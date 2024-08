- Pourquoi Katrin Göring-Eckardt a-t-elle publiquement partagé son numéro de téléphone portable en ligne?

Révéler ses coordonnées personnelles en ligne est généralement considéré comme une mauvaise idée en 2024, surtout pour les professionnels et les utilisateurs actifs du monde numérique. Ils sont bien conscients des dangers qui accompagnent le monde numérique.

Lorsque des chiffres commencent à circuler sur le web, je suis automatiquement intrigué. Et doublement lorsque l'un d'eux appartient à Katrin Göring-Eckardt, une politicienne verte influente et membre du Parlement allemand. Le lundi matin, elle a publié un numéro de téléphone sur X, invitant les gens à l'appeler.

Vous souvenez-vous quand les adresses étaient partagées sur Facebook ?

Voir le post m'a rappelé mes années d'adolescence : une sœur d'un camarade de classe (nous avions 14 ans à l'époque, nos frères et sœurs étaient plus jeunes) organisait une fête à la maison. Malheureusement, l'adresse a été rendue publique sur Facebook. Imaginez le chaos qui a suivi.

À l'époque, Internet était encore dans ses balbutiements, tout comme nous. Nous apprenions tout juste à nous débrouiller sur Schüler VZ et Facebook. Partager des adresses en ligne était une chose, mais c'est à peine une pratique acceptable aujourd'hui, sauf dans de rares circonstances exceptionnelles. En tant qu'adolescents, nous aurions dû apprendre de ces expériences - ou du moins, c'est ce que nous pensions.

Katrin Göring-Eckardt répond - mais de manière détachée

Mais maintenant, une adulte, une politicienne et, par extension, une figure médiatique, avait rendu son numéro disponible sur X. Comment diable cela a-t-il pu se produire ? Göring-Eckardt avait-elle accidentellement appuyé sur le mauvais bouton en envoyant un message privé ? Quel impair regrettable qui aurait nécessité une nouvelle carte SIM pour éviter les appels énervés du public.

Mais là, il y avait le numéro sinistre, facilement accessible sur Telegram et WhatsApp. Il ne pouvait pas être fabriqué. Alors, j'ai jugé nécessaire d'appeler Katrin Göring-Eckardt.

En effet, la politicienne verte a décroché rapidement : "Bonjour, c'est Katrin Göring-Eckardt." Malgré le fait que le numéro ait été visible depuis des heures, la politicienne a décroché promptement. Combien d'appels de votants mécontents avait-elle reçus à ce moment-là ? Et pourquoi son ton était-il si enjoué ?

Avant que je puisse me présenter et la bombarder de questions, Göring-Eckardt a repris la parole : "Le 1er septembre, il y aura des élections en Thuringe. Votez pour Alliance 90/Les Verts pour les gens, la nature et la Thuringe. Ensemble, empêchons l'AfD d'obtenir une majorité de veto. Ensemble, nous pouvons garantir que notre chère Thuringe sera gouvernée équitablement et durablement. Merci et au revoir !"

Et sur ce, elle a raccroché.

Eh bien, cela a mis fin de manière glaciale à mon article d'investigation sur la sécurité d'Internet. Dommage.

Si ce numéro obscur contribuera ou non aux chances des Verts en Thuringe reste à voir. Selon plusieurs sondages, le parti ne recueille actuellement que environ trois pour cent des voix. L'AfD recevrait dix fois plus de votes.

Au moins, le post sur X fournit un peu d'amusement. Certains sont perplexes, d'autres sont ravis. Katrin Göring-Eckardt a incontestablement accompli une chose : elle a attiré l'attention.

