Pourquoi Donald Trump doit-il espérer une forte participation des électeurs ?

Mais il semble plausible que ces premiers sondages sous-estiment la position de Biden. Contrairement à la dynamique habituelle selon laquelle les démocrates sont censés obtenir de meilleurs résultats lorsque le taux de participation est plus élevé, M. Biden pourrait tirer profit du fait que les sondeurs s'intéressent aux électeurs probables plutôt qu'à l'ensemble des électeurs inscrits.

En d'autres termes, Trump pourrait obtenir de meilleurs résultats lors d'une élection où le taux de participation est plus élevé.

Prenons l'exemple d'un sondage New York Times/Siena College publié au début du mois. Trump avait un avantage de 2 points parmi les électeurs inscrits. Biden a gagné 2 points parmi les électeurs probables. Ces deux résultats se situent dans la marge d'erreur, mais il y a un changement notable de 4 points en faveur de Biden lorsque l'on compare les électeurs probables et les électeurs inscrits.

Je ne veux pas faire trop de cas d'un seul sondage, mais un autre sondeur a trouvé quelque chose d'analogue. Une moyenne des deux derniers sondages de la Marquette University Law School montre que l'ancien président a gagné 4 points parmi les électeurs inscrits, alors que Biden et Trump étaient à égalité parmi les électeurs probables. Comme pour les données du Times, il s'agit d'un changement de 4 points en faveur de Biden lorsque l'on passe des électeurs inscrits aux électeurs probables.

Un sondage réalisé en octobre par Ann Selzer au Grinnell College a également révélé que les électeurs de Biden en 2020 avaient 4 points de plus que les électeurs de Trump en 2020 pour dire qu'ils voteraient certainement.

Il s'agirait d'un véritable changement par rapport à ce qui a été observé par le passé. Normalement, les républicains gagnent environ 2 points lorsqu'ils passent du statut d'électeur inscrit à celui d'électeur probable.

Il est possible, bien sûr, que les données des récents sondages ne soient que du bruit statistique.

Le sondage 2024 a toutefois du sens dans le contexte des deux élections récentes et des coalitions mises en place par Biden et Trump en vue d'une éventuelle revanche.

Les démocrates aiment à souligner qu'ils ont obtenu de très bons résultats lors des élections spéciales de l'année dernière. En effet, les candidats démocrates obtiennent environ 4 points de mieux dans les élections législatives spéciales des États et les élections fédérales de 2023 que M. Biden dans ces mêmes circonscriptions en 2020.

Toutefois, ces élections spéciales ont généralement un taux de participation plus faible. Ces élections spéciales contrastent avec les élections législatives régulières de l'État de Virginie, qui ont eu lieu plus tôt en novembre. Le contrôle de la chambre basse (Chambre des délégués) et de la chambre haute (Sénat) de l'État était en jeu. Bien que les démocrates aient remporté le contrôle des deux chambres, la Virginie est également un État que M. Biden a remporté avec 10 points d'avance en 2020.

Les démocrates ont battu les républicains de moins de 2 points dans le vote populaire pour les deux chambres. C'est plus de 8 points de moins que ce qu'a fait Biden en Virginie en 2020.

De même, les républicains ont remporté le vote populaire à la Chambre des représentants par environ 3 points lors des élections de mi-mandat de 2022. Il s'agit d'un changement de 6 points par rapport au vote populaire à la Chambre des représentants en 2020, lorsque les démocrates l'ont remporté par environ 3 points. Le taux de participation aux élections de mi-mandat est beaucoup plus élevé que celui des élections spéciales.

Pourquoi les républicains s'en sortent-ils mieux lorsque le taux de participation est plus élevé ?

Du point de vue des enjeux, de nombreux démocrates sont encore très contrariés par l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade en 2022. C'est à partir de ce moment-là que les démocrates obtiennent de meilleurs résultats lors des élections spéciales.

C'est peut-être la raison pour laquelle il existe des preuves suggérant que les électeurs de Biden sont plus susceptibles de se rendre aux urnes que les électeurs de Trump à l'époque actuelle, même si l'on tient compte des données démographiques.

En parlant de démographie, nous avons assisté à des changements majeurs dans les alliances politiques au cours des dernières années.

Le plus évident est que la base démocrate dépend plus que jamais des électeurs ayant fait des études supérieures. Il existe une forte corrélation entre la participation et l'éducation : les électeurs les plus éduqués sont les plus susceptibles de se rendre aux urnes.

Lorsque les analystes parlent de l'éducation comme d'une ligne de démarcation dans l'électorat, ils se concentrent généralement sur les électeurs blancs. Or, il se peut que le cycle actuel creuse encore davantage l'écart entre les deux groupes en matière d'éducation.

Tout d'abord, Trump obtient de meilleurs résultats auprès des électeurs noirs et hispaniques qu'il y a quatre ans. En tant que groupe, ces électeurs sont moins susceptibles d'avoir un diplôme universitaire que les électeurs blancs.

Deuxièmement, Trump obtient de meilleurs résultats parmi les électeurs de couleur qui n'ont pas de diplôme universitaire que parmi ceux qui en ont un. Biden, quant à lui, maintient sa force parmi les électeurs blancs titulaires d'un diplôme universitaire.

Ces facteurs combinés creusent le fossé en matière d'éducation et permettent à Trump d'obtenir de meilleurs résultats parmi les électeurs qui sont moins susceptibles de se rendre aux urnes en tant que groupe.

L'autre changement démographique en jeu est le fait qu'il y a eu un certain nombre de sondages dans lesquels Trump a obtenu de meilleurs résultats qu'il y a quatre ans parmi les jeunes électeurs, et ce de manière disproportionnée. Les jeunes électeurs sont moins susceptibles de se rendre aux urnes que les électeurs plus âgés, tous groupes démographiques confondus, de sorte que Biden pourrait avoir intérêt à échanger des électeurs plus jeunes contre des électeurs plus âgés du point de vue de la participation.

En définitive, nous ignorons encore beaucoup de choses sur la façon dont 2024 se déroulera. Mais si ce que nous observons aujourd'hui dans les sondages se vérifie en novembre prochain, de nombreuses théories traditionnelles sur l'impact de la participation sur l'élection pourraient s'avérer fausses.

Ce n'est qu'un élément de plus à surveiller à l'aube d'une année 2024 qui s'annonce mouvementée.

Source: edition.cnn.com