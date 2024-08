Pourquoi ce photographe préfère être appelé un " activiste visuel "

En Europe, une rétrospective de Zanele Muholi est présentée dans des musées de Paris à Berlin, en passant par Copenhague et Reykjavik, et a récemment ouvert ses portes à la Tate Modern de Londres. Elle se déroule en même temps que deux expositions aux États-Unis : "Zanele Muholi : Regarde-moi" au Museum of Modern Art de San Francisco, leur première grande exposition sur la côte ouest (jusqu'au 11 août), et une présentation de nouveaux travaux à la galerie Southern Guild de Los Angeles (jusqu'au 31 août). Entre les deux, les œuvres exposées vont des photographies les plus connues de Muholi à ses nouvelles sculptures en bronze.

Pourtant, Muholi ne se considère pas comme un artiste ; ils préfèrent le terme "activiste visuel", mettant en avant comment ils militent pour un changement social. En 2002, par exemple, Muholi a commencé à travailler sur sa première série photographique, "Only Half the Picture" (2002-2006), documentant les survivants de crimes haineux dans les townships d'Afrique du Sud. En même temps, ils ont cofondé le Forum pour l'Empowerment des Femmes - la première organisation lesbienne noire d'Afrique du Sud. Car tandis que la constitution post-apartheid de 1996 d'Afrique du Sud interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle - première au monde à le faire - la violence queerphobe reste une menace constante.

"Beaucoup d'expériences que les gens vivent et d'activités qui ont lieu doivent être documentées afin que nous ayons un véritable archive, qui n'existait pas auparavant", a déclaré Muholi lors de l'ouverture de l'exposition à la Tate Modern. "Il faut penser à l'avenir et à la façon dont le travail devient un point de référence pour les chercheurs et les éducateurs. En parcourant l'exposition - leur plus grande exposition solo à ce jour - "Je m'éloigne du travail", ont-ils expliqué. "Je veux être dans la tête du spectateur, me demander ce qu'il voit lorsqu'il regarde ce travail. Où se place-t-il ?"

Pour la co-commissaire de l'exposition, Carine Harmand, "le travail de Muholi est très ancré dans et pour la communauté noire queer". Elle met en avant une image de "Only Half the Picture" montrant deux femmes riant en essayant des vêtements : "Cela montre la joie et la résilience. Muholi ne montre jamais les gens comme des victimes ; ils montrent des gens qui vivent, aiment et prennent soin les uns des autres." Au lieu de faire référence aux personnes de ses images comme "sujets", Muholi les considère comme "participants".

Dans "Faces and Phases", un "archive vivant" en cours de plus de 600 portraits commencé en 2006, Muholi célèbre les lesbiennes noires, les personnes transgenres et non conformes au genre en belles et audacieuses images en noir et blanc - 150 d'entre elles sont exposées à la Tate Modern. D'autres séries comprennent "Being" - des images intimes de couples - et "Brave Beauties", des portraits de femmes transgenres et de personnes non binaires, souvent des candidates à des concours de beauté, photographiées dans le style de couvertures de magazines de mode.

"Muholi est un artiste qui a compris dès le début de sa carrière le pouvoir de l'image photographique pour représenter les individus et les identités marginalisés", écrit Karin Hindsbo, directrice de la Tate Modern, dans le catalogue de l'exposition. "À l'époque de sa rétrospective en 2024, la prolifération d'images photographiques... rend le style unique et l'ampleur de l'activation de l'œuvre de Muholi encore plus reconnaissable comme hautement significative et pionnière."

Des images avec leur propre histoire

Peut-être la série la plus iconique de Muholi est son ongoing series of self-portraits, "Somnyama Ngonyama" - qui se traduit par "Hail The Dark Lioness". When Muholi's show first opened at Tate Modern in 2020 (a run that was cut short due to the Covid lockdown), they explained: "When we document and photograph other people, we tend to forget about ourselves. I wanted to find an artistic expression to deal with the painful experiences that I was going through but drawing back to historical moments. I’m praising my ancestry.”

First started in 2012, the images often make use of imaginative props - from beaded necklaces and blankets to blown-up plastic gloves and felt-tip pens - while Muholi directly confronts the viewer with their gaze. For Harmand, the series is "an accumulation of experiences of Blackness. Each of the images has its own story - sometimes personal stories, sometimes historical events: colonial histories, apartheid, postcolonial histories of displacement, of violence, but also fetishization of the Black body."

Muholi was born in 1972 in Umlazi, a South African township south-west of Durban. The youngest of eight children, their father died shortly after they were born. "I don’t come from a household where you’d be encouraged to become an artist," they said. "I come from a space where you’re told that a professional is a nurse or a teacher, scientists and engineers."

Someone who did encourage Muholi to pursue a creative path, however, was David Goldblatt, the late South African photographer best known for his portrayals of life during the time of Apartheid. In 2003, Muholi took a photography course at the Market Photo Workshop, the training institution founded by Goldblatt in Newtown, Johannesburg in 1989. "He was my mentor," they said. "I learnt a lot from him."

En retour, Muholi apporte son soutien à la jeune génération sud-africaine. "Quelqu'un m'a sauvé et m'a sauvé, donc je sens que je dois transmettre cet amour à la génération suivante", ont-ils déclaré. "C'est important." Trente pour cent des ventes du travail de Muholi est utilisé pour financer des projets philanthropiques. À ce jour, cela a inclus le soutien de près de 100 personnes pour étudier à la fois à l'Atelier photo du marché et à l'École de photographie d'Orms du Cap. Depuis 2020, le projet a été défini comme l'Institut d'art Muholi, "un institut d'art mobile pour les jeunes artistes visuels sud-africains", offrant des résidences, des studios et des espaces d'exposition.

À l'ouverture de l'exposition à la Tate, Muholi a décrit leur travail multifacette comme "fatiguant". Fatigué par un vol Los Angeles-Londres, ils ont déclaré : "Il y a encore beaucoup de travail à faire", tout en reconnaissant le rôle que jouent les grandes institutions dans ce travail. "La Tate est une grande entreprise. Beaucoup d'éducation se déroule ici. Lorsque les enfants ont accès à l'art dès leur plus jeune âge, ils deviennent de meilleurs artistes, ils deviennent des adultes bien informés."

Trevyn McGowan, cofondateur de la galerie du Cap et de LA Southern Guild, note : "Muholi voit également sa participation à leurs expositions comme essentielle. Ils se présentent à nouveau et à nouveau et à nouveau."

L'exposition de LA elle-même combine des ajouts récents à la série "Somnyama Ngonyama" avec des sculptures en bronze qui vont de la figurative classique à un bronze de leur clitoris, produit à une échelle monumentale. "C'est un nouveau corps de travail qui parle de la visibilité", a déclaré Muholi. "Je voulais élargir la pratique et aussi apprendre de cet élargissement." Leur nouvelle matière est chargée de références artistiques historiques qui sont à la fois canalisées et subverties par Muholi. "Il y a quelque chose dans cette pièce de travail massive...", ont-ils déclaré. "C'est un moyen de revendiquer l'espace. Les gens n'oublieront pas facilement."

Zanele Muholi est à la Tate Modern, Londres, jusqu'au 26 janvier 2025, et à Southern Guild Los Angeles jusqu'au 31 août.

Le style des nouvelles sculptures en bronze de Zanele Muholi diffère considérablement de leurs photographies renommées, ajoutant une nouvelle dimension à leur travail.

Le militantisme visuel de Muholi s'étend au-delà de leur photographie, car ils considèrent les participants de leurs images comme des contributeurs actifs à leur art.

