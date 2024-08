- Pourquoi il livre des pizzas devant un supermarché?

Des foules massives se sont gathering dans un parking de supermarché à Londres pour voir un food truck coloré orange : à l'intérieur, le pop-star Ed Sheeran (33 ans) servait sa propre "Tingly Ted's Hot Sauce". Selon le journal britannique "Daily Mail", le musicien a épicé les passants surpris avec sa sauce au piment.

Le mardi 13 août, il a conduit le camion Tingly-Ted's jusqu'au centre commercial London Colney Store à Hertfordshire et a servi des tranches de pizza avec sa sauce - avec un large sourire du chanteur. Ed Sheeran est même entré dans le supermarché Sainsbury's du centre commercial pour vendre sa sauce directement sur le rayon des épices.

"C'était super excitant"

Dans le magasin, il a signé pour ses fans, portant une chemise blanche décontractée avec l'imprimé ourson de l'étiquette de sa sauce, sur des blocs de fromage et des CDs ainsi que des rouleaux de papier absorbant. "C'était super excitant de faire une apparition surprise dans un Sainsbury's et de surprendre quelques clients", a déclaré le Britannique après son apparition inattendue, et a promu son entreprise : "Tingly Ted's a été un projet très amusant jusqu'à présent, j'espère que tout le monde appréciera de le mélanger avec les aliments qu'ils aiment. Je découvre encore des plats qui rendent Tingly Ted encore meilleur."

Tingly Ted's (propriété du groupe alimentaire Heinz) a été lancé en mars 2023 et propose deux sauces aux goûts "Tingly" et "Xtra Tingly" au prix d'environ 3,49 euros la bouteille. En 2019, Sheeran a lancé sa propre édition limitée de ketchup avec Heinz et s'est même fait tatouer une bouteille de ketchup Heinz sur le bras.

Sheeran aime les surprises

Le chanteur britannique est connu pour ses apparitions surprises : en septembre 2023, il a perturbé un mariage à Las Vegas et a surpris le marié et la mariée. Plus tôt cette année, il a surpris des écoliers britanniques en donnant un mini-concert dans leur classe.

Ed Sheeran a également fait une apparition dans un supermarché Sainsbury's voisin du centre commercial London Colney Store, affichant sa Tingly Ted's Hot Sauce directement sur le rayon des épices pour la vente.

Les clients de Sainsbury's étaient ravis de tomber sur Ed Sheeran vendant sa fameuse Tingly Ted's Hot Sauce, créant une expérience de shopping inoubliable.

Lire aussi: