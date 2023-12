Pourquoi Felipe Massa n'a pas pu rester à la retraite

Au cours de sa carrière, le Brésilien s'est imposé comme l'un des pilotes les plus appréciés et les plus passionnants de la planète, s'attirant les faveurs d'un grand nombre de fans dans le monde entier.

Visitez CNN/com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Avec une deuxième retraite à l'horizon - Massa a quitté la F1 pour la première fois en 2016, avant d'être ramené pour une année supplémentaire - il semblait que le pilote de 37 ans allait profiter d'un temps bien mérité loin des feux de la rampe.

La Formule E dévoile sa nouvelle génération de voitures à Genève

Mais à peine Massa avait-il quitté le cockpit d'une F1 qu'il signait un contrat avec Venturi pour être son pilote principal pour la saison 2019 de Formule E.

READ : Felipe Massa court l'animal le plus rapide du monde

LIRE : Formule E 2019 - "Le championnat le plus compétitif au monde".

"J'adore courir", a déclaré Massa à l'émission Supercharged de CNN lors du lancement de Venturi à Monaco. "Et c'était le bon moment pour arrêter la Formule 1.

"Je suis très heureux de ma décision, mais je voulais continuer à courir, et je pense que la Formule E est le championnat qui se développe le plus.

"J'aime les nouveaux défis, donc c'est définitivement un nouveau défi pour moi - et je suis impatient de vivre cette nouvelle expérience en Formule E, en particulier avec l'équipe Venturi.

Un atout de taille

La présence de Massa pour la prochaine saison, qui débute ce week-end en Arabie saoudite, est un véritable coup d'éclat pour la Formule E. Considéré comme l'un des meilleurs pilotes au monde, Massa est un véritable atout pour la Formule E.

Considérée comme l'un des sports à la croissance la plus rapide au monde, la Formule E a attiré plus de 300 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont regardé au moins une course à la télévision la saison dernière, selon Forbes.

Une moyenne de 27,1 millions a regardé chaque course individuelle, une énorme augmentation par rapport aux 18,6 millions qui ont regardé chaque course au cours de la saison 2016-17.

READ : Susie Wolff, pionnière de la Formule 1, veut électrifier la Formule E

Sa portée mondiale de plus en plus rapide est l'une des principales raisons pour lesquelles des pilotes de haut niveau comme Massa se démènent pour faire partie de ce sport.

Mais les relations dans le monde du sport automobile sont également utiles, comme Venturi l'a découvert en essayant de convaincre Massa de mettre les points sur les i et les barres sur les t dans son nouveau contrat.

L'équipe basée à Monaco, créée par l'homme d'affaires monégasque Gildo Pallanca Pastor, s'enorgueillit d'avoir Susie Wolff comme nouvelle directrice d'équipe pour la saison à venir.

Wolff s'est fait un nom en F1 en tant que pilote d'essai pour Williams, devenant en 2014 la première femme à participer à un week-end de course depuis 22 ans.

C'est également l'année où Massa a rejoint Williams pour entamer sa période de quatre saisons au sein de l'écurie britannique.

"Mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de Felipe, car Gildo parlait déjà à Felipe quand je suis arrivé", explique Wolff à Supercharged. "Je n'ai donc fait que terminer les dernières négociations.

"Il est un atout majeur pour l'équipe. Tout d'abord, je l'apprécie beaucoup en tant que personne, mais aussi pour l'expérience qu'il peut apporter en ayant été dans le sport automobile à un si haut niveau pendant si longtemps.

"Le fait qu'il habite à Monaco, il est donc facile de le faire venir au bureau pour qu'il soit dans le simulateur. C'est vraiment pour nous, je crois, l'une des paires les plus fortes de la Formule E avec Felipe et Edo".

Pas de garantie de succès

Venturi, copropriété de l'acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio, a connu quatre premières saisons difficiles en Formule E. Elle a participé à la course depuis le début de l'année.

Ayant participé depuis le début de la série en 2014, l'équipe n'a réussi à obtenir qu'une sixième place au championnat, ainsi qu'une septième et deux neuvièmes places.

Venturi n'a pas encore remporté de E-Prix, mais Wolff est optimiste et pense que cela peut changer cette saison.

"Je suis réaliste, ce sera un énorme défi", admet Wolff. "Nous sommes une petite équipe, mais je pense que c'est la beauté de la Formule E : le fait d'être un constructeur ne garantit pas le succès.

"Je crois que nous avons une chance de réussir. Si tout va bien, si nous trouvons la fiabilité, la vitesse que nous savons être là, je n'ai aucun doute que nous pouvons obtenir d'excellents résultats.

"Pouvons-nous enchaîner suffisamment de résultats pour remporter le championnat ? Je pense que nous avons encore du travail à faire avant que cela ne soit possible, mais je respecte énormément la concurrence parce que je sais de quoi elle est capable, mais je crois et je n'irais pas courir sans croire que nous pouvons réussir avec Venturi".

Malgré sa riche expérience dans le sport automobile, l'arrivée en FE a été une courbe d'apprentissage abrupte pour Massa.

Si la F1 et la FE peuvent sembler présenter quelques similitudes à l'extérieur, les différences une fois assis dans le cockpit sont énormes.

Même les pilotes qui connaissent déjà bien ce sport devront se familiariser avec les nouvelles voitures "Gen2" et tous les changements qui en découlent.

Mais Massa espère qu'il sera la pièce manquante du puzzle qui permettra à Venturi de remporter sa première victoire en E-Prix.

"C'est un nouveau défi pour Venturi, qui doit être plus grand, plus important, plus performant, et je suis heureux d'en faire partie", a déclaré Massa.

"J'espère vraiment que les choses vont changer. Mais il vaut mieux ne rien dire et se concentrer sur les courses, sur le travail, mais oui, je pense qu'il est possible de changer ce chiffre.

"Je vais vraiment faire des efforts - moi et Edo (Mortara, coéquipier de Venturi) espérons que nous pourrons changer ce chiffre une seule fois, mais plusieurs fois.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com