnête. J'ai donné mon sentiment, j'ai donné ce que j'avais dans le cœur", a déclaré Mbappé à Becky Anderson, de CNN, en décembre.

"C'est la décision la plus difficile de ma vie", a déclaré Mbappé à Amanda Davies, de CNN, le 23 mai. "Je voulais prendre la meilleure décision... et cela prend du temps... mais je pense que j'ai pris la bonne décision".

Le projet est de toujours gagner

Mbappé a expliqué sa décision de rester à Paris en évoquant à plusieurs reprises le "projet" construit au PSG.

Malgré des réserves d'argent apparemment illimitées, le PSG n'a jusqu'à présent pas remporté de Ligue des champions et a le malheur d'imploser lors des matches à élimination directe.

Aujourd'hui, il semble que le club soit en train de changer d'approche.

"Si je change tout ce que je veux changer dans le club", a déclaré Mbappé avant de faire une pause et de recalibrer. "Si le club grandit avec moi, si je peux écrire l'histoire du club collectivement avec la Ligue des champions ou individuellement aussi, je serai content de ce contrat.

"Quand ils m'ont montré ce projet, je me suis dit que c'était intéressant. Et je veux essayer. J'ai envie d'essayer encore", a-t-il déclaré.

Après la décision de Mbappé de rester, d'autres changements semblent se profiler au Parc des Princes.

"Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré à Amanda Davies sur CNN : "Il est certain qu'il y a beaucoup de changements qui vont se produire.

"Nous voulons créer une nouvelle ère pour le Paris Saint-Germain, un nouveau projet, de l'air frais. Je pense qu'il est très important que tout le monde soit à nouveau motivé".

Lors de la conférence de presse annonçant sa prolongation de contrat, Mbappé a toutefois nié que son nouveau contrat lui donnerait plus de poids sur le terrain ou en dehors.

"En ce qui concerne le projet ici, il n'y a pas besoin de responsabilité particulière pour s'investir", a-t-il déclaré aux journalistes.

Macron m'a donné de bons conseils

Mbappé est né et a grandi à Bondy, une banlieue de Paris située à 11 kilomètres du centre de la ville et, à l'exception d'un passage de deux ans à Monaco, il a vécu toute sa vie dans la capitale française.

"Il est parisien. Il est français. Il aime son pays. Il aime son club", a déclaré Al-Khelaifi à CNN. "Il joue donc pour le club pendant cinq ans [et] il y a une relation. Il y a de l'amour entre lui, le club, les supporters, son pays".

Des fresques murales lui sont consacrées dans son ancien quartier, où il est devenu un héros pour les jeunes footballeurs.

Sur le côté d'un immeuble, une peinture représente un jeune Mbappé endormi, rêvant de représenter la France. "Aime ton rêve et il t'aimera en retour", peut-on lire dans une petite légende.

En tant que figure de proue de l'équipe de France, originaire d'une banlieue au nord de Paris, la valeur de Mbappé va au-delà de ses performances sur le terrain et s'étend à l'arène politique.

Lors de l'émission Chez Jordan, la maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a pas tari d'éloges sur le jeune attaquant.

"Je pense surtout qu'au-delà du football et des résultats, il est tellement important, tellement utile pour donner de l'espoir à nos jeunes ? C'est pour cela que je veux qu'il reste", a-t-elle déclaré.

Même le président français Emmanuel Macron est intervenu pour implorer la jeune star de rester au PSG et en France.

"Il m'a donné un bon conseil", a déclaré Mbappé, "mais avec tout le respect que j'ai pour lui, c'était ma décision. J'ai pris ce conseil mais après j'ai pris ma décision".

"Je reste et je veux donner le meilleur de moi-même pour l'histoire du club et de mon pays.

Nouvel argent contre ancien argent

Qatar Sports Investments (QSi) est le propriétaire du PSG et Al-Khelaifi siège au conseil d'administration de Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain de l'État qatari.

Depuis que le groupe qatari - dirigé par l'émir du Qatar lui-même - a pris le contrôle du PSG en 2011, le club a dépensé environ 1,5 milliard de dollars en transferts et a remporté dix fois la Ligue 1, même si le titre de la Ligue des champions est resté inaccessible.

Six mois avant que le Qatar n'accueille la Coupe du monde, le fait de garder la star probable de ce tournoi dans le club appartenant à l'émir a été perçu comme un énorme coup.

Selon le New York Times, le Real Madrid a offert à Mbappé une prime à la signature de près de 140 millions de dollars, un salaire annuel net de plus de 26 millions de dollars et le contrôle total de ses droits à l'image.

Soutenu par de vastes réserves d'argent public, le PSG a répliqué avec une prime de signature similaire, mais un salaire annuel bien plus élevé de 65 millions de dollars, selon Sky Sports.

Il s'agit d'une rare occasion pour le Real Madrid de ne pas pouvoir s'aligner sur l'offre financière d'un rival, et d'une victoire pour les clubs "new money" financés par les poches profondes des États-nations sur les clubs "legacy" plus établis avec une histoire tentaculaire derrière eux.

"Ce que fait le PSG en renouvelant son contrat avec Mbappé pour une somme énorme (qui sait où et comment elle sera payée) après avoir annoncé des pertes de 700 millions d'euros au cours des dernières saisons et une charge salariale de 600 millions d'euros est une INSUFFISANCE pour le football. Al-Khelafi est aussi dangereux que la Super League", a tweeté Javier Tebas, président de la Liga.

Le tweet de Tebas fait écho aux opinions de son organisation qui a publié une déclaration incendiaire une fois qu'il a semblé clair que Mbappé resterait en France.

"La Liga déposera une plainte contre le PSG devant l'UEFA, le tribunal administratif français, les autorités fiscales et les autorités de l'Union européenne pour continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa durabilité ", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous savons que nous faisons tout légalement, tout de la bonne manière", a déclaré Al-Khelaifi à CNN. "Et nous sommes très heureux. Personne ne détruira notre célébration de la re-signature de Kylian Mbappé".

Correction : Une version précédente de cet article a mal décrit la nature de la relation entre QSI et QIA. Cette erreur a été corrigée.

