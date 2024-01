Pourquoi ce match de football universitaire est-il le plus attendu de l'histoire récente ?

Les Bulldogs entrent dans le match en étant classés numéro 1 dans le sondage AP et les Vols à égalité avec le deuxième, ce qui constitue seulement la troisième rencontre de saison régulière dans l'histoire de la SEC entre une équipe classée numéro 1 et une autre classée numéro 2.

L'enjeu est le contrôle de la conférence Est de la SEC et une avance dans la course à la qualification pour le match de championnat de la conférence, ce qui fait de ce match l'un des plus attendus de la saison régulière dans l'histoire récente.

On s'attend à une ambiance survoltée dans le Sanford Stadium de Géorgie, les derniers billets se négociant à plus de 600 dollars, selon TickPick, alors que les fans se pressent pour voir deux équipes classées parmi les trois premières à Athènes pour la première fois.

"Nos joueurs sont enthousiastes et attendent avec impatience un match de haut niveau au Sanford Stadium", a déclaré Kirby Smart, l'entraîneur de la Géorgie. "Nos supporters seront fiers et bruyants. Je veux lancer un défi à nos supporters - tout le monde a parlé du match de Notre Dame - nous voulons qu'ils soient plus bruyants que cela. Nous voulons qu'ils soient là plus tôt que cela.

"L'année dernière, nous avons eu d'excellents matches à domicile et cela a vraiment affecté le match à chaque fois que nous avons eu un grand match, alors nous aurons à nouveau besoin d'eux et nous aurons besoin qu'ils soient prêts à partir".

Le match opposera la meilleure attaque des Vols (49,4ppg) à la défense frugale de la Géorgie, la deuxième meilleure du pays, qui n'a concédé que 10,5ppg.

Au cœur de l'attaque imparable de Tennessee se trouve son quarterback Hendon Hooker, qui n'a été intercepté qu'une seule fois en 219 tentatives de passe cette saison, et qui a lancé une passe de touchdown dans son 20e match consécutif la semaine dernière - un record pour l'école.

Hooker s'est associé au receveur Jalin Hyatt pour marquer 14 touchdowns en seulement huit matchs depuis le début de la saison, et Hyatt a marqué plusieurs touchdowns lors de quatre matchs consécutifs, un autre record pour l'école.

Les espoirs de la Géorgie de contenir l'attaque des Vols ont subi un coup dur cette semaine. Le linebacker vedette Nolan Smith, qui avait sept plaquages pour perte et trois sacks en huit matchs, a été déclaré forfait pour le reste de la saison en raison d'une blessure au pectoral.

Sans Smith, la défense des Dawgs s'appuiera davantage sur le secondeur Jamon Dumas-Johnson, qui mène l'équipe avec 40 plaquages, 13 courses contre le quart-arrière, cinq plaquages et deux sacs à dos.

Le match sera diffusé en direct sur CBS, à partir de 15h30 ET.

Source: edition.cnn.com