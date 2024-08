Pourquoi Joel Embiid doit endurer tant de "haine" aux Jeux olympiques

Les sifflements des fans français seront Certainly présents pour Joel Embiid lors de la finale de basket à Paris. La Grande Nation n'a pas vraiment d'affection pour la superstar de la NBA. Il a un jour suscité de grands espoirs chez eux, puis les a cruellement déçus. Cela laisse encore un goût amer.

Lorsque des milliers de Français sifflent et huent comme s'il avait piétiné le Tricolore, Joel Embiid se sent chaleureusement accueilli. "Beaucoup de gens pensent", a déclaré la superstar américaine de basket, "que c'est de la haine; je le vois comme de l'amour et du respect." Eh bien, si c'est le cas ! Dans le match olympique électrique contre la fière Grande Nation, qui se sent collectivement snobée par lui, Embiid peut être sûr d'être inondé uniquement de cette "affection".

Mais le joueur de 30 ans peut vivre avec les sifflets attendus s'il remporte l'or olympique pour les États-Unis aux côtés de LeBron James pour la cinquième fois consécutive. "Si je n'étais pas un bon joueur de basket, je ne serais pas traité de cette manière. Je me sens béni. J'ai vu pire", a déclaré Embiid, qui n'est pas trop préoccupé par l'opposant connu sous la forme du talent NBA Victor Wembanyama : "J'aime la France, mais je ne m'inquiète pas pour eux."

"Il était incroyable ce soir"

Il semble que le destin veuille que le pivot vedette des Philadelphia 76ers joue pour la médaille d'or dans la salle Bercy de Paris samedi (21h30/ARD et Eurosport ainsi que dans le live ticker de ntv.de) contre le pays hôte, le même pays qu'Embiid a un jour fait espérer avant de choisir les États-Unis. Il a été sifflé sans relâche depuis le tour de groupe à Lille.

Dans le match contre la Serbie, Embiid a joué un rôle crucial pour assurer que la mission pour l'or ne se termine pas en désastre : il a marqué 19 points avec neuf sur onze tirs, et les États-Unis ont marqué 17 points de plus que les impressionnants Serbes en 27 minutes de jeu. En défense, Embiid a réalisé l'un des meilleurs matchs de sa carrière contre la superstar Nikola Jokic, qui a été votée meilleure joueuse de la NBA trois fois de suite. "Il a montré pourquoi il est l'un des plus grands à avoir jamais touché un ballon de basket", a déclaré Kevin Durant à "The Athletic" après la victoire. "Il a marqué, a réussi des tirs et a mis ces gars en faute. Il était incroyable ce soir."

"Je me sentais juste plus à l'aise de ce côté"

Il y a des années, Embiid a déclaré un jour au journal français "L'Equipe" qu'il aurait aimé jouer pour son pays de naissance, le Cameroun, si ce n'était pas pour des problèmes financiers et organisationnels. Les États-Unis, où Embiid a vécu depuis l'âge de 16 ans et où est né son fils, étaient toujours une option. Mais la France aussi. Et pendant longtemps, cela semblait être une réelle possibilité.

Selon la fédération française, Embiid a exprimé son désir de jouer pour le trois fois médaillé d'argent olympique lors de la saison NBA 2021/2022. "Joel est venu nous voir et a dit qu'il voulait jouer au basket international, qu'il voulait gagner, qu'il voulait jouer pour la France et gagner", a déclaré le directeur général Boris Diaw au portail "The Athletic". Bien que Embiid n'ait jamais vécu en France, la fédération a essayé d'obtenir un passeport français pour lui, ce qu'il a reçu en été 2022.

Juste quelques mois plus tard, Embiid a également obtenu la citoyenneté américaine - ouvrant la voie à sa décision en octobre 2023 : lors de la saison NBA 2022/2023, qu'il a terminée en tant que MVP, la fédération américaine est venue le voir et a voulu le convaincre de jouer aux Jeux olympiques sous les "Étoiles et Rayures". Embiid dit aujourd'hui qu'il "se sentait plus à l'aise de ce côté". Et cela ne plaît pas vraiment en France.

