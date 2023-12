Pourquoi Eugene Levy, la star de "Schitt's Creek", est un voyageur "réticent".

Mais la star canadienne Eugene Levy admet volontiers qu'il n'aime pas du tout les voyages, se décrivant plutôt comme un type qui vit à l'intérieur.

"Je ne déteste pas ça. Le mot [détester] est très fort", explique-t-il à CNN Travel. "Mais je ne l'aime pas vraiment".

Le lauréat d'un Emmy est continuellement contraint de sortir de sa zone de confort dans son dernier projet télévisé "The Reluctant Traveler", une série de voyage en huit épisodes sur Apple TV+ qui suit Levy alors qu'il voyage avec hésitation dans des endroits comme la Finlande, le Costa Rica, l'Afrique du Sud et Tokyo.

Célèbre pour son franc-parler, Levy n'essaie même pas de prétendre qu'il tire un quelconque plaisir de la plupart de ses expériences, qui consistent à faire du traîneau à chiens, à visiter la forêt tropicale et même à prélever un échantillon de selles sur un éléphant.

Voyager avec hésitation

Il décrit une randonnée nocturne dans la forêt tropicale du Costa Rica comme l'un des moments "les moins agréables" filmés par les caméras, expliquant que "l'aspect rampant" était particulièrement dérangeant.

"Je n'aurais jamais fait cela [une randonnée nocturne dans la forêt tropicale] en un million d'années", déclare-t-il. "Mais je fais cela pour pouvoir essayer des choses que je n'aurais jamais essayées et me faire une opinion. Et je me suis fait une opinion et vous savez quoi : je n'ai pas aimé. Je ne le referais pas".

Comment quelqu'un qui dit qu'il "préférerait rester à la maison" plutôt que de partir à l'aventure s'est-il retrouvé à la tête d'une émission de voyage ?

Selon Levy, l'idée est née lorsqu'il a été approché pour participer à une série de voyage plus classique et qu'il a décidé d'expliquer aux producteurs pourquoi il était la pire personne pour ce poste.

Ils lui ont répondu : "C'est ça. C'est l'émission", explique-t-il, avant de souligner qu'il est conscient que le fait de pouvoir se rendre dans des endroits dont beaucoup de gens ne peuvent que rêver est "une sorte de grand métier" et qu'il se sent chanceux d'avoir pu le faire.

"Huit milliards de personnes tueraient pour faire cela", dit-il. Mais il y a une certaine honnêteté à pouvoir dire : "Je n'ai vraiment pas aimé ça".

"Alors que la plupart des gens, je pense, ne diraient pas cela, parce qu'ils pensent que ce n'est pas nécessairement une chose très positive à dire.

Il espère que "Le voyageur réticent" plaira aux personnes comme lui ainsi qu'aux "voyageurs plus chevronnés".

Des expériences exaltantes

"Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regarderont là-haut et qui me verront comme une âme sœur", déclare-t-il.

Cependant, M. Levy admet qu'il a apprécié sa visite en Finlande bien plus qu'il ne s'y attendait et qu'il a trouvé "exaltantes" les activités de plein air, en particulier la conduite d'un attelage de chiens de traîneau sur un lac gelé.

"C'était très amusant", dit-il. "J'ai adoré ça. La pêche sur glace : je n'ai pas aimé. Je ne voudrais pas recommencer".

S'il a également passé de bons moments à Lisbonne et aux Maldives, M. Levy doute qu'il soit un jour prêt à faire les quelque 20 heures de vol depuis Los Angeles pour se rendre à nouveau aux Maldives.

Levy, qui jouait Noah Levenstein, le père de Jim Levenstein, dans "American Pie", était accompagné de sa fille actrice Sarah Levy lors du tournage de certains épisodes de la série, dont la première aura lieu le 24 février, tandis que sa femme Deborah Divine est également venue le rejoindre.

Il explique que Divine, ainsi que Sarah et son fils Dan Levy, qui ont tous deux joué à ses côtés dans "Schitt's Creek", aiment "sortir et voir de nouvelles choses et essayer de nouvelles choses", alors que lui "est un peu à la traîne".

"J'aimerais donner un meilleur exemple", admet-il. "Mais bon, c'est comme ça, c'est papa.

Pour Levy, "s'allonger sur une chaise de plage" sur la Côte d'Azur ou à Hawaï en sirotant une boisson fraîche est "plus dans mes cordes".

"Il n'est pas nécessaire de bouger, bouger, bouger, de voir quelque chose, de voyager ici, de s'assurer que l'on voit ceci", explique-t-il.

"Il faut y aller tout de suite, parce que ça ferme à 17 heures. Il y a beaucoup de courses que je n'aime pas [dans les voyages], mais mettez-moi dans un joli fauteuil de plage avec rien d'autre à faire que de me détendre. Ce n'est pas un mauvais voyage.

Un voyage instructif

Levy aime particulièrement l'Italie, où il déclare qu'"il n'y a pas de mauvais repas", ainsi que New York, où il apprécie également les délices culinaires, mais aussi "le fait de se promener".

"Je n'ai pas besoin d'une liste d'une douzaine de choses à faire ici", ajoute-t-il.

Le fait d'avoir visité un certain nombre d'endroits où il n'avait aucune envie d'aller et d'avoir essayé des choses qu'il n'aurait "jamais envisagé de faire" a-t-il fait de M. Levy un voyageur moins réticent ?

La réponse courte à cette question est "non". Mais il note qu'il "s'ouvre à l'idée qu'il faut peut-être se forcer à sortir et à aller dans certains de ces endroits où l'on ne serait peut-être pas allé".

"Je pense qu'à la base, il y a des gens qui aiment voyager et explorer et qui sont impatients de partir à la découverte de nouveaux pays, de nouveaux terrains, de nouvelles cultures, etc. Ils sont très enthousiastes", ajoute-t-il.

"Ce n'est pas mon cas. C'est là toute la différence. Ce n'est pas tant que vous détestiez faire quelque chose. C'est juste la question de savoir où est le facteur plaisir".

Et bien que Levy souligne qu'il y a peu de chances qu'il décide de partir en randonnée dans l'Himalaya de sitôt, il pense qu'il devient une personne plus éclairée en acceptant des expériences différentes, même si c'est à contrecœur.

"Si vous me demandiez quel est l'endroit au monde où vous voulez aller, je vous répondrais que je n'ai pas cet endroit.

"Je n'aime toujours pas voyager. Mais au moins, je suis prêt à essayer".

Source: edition.cnn.com