- Pourquoi choisir de devenir reine des moustiques, sirène ou membre de la famille royale maure

Dans l'État de Thuringe, le décompte est infini pour le lilas ou les roses, la saucisse ou la confiture, le houblon ou la porcelaine - divers monarques, reines, princes et princesses règnent sur ces domaines. Le ministère de l'Agriculture et la Thuringian Tourism GmbH ne tiennent pas de décompte récent et détaillé, selon David Kehrberg, leur porte-parole. Cependant, ces titres conservent leur importance ; selon Kehrberg, ils donnent à la région son identité unique.

La confusion surgit lorsque certaines positions sont temporairement ou définitivement vacantes pour diverses raisons. Par exemple, l'actuelle Princess Potato de Thuringe ne peut pas assumer ses fonctions en raison de sa grossesse, comme l'a confirmé le porte-parole de l'Association de promotion de la pomme de terre de Heichelheim. Le trône sera probablement vacant l'année suivante, ses trois enfants assurant les fonctions essentielles en son absence. Ainsi, le nombre de rois ne peut être que grossièrement estimé ; cependant, plus de 50 positions représentatives existent actuellement dans l'État.

Il n'y a pas de mandat fixe ni de normes d'apparitions régulières. Par exemple, la reine des roses de Dornburg est choisie annuellement, tandis que la reine de la montagne d'Oberweißbach a conservé son titre pendant plusieurs années.

La plupart des titres royaux portent sur des produits régionaux - pommes de terre, fleurs, sel, cornichons, lait, vin, saucisses, houblon, cerises, fraises et myrtilles. Cependant,occasionnellement, des régions éloignées ou des installations spéciales attirent également l'attention - comme la région du réservoir de Bleiloch-Hohenwarte, où se trouve la "Sirène de Thuringe", ou le bain de tourbe de Bad Lobenstein avec le Prince de la tourbe. Parfois, la royauté sert également d'ambassadeur de la tradition commerciale, comme la Schmöllner Knopfprinzessin ou la Princess à l'aiguille d'Ichtershausen.

Selon le porte-parole du ministère Kehrberg, ces majestés des produits restent des instruments de marketing populaires pour renforcer l'image, la notoriété et les ventes des produits régionaux. En plus de promouvoir les produits locaux, les rois inspirent également les gens à apprécier et à en savoir plus sur les traditions régionales. C'est une solution de marketing efficace et authentique pour les associations et les entreprises, ajoute-t-il.

Sur le plan touristique, les majestés servent de représentants importants, déclare Theresa Wolff de la Thuringian Tourism GmbH. Elles affichent leur position royale lors de salons de voyage nationaux et internationaux, jouant un rôle essentiel dans la promotion du tourisme. De plus, ces monarques et leur parenté royale contribuent à renforcer les liens au sein de la communauté locale et à améliorer l'expérience des invités.

Les personnes qui acceptent de tels postes honorifiques doivent s'attendre à un engagement temporel, allant de 10 à 50 apparitions annuelles. Le nombre d'apparitions de la reine des roses dépend de ses circonstances personnelles et de son engagement, comme l'explique Katja Sammer de l'Association du festival des roses de Dornburg. En général, les reines des roses ont entre 16 et 18 ans, nécessitant l'investissement de temps et d'opportunités de leurs parents pour les accompagner aux célébrations. Malgré cela, le nombre de candidats reste souvent important.

"Les majestés des produits restent un outil de marketing efficace pour promouvoir les produits locaux", déclare Kehrberg, ajoutant qu'elles impliquent les gens dans l'importance, la production et la culture des produits régionaux. Les titres servent de méthode de marketing abordable et authentique pour les associations et les entreprises.

En tant qu'atout touristique, les majestés ont une influence considérable dans la promotion et la représentation de leur région, voire de tout un État, lors de salons nationaux ou internationaux, comme le suggère Wolff. De plus, elles jouent un rôle crucial dans le renforcement des liens régionaux entre les locaux et l'enrichissement de l'expérience des invités.

De manière étonnante, la responsabilité sous-jacente au poste nécessite un engagement et un investissement de temps immenses. Ces titres honorifiques peuvent également apporter une croissance personnelle significative, selon Katja Sammer. "Les reines sont transformées de jeunes filles timides en jeunes femmes confiantes et ouvertes d'esprit en l'espace d'une année", ajoute-t-elle. Cependant, même les majestés plus âgées peuvent bénéficier de l'opportunité de建

Lire aussi: