Pourquoi Ibiza a encore une fois un moment de mode

L'humeur peut être perçue à travers la lentille du style ibizenque, caractérisé par des robes blanches inspirées du bohème, des tissus aériens, des vêtements similaires à de la lingerie, des linons et des couleurs terreuses. Cette tendance est née dans les années 1960 et 1970, selon la journaliste Gala Mora, lorsque Ibiza est devenue "le centre de l'univers hippie de l'Europe", accueillant des célébrités telles que Freddie Mercury, Grace Jones et Bob Marley.

"Un mélange de personnes de tous horizons se sont réunies ici, trouvant un refuge sur l'île et découvrant un endroit aux riches traditions artisanales", a déclaré Mora, co-auteur d'un nouveau livre sur la table basse "Ibiza Interiors", à CNN lors d'un entretien. "Aujourd'hui, cela persiste toujours et est absolument reconnaissable dans le monde entier."

Outre les boutiques locales telles qu'Annie's Ibiza et Vicente Ganesha, le style ibizenque est célébré par le directeur de la création de Loewe, Jonathan Anderson, qui a grandi en vacances à Ibiza et a dirigé depuis 2017 une collaboration de luxe entre la maison et un autre institution locale légendaire, Paula's boutique. Ensemble, les marques produisent une collection très attendue de prêt-à-porter féminin et masculin ainsi que d'accessoires captant l'essence bohème du style des Baléares. L'été 2024 a également vu le lancement d'une collection Ibiza par la marque de vêtements Reformation, conçue pour passer du club à la plage (et du club à la plage).

Mais la mode n'est qu'un aspect de la réputation grandissante d'Ibiza en tant que hub créatif à l'échelle internationale.

Shane Fonner, vice-président senior de L.E.R. relations publiques, qui représente l'hôtel agrotouristique Cas Gasi au centre de l'île, a déclaré que la région était de plus en plus populaire auprès des voyageurs d'Amérique du Nord, nombreux à être attirés par la réputation d'Ibiza pour permettre aux gens de ralentir, se déconnecter et prendre le temps de se regarder en dedans.

"Lorsque la pandémie a eu lieu, il y a eu une occasion de repenser à ce qu'était Ibiza : le voyage lent, le bien-être et la mindfulness", a déclaré Fonner. "La pandémie, ainsi que l'augmentation de la tourmente géopolitique et le rythme rapide des vies vécues sur les réseaux sociaux, font que Ibiza retourne à ce qu'elle était dans les années 1960... À Ibiza, les gens se posent ces questions sur 'qui sommes-nous ? Qui pensons-nous être ? Comment voulons-nous vivre ? Y a-t-il de meilleures façons de vivre ?' Ibiza sert de modèle pour cette exploration, ou une version moderne de cette exploration."

Une série de nouveaux livres photo ne font que renforcer cette vision - "Ibiza Interiors" de Mora, "Ibiza Bohemia" publié par Assouline, et "Oriol Maspons Ibiza" célèbrent tous la longue histoire d'Ibiza en tant que hub de la créativité, du design et du mode de vie bohème.

Le livre de Maspons présente le travail du photographe espagnol acclamé qui a passé des étés sur l'île de la fin des années 1960 à la fin des années 1980, réalisant des centaines de photographies montrant l'esthétique distincte d'Ibiza. Les images capturent la dichotomie des journées paresseuses passées à bronzer sur les plages ainsi que les nuits de club endiablées et clinquantes et évoquent un sentiment que Ibiza était l'endroit où il fallait être - et être vu.

L'île a une longue tradition d'accueil ou d'hébergement de créateurs avant-gardistes. Le groupe "Ibiza 59", ainsi nommé pour l'année de sa fondation, était un collectif d'artistes contre-culturels de différents pays et styles qui se sont tous réunis sur l'île en même temps. Cela a établi le décor pour les années 1960 ; le premier biennal d'art d'Ibiza a eu lieu en 1964, et cinq ans plus tard, le musée d'art contemporain d'Ibiza a été inauguré dans le quartier historique de la ville.

L'île revient sur la scène artistique qui a joué un rôle si important dans son histoire, grâce en partie à la foire d'art contemporain NOW (CAN) Art Fair, qui amène plus de 30 galeries d'art nationales et internationales sur l'île pour présenter les dernières tendances de l'art contemporain et avant-gardiste. "Ibiza se réinvente, et je pense que c'est une nouvelle vague dans les arts et la culture pour l'île", a déclaré Sergio Sancho, directeur fondateur de la foire d'art CAN, à CNN lors d'un entretien.

Sancho souhaite mettre en valeur les créateurs locaux et l'artisanat dans le cadre de la foire d'art CAN. Passionné de collection d'art, Sancho a fondé la foire d'art UVNT à Madrid en 2017, mais lors d'une visite à Ibiza pendant la pandémie, il a pu voir l'offre culturelle de l'île de manière inhabituelle et découvrir son potentiel pour héberger une foire d'art internationale.

CAN organise également un programme OFF pour accompagner la foire principale, qui en 2024 comprenait six expositions sur l'île présentant le travail d'artistes des Baléares. "Je pense qu'il est important de donner de la visibilité à ces artistes locaux ; je pense que c'est l'un des points forts de cette année", a déclaré Sancho. L'un de ces artistes est Irene de Andres, qui est née à Ibiza et a présenté un projet appelé "Where nothing happens", une série de vidéos, photographies, sculptures et modèles basées sur la mémoire des discothèques et des clubs de nuit abandonnés ou temporairement fermés sur l'île.

D'une certaine manière, "Where nothing happens" fait référence à un sentiment plus large de changement sur l'île et à un éloignement de la célèbre vie de fête. Sancho attribue ce changement à la pandémie : "Elle a changé l'ambiance de l'île, car beaucoup de gens ont commencé à s'y installer et à y établir leur première résidence."

L'atmosphère animée des années 1960 et 1970 a également influencé l'architecture et les tendances de design d'intérieur d'Ibiza, selon Mora, donnant naissance à un style de design unique et esthétique connu sous le nom de "style ibicenco", qui continue de trouver grâce dans la mode. Ce look imprègne le livre "Ibiza Interiors", qui met en valeur des conceptions de maisons caractéristiques utilisant des matériaux locaux tels que la pierre et le bois, des gammes de couleurs impliquant le blanc et les tons de terre, ainsi que du mobilier de patio en rotin ou en osier. Mora a déclaré que ces matériaux locaux sont caractéristiques de l'île, où les habitants ont une longue histoire d'artisanat et ont ajouté que ce style a été façonné et adapté par ceux qui sont arrivés sur l'île au fil des décennies en fusionnant la tradition avec la modernité.

Pour la journaliste et auteure Mora, cette ligne directrice entre le passé et le présent d'Ibiza a toujours existé. "Je ne pense pas vraiment que (Ibiza) a gagné en popularité ces dernières années ; je crois qu'elle a toujours été populaire artistiquement", a-t-elle déclaré. Et Mora dit que tandis que les gens peuvent venir chercher un certain style de vie, ce qu'ils trouvent peut être différent de ce à quoi ils s'attendent. "De nombreux artistes viennent, s'installent et interagissent les uns avec les autres, cherchant à fusionner leur style particulier avec celui de l'île. Il n'est pas rare qu'ils arrivent avec un thème ou une manière de concevoir leur travail, puis, au fil du temps, façonnent leur style jusqu'à ce qu'ils découvrent un nouveau. C'est la magie d'Ibiza."

